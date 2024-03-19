İstanbul’a bir yeni metro daha! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu bugün hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!

SESSİZ VE KONFORLU TREN SÜRÜŞÜ Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı. Bakanlığın İstanbul 'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 km



Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak.



Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak.



Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.