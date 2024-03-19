SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?

Yerel seçimlere sayılı günler kala sandıktaki yarışta heyecan giderek yükselmeye devam ediyor. İstanbul yarışındaki son durum büyük merak konusu olurken, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı. Kurum, "Anketler nezdinde de bu bizi teyit ediyor. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz Üstüne koya koya gidiyoruz." diye konuştu. Öte yandan Kamuoyu Araştırmacısı – İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 23:45 Güncelleme 19 Mart 2024, 23:45
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar heyecan giderek artmaya devam ediyor. Seçim çalışmalarını tam gaz sürdüren Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul yarışındaki son durumu paylaştı.

Murat Kurum canlı yayında 'anket' sonuçlarını açıkladı!




YARIŞTA SON DURUM NE?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Vatandaşımızın ilgisi artık işte 10 gün kaldı dediğimiz süreçte seçime olan konsantrasyonu çok önemli ve bununda her geçen gün arttığını görüyoruz. Anketler nezdinde de bu bizi teyit ediyor. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz Üstüne koya koya gidiyoruz." diye konuştu.


SON 11 GÜN: BÜYÜKŞEHİRLERİN ANALİZİ
Kamuoyu Araştırmacısı – İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul "Kurum" mu diyecek "İmamoğlu" mu?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Şu anda araştırma sonuçlarında İstanbul'a bakıldığında gerçekten at başı giden bir yarış var. Biz geçtiğimiz Perşembe günü açıklamıştık Arka Plan Programı'nda A Haber ekranlarında Sayın Murat Kurum'un 0,5 yani yarım puan bir avantajı gözüküyor. Ama 11 günlük bir zaman dilimi var bunun içerisinde yapılacak hatalar veya ortaya konulacak başarılı bir performans bu farkın açılmasını sağlayacaktır yani hatadan kastım her iki tarafın da yapma ihtimali var.


İVME YUKARI YÖNLÜ GİDİYOR
Sayın Murat Kurum kampanyasını çok pozitif bir şekilde yürütüyor öncelikle bunu söylemek lazım. Sadece İstanbul diyerek İstanbul'un sorunlarına odaklandığını ve buna çözüm önerileri getireceğini vatandaşta oluşturmuş durumda. Her geçen gün de ivme yukarı yönlü gidiyor.



KAFA KAFAYA MÜCADELE
Murat Kurum ilk açıklandığında aday olarak ilan edildiğinde araştırma sonuçlarında bizim gördüğümüz benim gördüğüm araştırma sonuçlarında geriden geliyordu ama bu farkı çok hızlı bir şekilde kapattı şu anda at başı kafa kafaya giden bir mücadelenin olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz İstanbul için.


ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR
Muhalefetin sarıldığı konu iktidar karşıtlığı üzerinden Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalefet seçmenini konsolide ederek 5 yıl boyunca gerçekleştiremedikleri belediyecilik hizmetlerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Vatandaşa o 5 yılda iyileştiremedikleri yaşam konforunun hesabını vermemek için konuyu stratejiyi genel siyasete çekip polemiklerden beslenme üzerine ben özellikle CHP'de bir strateji görüyorum.


CHP – DEM SİNSİ İTTİFAK PLANI
İkinci bir konuda sinsi bir ittifak planı. DEM ile bir kent uzlaşısı adı altında anlaştı biliyorsunuz. DEM'in açıklaması da var. Biz kent uzlaşısı yaptık diyor ama CHP bunu ısrarla onaylamıyor, ses çıkartmıyor. Buradaki sinsi plan şu Meral Danış Beştaş DEM Partisi'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir'de ilan edildi yaklaşık 8 puanlık DEM oylarının yarısını alıyor araştırma sonuçlarında bugün itibariyle yarısını Ekrem İmamoğlu'na göndermiş durumda.

Peki diğer yarısını neden göndermiyor diyebilirsiniz veya neden aday çıktı madem kent uzlaşısı varsa diyebilirsiniz oradaki maksat da o 4 puan Meral Danış Beştaş'ta toplanan oyların AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na gitmesinin önüne geçmek.


İYİ PARTİ SEÇMENİNİ YÖNLENDİRİYORLAR
İkinci nokta da İYİ Parti seçmeninin oylarını CHP'ye yönlendirmek adına bu ittifakta aday olarak Meral Danış Beştaş ile çıktı. Yani İYİ Parti seçmenine şunu söylediler bakın biz DEM ile ittifak yapmıyoruz İYİ Partililer oylarınızı gönül rahatlığıyla bize verebilirsiniz. Bu da zaten araştırma sonuçlarında çıkıyor. Yaklaşık 8 puan 2023 seçimlerinde İYİ Parti'nin oyu varken bugün 2,5-3'lerde çıkıyor. 5 puanın üzerinde bir oyu Ekrem İmamoğlu'na yönlendiriyorlar.

İstanbul'u, İstanbul Belediye Başkanlığı makamını kendi siyasi kariyerinin bir yol haritası olarak gören bir belediye başkanı ile şu anda 'Sadece İstanbul' diyerek İstanbul'un sorunlarını çözmek için yola çıkmış bir belediye başkan adayı var. Ve tecrübeli bir belediye başkan adayı var.


ANKET UYARISI: İTİBAR ETMEYİN
Geçtiğimiz 2023 seçimlerinde seçim sonuçlarını hata payı içerisinde doğru tahmin eden şirketlerin dışındaki araştırma sonuçlarına seyircilerimiz itibar etmesin. Onlar 2023'te yüzde 60'la yüzde 50'yle yüzde 55'le Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk turda kazanacak demiş.


MAKSAT ALGI OLUŞTURMAK
Bu bilimselliğin tamamen dışında masa başında hazırlanmış grafik tasarımların ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Maksadı da şu algı oluşturabilmek, kararsız seçmeni CHP'li belediye başkanları önde diyerek oraya yönlendirmeye çalışmak.

Atatürk'ün kurduğu parti şu anda DEM tarafından yönlendiriliyor. Bu bence görülmesi gereken nokta.


İLLERDE SON DURUM
Bu kırmızı tablonun kesintisiz bir şekilde gitmeyeceğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Adana'nın Cumhur İttifakı'na dönme ihtimali yüksek. Hatay, Antalya… Muğla'da da çok kafa kafaya giden bir seçim var.

CHP'nin elindeki büyükşehirlerde bir eksilme bekliyoruz. Antalya güçlü bir ihtimal. Adana, Hatay yine Muğla kafa kafaya geçecek ciddi bir çekişme var. Eskişehir de kafa kafaya arada 1-2 puanlar oynuyor.

Ankara'da anketler çok yüksek puan farklarıyla Mansur Yavaş'ın kazanacağı ifade ediliyor öyle bir durum söz konusu değil. Orada da birbirine çok yakın, Turgut Altınok ile Mansur Yavaş'ın çekişmesi çok heyecanlı geçecektir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İHH
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
Türk Telekom
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Başkan Erdoğan’dan Mamak’ta seçim mesajı: Ankara ’Yavaş’lıktan kurtulmalı
Kate Middleton öldü mü? Prens William ilk kez konuştu! Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı: Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
Montaj yalanı TAKVİM’den kaçmaz! CHP’li Özgür Özel A Haber’i hedef aldı yalanı partisinin sosyal medya hesabı patlattı: Erdoğan’a oy var!
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Joe Biden’a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz
Başkan Erdoğan’dan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde önemli açıklamalar: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü
SON DAKİKA