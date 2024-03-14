Bağdat’ta PKK’yı bitirecek güvenlik zirvesi sona erdi! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Irak’ta

Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılıyor. Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar masadaydı.

Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.



Bağdat'taki güvenlik zirvesinde ayrıca enerji konuları da masaya yatırılacak. Bu çerçevede Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara sevk edilmesiyle Irak-Türkiye petrol hattının yeniden sevkiyata başlaması değerlendirilecek.

Bağdat'taki güvenlik zirvesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'a yapacağı ziyarette, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını ve enerji gibi farklı konuların da konuşulacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.