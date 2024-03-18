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AK Parti İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

AK Parti İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" adıyla duyurulan etkinlik AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yaptığı açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki, AK Parti İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 12:09 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:09
AK Parti İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

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AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde büyük bir miting düzenlemeye hazırlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" gerçekleştirilecek. Peki, AK Parti Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir? İşte haberin detayı!

AK PARTİ BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nin saat 14.00'te başlayacak.

"YENİDEN İSTANBUL, SADECE İSTANBUL"

Kabaktepe'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre "Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul" sloganıyla yola çıkılan bu etkinlik İstanbul'un geleceğine dair büyük bir vizyonu paylaşacak.

Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İETT Otobüs Hatları: Atatürk Havalimanı'na ulaşmak için kullanabileceğiniz İETT otobüs hatları şunlardır:

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Marmaray İstasyonları: Atatürk Havalimanı'na yakın olan Marmaray istasyonları şunlardır:

Marmaray (Ataköy-Pendik)

Marmaray (Halkalı-Gebze)

Metro Durağı: Atatürk Havalimanı'na en yakın metro durağı M1A hattındadır.

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