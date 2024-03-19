Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar heyecan giderek artmaya devam ediyor. Seçim çalışmalarını tam gaz sürdüren Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul yarışındaki son durumu paylaştı.
YARIŞTA SON DURUM NE?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Vatandaşımızın ilgisi artık işte 10 gün kaldı dediğimiz süreçte seçime olan konsantrasyonu çok önemli ve bununda her geçen gün arttığını görüyoruz. Anketler nezdinde de bu bizi teyit ediyor. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz Üstüne koya koya gidiyoruz." diye konuştu.