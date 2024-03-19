CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar

TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu 'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli görüntülere ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ortaya çıkan son görüntüler şaibeli para görüntülerinin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada görüntülerdeki paranın il başkanlığının alımında kullanıldığını iddia ederken binanın 41 milyon TL bedelle alınmış olduğu ancak resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmesiyle usulsüz işlem yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ortaya çıktı.

Verilen ifadelerde paranın Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşınması şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu gösterdi. İmamoğlu'na yakın isimlerden Keleş'in "Ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum" Tuncay Yılmaz'ın ise "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" ifadeleri şaibeyi daha da artırdı.

Fotoğrafta: Ali Rıza Braka

Binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadesinde, "CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanması Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sebep oldu.

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