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Bayram tatili kaç gün? 2024 bayram tatili takvimi! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Heyecanla beklenen Ramazan ayı nihayet geldi ve beraberinde Ramazan Bayramı'nı da getirdi. Bu manevi günler, binlerce insan için ailelerine kavuşma, bir araya gelme ve birlikte huzur dolu zamanlar geçirme fırsatı sunuyor. Peki, bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 01:38 Güncelleme 15 Mart 2024, 01:38
Bayram tatili kaç gün? 2024 bayram tatili takvimi! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

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Ramazan Bayramı, ailelerin bir araya gelerek sevgi dolu anlar yaşayacağı özel bir zaman dilimi olarak önümüzde duruyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilenler...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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