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CHP'li isimlerin yaptığı "Para Kule"lerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerinin yenisi çıktı. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görüldü. Görüntülerde yer alan çantalardan birinin üzerinde yazan "İBB Spor Kulübü" ifadeleri işin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 01:02 Güncelleme 20 Mart 2024, 01:43
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı para sayma görüntüleri gündemdeki sıcaklığını koruyor.

İMAMOĞLU'NUN YAKIN EKİBİ İŞİN MERKEZİNDE
Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şaibeli görüntülere ilişkin ifade verdiEkrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şaibeli görüntülere ilişkin ifade verdi

SIRA CANAN KAFTANCIOĞLU'NDA
CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.

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YAKIN ADAMI VERDİ KASASI VE MÜDÜRÜ TAŞIDI
Verilen ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.

İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi

USULSÜZLÜK İTİRAF EDİLDİ
İfadelerde paranın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı itiraf edildi.

CHP'nin 'para kulesi' skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "satın alımında" kullanıldığı iddia edilen para kulelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görülüyor.

ÇANTA'NIN ÜZERİNDE İBB DETAYI
Odaya getirilen para çantalarından birinin üzerinde İBB Spor Kulübü yazdığı görüldü.

Ortaya çıkan son görüntüler şaibeli para görüntülerinin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

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TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI
TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli görüntülere ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada görüntülerdeki paranın il başkanlığının alımında kullanıldığını iddia ederken binanın 41 milyon TL bedelle alınmış olduğu ancak resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmesiyle usulsüz işlem yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ortaya çıktı.

Verilen ifadelerde paranın Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşınması şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu gösterdi. İmamoğlu'na yakın isimlerden Keleş'in "Ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum" Tuncay Yılmaz'ın ise "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" ifadeleri şaibeyi daha da artırdı.

Fotoğrafta: Ali Rıza BrakaFotoğrafta: Ali Rıza Braka

Binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadesinde, "CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanması Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sebep oldu.

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