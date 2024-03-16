Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı



LGBT'CİLERE TEŞVİK İMZASI

Buna göre Özel ve Bakırhan, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü vermişti.



GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ

CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN