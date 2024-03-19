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İstanbul'a bir yeni metro daha! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu bugün hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!

İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün hizmete giriyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:54 Güncelleme 19 Mart 2024, 10:00
İstanbul’a bir yeni metro daha! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu bugün hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!

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İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha hizmete alınıyor.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor.


Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor.


Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor.

SESSİZ VE KONFORLU TREN SÜRÜŞÜ
Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

Bakanlığın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 km


Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak.

Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak.

Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.

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