Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı

Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusu ile her türlü tuşa basan CHP'de skandallar silsilesi bitmek bilmiyor.
Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusu ile her türlü tuşa basan CHP'de skandallar silsilesi bitmek bilmiyor.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli ortaklığı imza atarak, mitinglerinde DEM Parti bayrağı dalgalandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde küresel sapkınlık LGBT'ye kucak açtı.
MİTİNGDE SAPKIN PANKART!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Sancaktepe'de konuşan Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde LGBT pankartı açıldı.
EKREM İLE LGBT'YE ÖZGÜRLÜK
Söz konusu pankart büyük tepkilere neden olurken, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesiyle birlikte LGBT sapkınlığının özgürleşeceği ifade edildi.
CHP VE ORTAĞI DEM'DEN LGBT'LİLERE DESTEK
LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı
LGBT'CİLERE TEŞVİK İMZASI
Buna göre Özel ve Bakırhan, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü vermişti.
GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ
CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.