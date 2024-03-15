Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık paranın kaynağı Ekrem İmamoğlu çıktı: Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı

ÖZGÜR ÖZEL SUÇU CANAN'A YIKTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise günler sonra bavullar dolusu para görüntülerine ilişkin konuştu.
Neden kaporanın elden verildiği sorulan Özgür Özel, "Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan hanım tarafından yürütülen süreçti. O süreci doğrudan yürüten kişiydi. Mutlaka il başkanımız konuşmuştur, oradaki arkadaşlarla il başkanımızın yaptığı görüşmeyi biliyorum." ifadelerini kullanarak para skandalının ihalesini CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yıktı.
FATİH KELEŞ İFADE VERDİ
Yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz dün ifade verdi.
Can Poyraz ve Özgür Nas
1,5 SAAT SÜRDÜ
Ekrem İmamoğlu'nun kasası İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ise bugün adliyeye geldi. Keleş, 1,5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı.
PARANIN KAYNAĞI TURAN TAŞKIN ÖZER!
Paraları Turan Taşkın Özer'den aldığını söyleyen Fatih Keleş, "Turan Taşkın Özer beni arayarak İstanbul İl Binası satın alımı ile alakalı tüm Türkiye'de bir bağış kampanyası düzenlendiğini partimizin bu amaçla bağış topladığını söyledi. Kendisine de bazı kişiler tarafından verilen bağış paralarının olduğunu ve bu paraları bana teslim edeceğini söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra buluştuk. Buluştuğumuzda içinde para olan çanta verdi. Bana paraları il başkanlığı ile iletişime geçerek oraya götürmemi söyledi" şeklinde konuştu.
PARAYI TAŞIMAYA TUNCAY YILMAZ YARDIM ETTİ
Paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyleyen Keleş, "Paraları bana o dönem Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı olan şimdiyse milletvekili olan Turan Taşkın Özer verdi. İçi para dolu çantaları ben aldım ancak içindeki paranın miktarı ve cinsini bilmiyordum. Bana İmamoğlu İnşaat'ta çalışan Tuncay Yılmaz yardım etti. Paraları sayarak teslim almadım miktarı hatırlamıyorum. Paranın il binası satın alma sürecinde kullanıldığını söylediler. İl Binası'nı o dönemki il yönetimi aldı" açıklamasında bulundu.
Fatih Keleş, para sayma görüntülerinde yer alan isimlere ilişkin ise "Benimle para sayarken görünenlerden 2 kişiyi tanımıyorum diğer kişiler CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Tuncay Yılmaz ve Mustafa Can Poyrazdır" dedi.
İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ifadesinin tam hali şu şekilde;
"Halihazırda CHP Beylikdüzü Meclis üyesiyim. Kamuoyuna yansıyan ve şu anda hakkımda soruşturma başlatılmasına neden olan görüntüler 2019 yılının Aralık ayına aittir. O tarihte de meclis üyesiydim. Para görüntülerinin çekildiği 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığının kullanımına tahsis edilmek üzere bina satın alınması süreci başlatılmıştı.
O tarihlerde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, şu anda CHP milletvekilidir, bana İstanbul İl Binası'nın satın alımıyla alakalı tüm Türkiye'de bağış kampanyası düzenlendiğini, partimizin bu amaçla para topladığını söyledi. Kendisine de bazı kişiler tarafından verilen bağış paralarının olduğunu ve bu paraları bana teslim edeceğini söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra görüntülerin çekildiği 9 Aralık 2019'da ya Beylikdüzü CHP İlçe Binası'nda ya da kendi ofisimde buluştum. Buluştuğumuzda yanımızda başka bir kimse yoktu. Bana birden fazla içinde para olan çanta verdi. Çanta içerisinde yer alan paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını söyledi. Çantaların ağzı kapalı olduğu için hangi para birimi veya çanta içerisinde ne kadar para olduğunu o sırada görmedim.
Bana bu paraları İl Başkanlığı ile iletişime geçerek onların dediği yere götürmemi söyledi. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas da bana konum atarak paraları oraya getirmemi istedi. Çantaların birden fazla olması nedeniyle tek başıma taşıyamayacağım ve meblağ yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan İmamoğlu şirketinde çalışan ancak CHP'de herhangi bir resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı arayarak bana eşlik etmesini rica ettim. İkimiz de ayrı araçlarla söz konusu ofise gittik"
"PARALAR EN AZ 3-4 DEFA SAYILDI"
"Paraların bağış yoluyla mı?, Başka bir yerden mi? Geldiğini bilmiyorum. Sadece benden ricacı olduğu için ben paraları alarak Tuncay Yılmaz ile paraları avukatlık ofisine götürdüm. Olayın 4,5 yıl önce olması nedeniyle bu paranın tam miktarını hatırlamıyorum. Sayarak teslim almadım. Nasılsa il yönetimi biliyordur diyerek gerek duymadım. Ben ofise gittiğimde İstanbul İl Yönetiminden Özgür Nas ve Can Poyraz orada bekliyorlardı. Farklı çantalardan Türk lirası, euro, dolar cinsinden paralar çıktı. Para en az 3-4 defa sayıldı. Ve bu paralar da orada bulunanlar tarafından defalarca sayıldı. İlden gelen arkadaşlar konuya hakimdir diyerek çok önemsemedim. Ofiste bir saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Nas ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip, teslim aldıklarına dair bir tutanak tanzim etmişler. Bu tutanağı görmedim. İşlem bittikten sonra ayrıldı. Parti il binasının daha sonra hangi tarihte resmi olarak satın alındığını, ne kadar ve ne yolla ödendiği hakkında bilgim yok. Çünkü satın alma sürecini İstanbul İl Başkanlığı yürütmekteydi"
"PARALARI TURAN TAŞKIN ÖZER ÇANTA İÇERİSİNDE VERDİ"
"Paraları o tarihte Beylikdüzü ilçe Başkanı olan Turan Taşkın Özer çanta içerisinde verdi. Bana meblağ söylemedi. Bu paranın nereden geldiği ve nereye gittiği ile alakalı kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu söylemek ve bunun tutanaklara geçmesini istiyorum. Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. Günlerdir basın bunun alt yapısını yapmaktadır. Görüntülerde taşınmazın satın alındığı kişi ve avukat ve diğer partili arkadaşlar açık bir şekilde görülmektedir. O kadar partili insan ve mülk sahibinin bir arada olmasının başka bir sebebi yoktur. Meşru bir amaçla, partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum"
Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu
İMAMOĞLU'NUN HAS ADAMI...
Paranın kaynağı Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamları arasında yer alıyor. Kurultay sonrası CHP'yi kendi emelleri doğrultusunda dizayn eden İmamoğlu, Özer'i CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı yapmıştı.
Turan Taşkın Özer
SIRA EKREM'İN MÜDÜRÜNDE: İFADEYE ÇAĞRILDI
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "tanık" sıfatıyla, İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN "PARMAK İZİ"
Paraların Fatih Keleş'e Turan Taşkın Özer tarafından verildiği ortaya çıkarken kimin cebine girdiği soruları ise yanıt bekliyor.
Şaibeli görüntülerin buzdağının görünen kısmı olduğu konuşulurken Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Turan Taşkın Özer için Ekrem İmamoğlu'nun "parmak izleri" yorumu yapıldı.
Takvim o bağlantıları detaylarıyla yazmıştı.
Hürriyet Yazarı Nedim Şener Konuyu köşesine taşıdı.
"Meczup' Ekrem'in balyalardaki parmak izleri" başlığını atan Şener şu detaylara dikkat çekti:
"CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için olduğu iddia edilen balya balya paraların sayım görüntüsünün ortaya çıkması İmamoğlu'nda önce panik ve öfke sonra korku yaratmışa benziyor. Hele hele açılan soruşturma kapsamında; sayımı dört saati bulan balya balya paralardan kule yapan "çok sevdiğim yol arkadaşım" dediği Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadeye çağrılması korkusunu iyice artırmışa benziyor.
Onu çok iyi tanıyan bir iş insanı, "Onun korkusu inanın ki arkadaşları için falan değil olayın ucunun kendisine ve parasına dokunulacağını düşünmesinden" sözleri İmamoğlu'nun karakteri hakkında ipucu veriyor.
Çünkü "İmamoğlu'nun kasası" diye bahsedilen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz bu işte adeta parmak izi özelliği taşıyor.
Çünkü CHP Genel Merkezi 2019'da 25 milyon TL'yi resmi ve yasal banka havalesi ile İstanbul İl Başkanlığı binasının parasını yollayıp, tapusunu almış. Balya balya paraların CHP Genel Merkezi'ni ilgilendiren yönü yok. Ancak şu andaki CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu, balya balya paraların İl Başkanlığı binasının alımı için yapılan ödeme hatta "kapora" olduğunu iddia ediyorlar. "Kapora" ise CHP'nin havale yaptığı 25 milyon TL tutardan düşülmesi gerekiyordu. Oysa böyle bir durum yok.
PARA AKLAMA MI?
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, binanın 40 milyon liraya alındığını, 25 milyon TL'nin CHP Genel Merkezi tarafından ödendiğini, 15 milyon liranın ise elden ödendiğini söylüyor.
Ödeme karşılığında evrak olarak da üzerinde CHP Genel Merkezi adına bina alımı ile yetkilendirilmiş hiçbir kişinin imzası bulunmayan, o tarihteki İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın imzasını taşıyan ve hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bir A4 kağıdı gösterdi. Hem CHP İstanbul İl Başkanlığı hem de İmamoğlu paranın kaynağını ise "bağış" olarak açıklamaya çalışırken, İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP'ye yardım ettiği banka hesaplarında görülmesini istemeyen iş insanlarından" söz etti.
Böyle kişiler var mı, kimdir ne karşılığı bağış yapmışlardır, yardım karşılığı makbuz kesilmiş midir, hepsi muamma. Ayrıca CHP Genel Merkezi'nin hiçbir bilgisi olmayan bu paranın İstanbul İl Başkanlığı binası alımında kullanıldığı açıklaması, rüşvet veya irtikap gibi bir yasadışı menfaatin bina alımı üzerinden aklanması gibi bir soruyu da akla getiriyor.
CHP Genel Merkezi ile hiç ilgisi olmayan balya balya paraların İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında kullanıldığını söylemek ise partinin başını belaya sokmak demektir. Böyle bir durumda CHP kayıtdışı ya da yasadışı parayla gayrimenkul sahibi olmuş sayılır ki, bu gerçek dışı iddia CHP'nin başını ağrıtır.
AÇIKLAMADA YILMAZ'IN ADI GİZLENDİ
Neyse ki, yargı bu konuya el attı ve gerçeği ortaya çıkaracaktır. Nitekim, üç gün önce, "CHP İl Başkanlığı binasının satın alma sürecinde bir hukuk ofisinde yapılan işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde" diye kefil olan Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı yayında, "Bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" demeye başladı.
Bir de bu işin İBB ve kendisiyle ilgisi olmadığını söylüyor.
Madem öyle, bina alımı ile ilgili yetkisi olmayan, nereden geldiği nereye gittiği belli olmayan balya balya paraları sayan Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın orada ne işi var.
Bir de CHP'nin konuyla ilgili açıklamasında, para sayma görüntülerindeki kişilerin kimliği şöyle açıklandı:
"Görüntülerdeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın, satın alma sürecini koordine eden kişilerdir."
Bunların hiçbirisi bina alımı ile ilgili yetkili kişi değil, ama ilginç olan, orada bulunan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın orada olduğu neden saklandı? Gerçeği gizleyebileceklerini sandılar galiba."