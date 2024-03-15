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Nerede oy kullanacağım? 31 Mart 2024 Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı! YSK yerel seçim seçmen kaydı ve sandık öğrenme ekranı

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde, pek çok vatandaş hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını merak ediyor. Belediye ve muhtarlık seçimleri için sandık başına geçecek olan vatandaşlar, oy kullanacakları yerleri öğrenmek için harekete geçtiler. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 19:12 Güncelleme 15 Mart 2024, 19:12
Nerede oy kullanacağım? 31 Mart 2024 Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı! YSK yerel seçim seçmen kaydı ve sandık öğrenme ekranı

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YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sunulan yerel seçim seçmen kaydı sorgulama işlemi oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

2024 SEÇMEN KAĞITLARI DAĞITILACAK MI?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlandı. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI!

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

OY KULLANIRKEN KİMLİK GÖTÜRMEK ZORUNLU MU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.



Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

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