PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP'li Özel ve İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı

Yerel seçimlerde kaybetme korkusuna kapılan CHP her türlü rezilliğe ve sapkınlığa imza atmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile kirli iş birliği yapan ve mitinglerinde DEM bayrağı sallandıran CHP bu sefer de küresel sapkınlık LGBT’ye kucak açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşma yaptığı Sancaktepe mitinginde skandal bir LGBT pankartı açıldı. Söz konusu pankart büyük tepkilere neden olurken, üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun yeniden seçilmesiyle birlikte LGBT sapkınlığının özgürleşeceği ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 20:03 Güncelleme 16 Mart 2024, 20:06
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusu ile her türlü tuşa basan CHP'de skandallar silsilesi bitmek bilmiyor.



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli ortaklığı imza atarak, mitinglerinde DEM Parti bayrağı dalgalandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde küresel sapkınlık LGBT'ye kucak açtı.



MİTİNGDE SAPKIN PANKART!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Sancaktepe'de konuşan Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde LGBT pankartı açıldı.



EKREM İLE LGBT'YE ÖZGÜRLÜK
Söz konusu pankart büyük tepkilere neden olurken, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesiyle birlikte LGBT sapkınlığının özgürleşeceği ifade edildi.

Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhandan LGBTlilere destek sözü!Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhandan LGBTlilere destek sözü!


CHP VE ORTAĞI DEM'DEN LGBT'LİLERE DESTEK
LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı


LGBT'CİLERE TEŞVİK İMZASI
Buna göre Özel ve Bakırhan, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü vermişti.


GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ
CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Beşiktaş’ın Antalyaspor maçındaki ilk 11’i belli oldu
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi | Milli radar ASELSAN SURALP sınırın sıfır noktasında görüldü
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım müjdesi | Suya da indirim geliyor
Bülent Cihantimur’un fenomen kartelindeki rolü ne? Neden dernekten ihraç edildi? New York’ta çekilen fotoğraf kasıtlı mı servis edildi? İşte tüm detaylar...
Algı belediyeciliği tam gaz! İmamoğlu’nun açılış töreni düzenlediği Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı
Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi geliyor! Murat Kurum’dan Terminal İstanbul Projesi mesajı: İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak
Dilan Polat ve Engin Polat’a şok üstüne şok! Soruşturma tamamlandı! Saldırının ardından ’Daltonlar Çetesi’ çıktı
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
İstanbul’da anketler ne diyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
SON DAKİKA