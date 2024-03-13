Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı! Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı

İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T. Cihantimur'un aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı.

Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır oradan da ABD 'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok 'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.

Ayşe Ceren S.

Hayatını kaybeden Murat Acı'nın avukatı olayda parmağı olduğu düşünülen Plastik Cerrah Bülent Cihantimur'un da ifadesinin alınması için çağrıda bulundu.

BABAYA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Cihantimur'un ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren ünlülerin doktoru baba Bülent Cihantimur, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Diğer yandan Canavar anne Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin yeni detayları gazetecilerle paylaştı.

Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. 12 Mart itibariyle 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havalimanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. Yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü ile ilgili gözaltı kararı verildi. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.