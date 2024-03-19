CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı para sayma görüntüleri gündemdeki sıcaklığını koruyor.
İMAMOĞLU'NUN YAKIN EKİBİ İŞİN MERKEZİNDE
Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şaibeli görüntülere ilişkin ifade verdi
SIRA CANAN KAFTANCIOĞLU'NDA
CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.
YAKIN ADAMI VERDİ KASASI VE MÜDÜRÜ TAŞIDI
Verilen ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.
İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi
USULSÜZLÜK İTİRAF EDİLDİ
İfadelerde paranın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı itiraf edildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "satın alımında" kullanıldığı iddia edilen para kulelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.