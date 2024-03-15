Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık paranın kaynağı Ekrem İmamoğlu çıktı: Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı

Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı. PARANIN KAYNAĞI TURAN TAŞKIN ÖZER! Paraları Turan Taşkın Özer'den aldığını söyleyen Fatih Keleş, "Turan Taşkın Özer beni arayarak İstanbul İl Binası satın alımı ile alakalı tüm Türkiye'de bir bağış kampanyası düzenlendiğini partimizin bu amaçla bağış topladığını söyledi. Kendisine de bazı kişiler tarafından verilen bağış paralarının olduğunu ve bu paraları bana teslim edeceğini söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra buluştuk. Buluştuğumuzda içinde para olan çanta verdi. Bana paraları il başkanlığı ile iletişime geçerek oraya götürmemi söyledi" şeklinde konuştu.





PARAYI TAŞIMAYA TUNCAY YILMAZ YARDIM ETTİ



Paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyleyen Keleş, "Paraları bana o dönem Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı olan şimdiyse milletvekili olan Turan Taşkın Özer verdi. İçi para dolu çantaları ben aldım ancak içindeki paranın miktarı ve cinsini bilmiyordum. Bana İmamoğlu İnşaat'ta çalışan Tuncay Yılmaz yardım etti. Paraları sayarak teslim almadım miktarı hatırlamıyorum. Paranın il binası satın alma sürecinde kullanıldığını söylediler. İl Binası'nı o dönemki il yönetimi aldı" açıklamasında bulundu.







Fatih Keleş, para sayma görüntülerinde yer alan isimlere ilişkin ise "Benimle para sayarken görünenlerden 2 kişiyi tanımıyorum diğer kişiler CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Tuncay Yılmaz ve Mustafa Can Poyrazdır" dedi.





İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ifadesinin tam hali şu şekilde;

"Halihazırda CHP Beylikdüzü Meclis üyesiyim. Kamuoyuna yansıyan ve şu anda hakkımda soruşturma başlatılmasına neden olan görüntüler 2019 yılının Aralık ayına aittir. O tarihte de meclis üyesiydim. Para görüntülerinin çekildiği 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığının kullanımına tahsis edilmek üzere bina satın alınması süreci başlatılmıştı.



O tarihlerde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, şu anda CHP milletvekilidir, bana İstanbul İl Binası'nın satın alımıyla alakalı tüm Türkiye'de bağış kampanyası düzenlendiğini, partimizin bu amaçla para topladığını söyledi. Kendisine de bazı kişiler tarafından verilen bağış paralarının olduğunu ve bu paraları bana teslim edeceğini söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra görüntülerin çekildiği 9 Aralık 2019'da ya Beylikdüzü CHP İlçe Binası'nda ya da kendi ofisimde buluştum. Buluştuğumuzda yanımızda başka bir kimse yoktu. Bana birden fazla içinde para olan çanta verdi. Çanta içerisinde yer alan paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını söyledi. Çantaların ağzı kapalı olduğu için hangi para birimi veya çanta içerisinde ne kadar para olduğunu o sırada görmedim.



Bana bu paraları İl Başkanlığı ile iletişime geçerek onların dediği yere götürmemi söyledi. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas da bana konum atarak paraları oraya getirmemi istedi. Çantaların birden fazla olması nedeniyle tek başıma taşıyamayacağım ve meblağ yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan İmamoğlu şirketinde çalışan ancak CHP'de herhangi bir resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı arayarak bana eşlik etmesini rica ettim. İkimiz de ayrı araçlarla söz konusu ofise gittik"

"PARALAR EN AZ 3-4 DEFA SAYILDI"

"Paraların bağış yoluyla mı?, Başka bir yerden mi? Geldiğini bilmiyorum. Sadece benden ricacı olduğu için ben paraları alarak Tuncay Yılmaz ile paraları avukatlık ofisine götürdüm. Olayın 4,5 yıl önce olması nedeniyle bu paranın tam miktarını hatırlamıyorum. Sayarak teslim almadım. Nasılsa il yönetimi biliyordur diyerek gerek duymadım. Ben ofise gittiğimde İstanbul İl Yönetiminden Özgür Nas ve Can Poyraz orada bekliyorlardı. Farklı çantalardan Türk lirası, euro, dolar cinsinden paralar çıktı. Para en az 3-4 defa sayıldı. Ve bu paralar da orada bulunanlar tarafından defalarca sayıldı. İlden gelen arkadaşlar konuya hakimdir diyerek çok önemsemedim. Ofiste bir saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Nas ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip, teslim aldıklarına dair bir tutanak tanzim etmişler. Bu tutanağı görmedim. İşlem bittikten sonra ayrıldı. Parti il binasının daha sonra hangi tarihte resmi olarak satın alındığını, ne kadar ve ne yolla ödendiği hakkında bilgim yok. Çünkü satın alma sürecini İstanbul İl Başkanlığı yürütmekteydi"

"PARALARI TURAN TAŞKIN ÖZER ÇANTA İÇERİSİNDE VERDİ"

"Paraları o tarihte Beylikdüzü ilçe Başkanı olan Turan Taşkın Özer çanta içerisinde verdi. Bana meblağ söylemedi. Bu paranın nereden geldiği ve nereye gittiği ile alakalı kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu söylemek ve bunun tutanaklara geçmesini istiyorum. Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. Günlerdir basın bunun alt yapısını yapmaktadır. Görüntülerde taşınmazın satın alındığı kişi ve avukat ve diğer partili arkadaşlar açık bir şekilde görülmektedir. O kadar partili insan ve mülk sahibinin bir arada olmasının başka bir sebebi yoktur. Meşru bir amaçla, partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum"



Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu



İMAMOĞLU'NUN HAS ADAMI...



Paranın kaynağı Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamları arasında yer alıyor. Kurultay sonrası CHP'yi kendi emelleri doğrultusunda dizayn eden İmamoğlu, Özer'i CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı yapmıştı.



Turan Taşkın Özer

SIRA EKREM'İN MÜDÜRÜNDE: İFADEYE ÇAĞRILDI



CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "tanık" sıfatıyla, İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.