Terörü bitirme değil süpürme operasyonu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; daha önce iki ülke arasında PKK'yı Irak topraklarından temizlemek üzere varılan anlaşma sonrasında Ankara bu toplantıya şu somut ve etkili önerilerle gidecek:

1-ORTAK HAREKÂT MERKEZİ: İki ülke arasında ortak harekât merkezi kurulması.

2- ÜS BÖLGELERİ: Türkiye'nin Irak sınırındaki 30-40 kilometre arasında değişen derinliklerde üs bölgeleri kurulması.

3- GÜVENLİ ALAN: Hakurk, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi ve güvenliğinin sağlanması.

4- SURİYE SINIR GEÇİŞLERİ: Irak-Suriye sınırında PKK/YPG unsurlarının geçişkenliğini azaltmak için somut adımlar atılması.

Bu adımların atılmasıyla "Pençe Kilit bölgesi kilitlenecek" diye konuşan kaynaklar, örgütün son dönemde ağırlıklı olarak yuvalandığı Asos bölgesinin yanı sıra örgütün varlığı azalan Kandil bölgesine de hava operasyonlarının devam edeceğini belirtti.

OPERASYON MASADA



Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak. Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

İCAZET ALMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL



Ziyareti açıklayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Keçeli, "ABD ile temaslarımızda PKK'nın Irak'taki varlığı ve mücadelemiz çerçevesinde izin almamız icazet almamız söz konusu değil." dedi.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden yurt dışı kaynaklı terör örgütüne operasyon yapılacaksa icazet alınacak tek entitenin BM şartının 51'inci maddesi olduğunu vurgulayan Keçeli, bunun dışında herhangi bir uluslararası yapı ya da 3'üncü tarafla bu kanıyı o açıdan ele almadıklarını söyledi.

Keçeli, "ABD'nin askerleri Irak'ta, dolayısıyla bizim PKK'ya dönük mücadelemizle bağlantılı olarak onlarla görüşüyoruz ancak bu bir icazet izin almak anlamında gerçekleşmiyor." dedi.