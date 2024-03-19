İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul’a hizmet edecek

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan mitinginde konuştu. Murat Kurum kendilerinin Türkiye'nin 81 ilinde aşkla, sevdayla eser ürettiklerini, milletin hizmetkarı olduklarını söyledi. Bugüne kadar hep "Eserlerin İstanbul'u" dediklerini belirten Kurum, "Bakın az önce yeni bir eserimizi daha İstanbul'a kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattımız bugün itibariyle açıldı. Burada Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor." diye konuştu.

Kurum, İBB'nin yapması gereken metro hatlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığını vurgulayarak, "Çünkü bunların derdi hizmet değil, reklam, algı. Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Eyüpsultan'a en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Böyle bir dertleri yok. Ama kendi menfaatleri olsa hemen oraya gider çadır kurarlar. Eyüpsultan'ın, İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler, öyle balya balya paraları saymayı çok iyi bilirler ama işe, vaade geldi mi, o vaadi bir türlü hatırlamıyorlar. Sözleri hatırlamıyor ya, sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul'a hizmet edecek. 'Açtım' dediği 47 kilometrelik metro hattının 8 kilometresini bile zar zor tamamlamış. Yarım yamalak, kırparak açtıkları son 2 hatla birlikte toplam 64 kilometre hattın 17'sini yapmışlar." ifadelerini kullandı.