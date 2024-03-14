Bağdat’ta PKK’yı bitirecek güvenlik zirvesi! Türkiye-Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı: 7 madde tek hedef

Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapıldı.
Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapıldı.
Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.
Zirvenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"1. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, beraberlerinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı ile Irak Savunma Bakanı, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı, İstihbarat Teşkilat Başkanı Vekili ve IKBY İçişleri Bakanı olduğu halde 14 Mart 2024 tarihinde Bağdat'ta bir araya gelmişlerdir.
Taraflar, 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumu istişare etmişlerdir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan ayı sonrasında Irak'ı mutasavver ziyaretlerinin hazırlıkları da ele alınmıştır. Taraflar, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiş ve ikili ilişkilerde bir sıçrama sağlamasını umduklarını kayda geçirmişlerdir.
2. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.
3. Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle, iki ülke yetkililerinin eşgüdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kalmışlardır.
4. Bu kapsamda, terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırılmıştır.
5. Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önem vurgulanmıştır. Taraflar ayrıca, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir. Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir.
6. Taraflar, Gazze'de soykırıma varankatliam başta olmak üzere bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunmuş olup, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerini teyit etmişlerdir.
7. Taraflar, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır."
Zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Bağdat'ta Hüseyin ile görüştüğü belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 14, 2024
Ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri… pic.twitter.com/SUTxEJSGGo
Açıklamada, ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı kaydedildi.
Bağdat'taki güvenlik zirvesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'a yapacağı ziyarette, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını ve enerji gibi farklı konuların da konuşulacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ile kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:
"Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak'ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak.
Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir."
ANKARA'NIN PLANI NE?
Hürriyet'te yer alan habere göre; daha önce iki ülke arasında PKK'yı Irak topraklarından temizlemek üzere varılan anlaşma sonrasında Ankara bu toplantıya şu somut ve etkili önerilerle gidecek:
1-ORTAK HAREKÂT MERKEZİ: İki ülke arasında ortak harekât merkezi kurulması.
2- ÜS BÖLGELERİ: Türkiye'nin Irak sınırındaki 30-40 kilometre arasında değişen derinliklerde üs bölgeleri kurulması.
3- GÜVENLİ ALAN: Hakurk, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi ve güvenliğinin sağlanması.
4- SURİYE SINIR GEÇİŞLERİ: Irak-Suriye sınırında PKK/YPG unsurlarının geçişkenliğini azaltmak için somut adımlar atılması.
Bu adımların atılmasıyla "Pençe Kilit bölgesi kilitlenecek" diye konuşan kaynaklar, örgütün son dönemde ağırlıklı olarak yuvalandığı Asos bölgesinin yanı sıra örgütün varlığı azalan Kandil bölgesine de hava operasyonlarının devam edeceğini belirtti.
OPERASYON MASADA
Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak. Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.
İCAZET ALMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL
Ziyareti açıklayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığında dün düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Keçeli, "ABD ile temaslarımızda PKK'nın Irak'taki varlığı ve mücadelemiz çerçevesinde izin almamız icazet almamız söz konusu değil." dedi.
Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden yurt dışı kaynaklı terör örgütüne operasyon yapılacaksa icazet alınacak tek entitenin BM şartının 51'inci maddesi olduğunu vurgulayan Keçeli, bunun dışında herhangi bir uluslararası yapı ya da 3'üncü tarafla bu kanıyı o açıdan ele almadıklarını söyledi.
Keçeli, "ABD'nin askerleri Irak'ta, dolayısıyla bizim PKK'ya dönük mücadelemizle bağlantılı olarak onlarla görüşüyoruz ancak bu bir icazet izin almak anlamında gerçekleşmiyor." dedi.
Ziyaret öncesi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2024
Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Irak'ın kuzeyinde… pic.twitter.com/30szvmjwt3
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.
Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.
Bilindiği gibi Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklaması sonrası önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı.
BÜYÜK TEMİZLİK OPERASYONU AN MESELESİ
Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi.
Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret eden Yıldız, yarın Bağdat'ta Iraklı yetkililerle temaslara başlayacağını ifade etti.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.
"TÜRKİYE VE IRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK KALKINMA YOLU BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK"
Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ
Başkan Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:
"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."
Irak ziyaretinin açıklanmasının ardından masada Kuzey Irak'a yapılacak terör operasyonunun da olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı. Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak.
Konuyla ilgili 11 Mart'ta yapılan zirvede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.
Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Toplantının Başkan Erdoğan'ın teröre vurulacak son darbe talimatının ardından yapılması "büyük harekat hazırlığı yapılıyor" değerlendirmelerine neden olmuştu.
Bugün ise Irak sınırında kritik bir temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti.
Yapılacak operasyonların ardından terör örgütü PKK/YPG'nin kuzey Irak'taki nefes boruları da kesilmiş olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 11 Mart'ta gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar vermişti. Bakan Güler özetle şunları söyledi:
TERÖR BİTECEK
Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terörü sorun olmaktan çıkartacağız. Son 5-6 yıldır bir plan dâhilinde mücadelemiz sürüyor. Terör, 40 yıldır Türkiye'nin önünde bir engel. Herkes biliyor ki bu mücadele yapılmak zorunda. Artık Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Sn. Cumhurbaşkanımızın düşüncesi ve direktifleri de bu yönde. En kısa zamanda bu işi bitirip Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmamız gerektiğini söylüyoruz. Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak'ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek.
SINIRDA GÜVENLİ KORİDOR
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam. Neden 30-40 kilometre? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkânlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimiz de hudutlarımız da güvende olur. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.
ÇOK KATLI MAĞARALAR VAR
Pençe- Kilit bölgesinde her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesini kahramanca sürdürerek teröristlerin hareket alanlarını kısıtladı. Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar, Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek.
KANDİL ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Etkili operasyonlarımızla artık 10-15 yıl önceki Kandil yok. Burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz. Kandil'in bazı bölgelerinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizim için yer isimlerinin bir önemi yok. Teröristler nerede yuvalanıyorsa Mehmetçik gerekeni yapacaktır. Hiçbir yer onlar için güvenli değil.
ABD'YE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG UYARISI
ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez. ABD'ye DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi beraber yürütme teklifimizi sürekli yineliyoruz.
KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ
Güler, "Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz. Kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık, almayız" dedi.
SÜREKLİ VE KAPSAMLI OPERASYON STRATEJİSİ BAŞARILI OLDU
Bakan Güler, "TSK, geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" harekâtların yerine bugün "sürekli ve kapsamlı operasyonlar" gerçekleştirerek terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor. Yurt içinde terörle anılan birçok yeri temizledik. 2016 yılından bu yana yurt içinde terör saldırısı yok. Konsept değişikliğine giderek terörü kaynağında yok etmeye başladık. Biz, "Bütün zorlukları yaşayacağız ama yurt içinde hiçbir vatandaşımıza sıkıntı yaşatmayacağız" prensibiyle hareket ediyoruz" dedi.