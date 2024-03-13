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Terörü bitirme planı yükleniyor: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Şırnak'ta

Son dakika haberi! Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak’ta. Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bilindiği gibi Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklaması sonrası önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı. Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 13:41 Güncelleme 13 Mart 2024, 14:18
Terörü bitirme planı yükleniyor: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Şırnak’ta

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu.

Terörü bitirme planı yükleniyor!

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.

Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.

Bilindiği gibi Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklaması sonrası önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı.

BÜYÜK TEMİZLİK OPERASYONU AN MESELESİ.

Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi.

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret eden Yıldız, yarın Bağdat'ta Iraklı yetkililerle temaslara başlayacağını ifade etti.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

"TÜRKİYE VE IRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK KALKINMA YOLU BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK"

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Başkan Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."

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Irak ziyaretinin açıklanmasının ardından masada Kuzey Irak'a yapılacak terör operasyonunun da olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı. Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak.

Konuyla ilgili 11 Mart'ta yapılan zirvede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.

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Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Toplantının Başkan Erdoğan'ın teröre vurulacak son darbe talimatının ardından yapılması "büyük harekat hazırlığı yapılıyor" değerlendirmelerine neden olmuştu.

Bugün ise Irak sınırında kritik bir temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti.



Yapılacak operasyonların ardından terör örgütü PKK/YPG'nin kuzey Irak'taki nefes boruları da kesilmiş olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 11 Mart'ta gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar vermişti. Bakan Güler özetle şunları söyledi:

TERÖR BİTECEK

Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terörü sorun olmaktan çıkartacağız. Son 5-6 yıldır bir plan dâhilinde mücadelemiz sürüyor. Terör, 40 yıldır Türkiye'nin önünde bir engel. Herkes biliyor ki bu mücadele yapılmak zorunda. Artık Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Sn. Cumhurbaşkanımızın düşüncesi ve direktifleri de bu yönde. En kısa zamanda bu işi bitirip Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmamız gerektiğini söylüyoruz. Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak'ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek.



SINIRDA GÜVENLİ KORİDOR

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam. Neden 30-40 kilometre? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkânlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimiz de hudutlarımız da güvende olur. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.

ÇOK KATLI MAĞARALAR VAR

Pençe- Kilit bölgesinde her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesini kahramanca sürdürerek teröristlerin hareket alanlarını kısıtladı. Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar, Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek.

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar GülerSabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

KANDİL ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Etkili operasyonlarımızla artık 10-15 yıl önceki Kandil yok. Burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz. Kandil'in bazı bölgelerinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizim için yer isimlerinin bir önemi yok. Teröristler nerede yuvalanıyorsa Mehmetçik gerekeni yapacaktır. Hiçbir yer onlar için güvenli değil.

ABD'YE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG UYARISI

ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez. ABD'ye DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi beraber yürütme teklifimizi sürekli yineliyoruz.

KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ
Güler, "Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz. Kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık, almayız" dedi.

SÜREKLİ VE KAPSAMLI OPERASYON STRATEJİSİ BAŞARILI OLDU
Bakan Güler, "TSK, geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" harekâtların yerine bugün "sürekli ve kapsamlı operasyonlar" gerçekleştirerek terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor. Yurt içinde terörle anılan birçok yeri temizledik. 2016 yılından bu yana yurt içinde terör saldırısı yok. Konsept değişikliğine giderek terörü kaynağında yok etmeye başladık. Biz, "Bütün zorlukları yaşayacağız ama yurt içinde hiçbir vatandaşımıza sıkıntı yaşatmayacağız" prensibiyle hareket ediyoruz" dedi.

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