Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında soruları cevapladı.
İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
"ANKETLERDE 1,5-2 PUAN ÖNDEYİZ"
"Ben daha öncede ifade ettim. Sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Bir coşku seline dönüştü. İnsanlar liyakatsiz düzenden biran önce kurtulmak istiyor. Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi hatta bu sıralar da algı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Asıl anket sahadır. Sahanın coşkusu daha önemli. Biz hep sahadaydık. 31 Mart akşamı kazanacağız. Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz.
VAATLER SORULDUĞUNDA 'HATIRLAMIYORUM' DİYOR
5 yıldır farklı şeyler konuşuyorlar. İstanbul'un önemli meseleleri var. Biz o yüzde 'Sadece İstanbul' dedik. Kadınlarımızın ayrışmaları, gençlerimizin ötekileşmesi ve en önemlisi de ilgisizlik insanları çok yordu. Mesele Murat Kurum değil, sorunların çözülmesidir. Vaatlerini gerçekleştirmeyen ve sorulduğunda da 'hatırlamıyorum' diyen bir görüş var. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Bundan sonraki dönemde müdahale etsek de düzeltilmeyebilir. Milletimiz biliyor ki ben 5 yıllık bakanlık dönemimde ne söz verdiysem tuttum. Bu sözün tutulacağını her zaman takip ederim ve 'hatırlamıyorum' demem.
DEPREMDE NELER YAPILACAK?
Deprem meselesi bir beka meselesidir. Herkes bunu zaten söylüyor. Son 1 asırdır 133 bin insanımızı toprağa verdiğimizi de görüyoruz. Bu deprem gerçeği ile yaşamak ve buna yönelik bir tedbir almalıyız. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut var ve bunun dönüştürüleceği uzmanlar tarafından dillendiriliyor. Bunu İmamoğlu'nun yanındaki uzmanlar da söylüyor. İstanbul'da yarın bir deprem olduğunda hazırlıklı olmalıyız.