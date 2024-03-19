Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?





KAFA KAFAYA MÜCADELE

Murat Kurum ilk açıklandığında aday olarak ilan edildiğinde araştırma sonuçlarında bizim gördüğümüz benim gördüğüm araştırma sonuçlarında geriden geliyordu ama bu farkı çok hızlı bir şekilde kapattı şu anda at başı kafa kafaya giden bir mücadelenin olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz İstanbul için.



ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Muhalefetin sarıldığı konu iktidar karşıtlığı üzerinden Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalefet seçmenini konsolide ederek 5 yıl boyunca gerçekleştiremedikleri belediyecilik hizmetlerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Vatandaşa o 5 yılda iyileştiremedikleri yaşam konforunun hesabını vermemek için konuyu stratejiyi genel siyasete çekip polemiklerden beslenme üzerine ben özellikle CHP'de bir strateji görüyorum.



CHP – DEM SİNSİ İTTİFAK PLANI

İkinci bir konuda sinsi bir ittifak planı. DEM ile bir kent uzlaşısı adı altında anlaştı biliyorsunuz. DEM'in açıklaması da var. Biz kent uzlaşısı yaptık diyor ama CHP bunu ısrarla onaylamıyor, ses çıkartmıyor. Buradaki sinsi plan şu Meral Danış Beştaş DEM Partisi'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir'de ilan edildi yaklaşık 8 puanlık DEM oylarının yarısını alıyor araştırma sonuçlarında bugün itibariyle yarısını Ekrem İmamoğlu'na göndermiş durumda. Peki diğer yarısını neden göndermiyor diyebilirsiniz veya neden aday çıktı madem kent uzlaşısı varsa diyebilirsiniz oradaki maksat da o 4 puan Meral Danış Beştaş'ta toplanan oyların AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na gitmesinin önüne geçmek.



İYİ PARTİ SEÇMENİNİ YÖNLENDİRİYORLAR

İkinci nokta da İYİ Parti seçmeninin oylarını CHP'ye yönlendirmek adına bu ittifakta aday olarak Meral Danış Beştaş ile çıktı. Yani İYİ Parti seçmenine şunu söylediler bakın biz DEM ile ittifak yapmıyoruz İYİ Partililer oylarınızı gönül rahatlığıyla bize verebilirsiniz. Bu da zaten araştırma sonuçlarında çıkıyor. Yaklaşık 8 puan 2023 seçimlerinde İYİ Parti'nin oyu varken bugün 2,5-3'lerde çıkıyor. 5 puanın üzerinde bir oyu Ekrem İmamoğlu'na yönlendiriyorlar. İstanbul'u, İstanbul Belediye Başkanlığı makamını kendi siyasi kariyerinin bir yol haritası olarak gören bir belediye başkanı ile şu anda 'Sadece İstanbul' diyerek İstanbul'un sorunlarını çözmek için yola çıkmış bir belediye başkan adayı var. Ve tecrübeli bir belediye başkan adayı var.