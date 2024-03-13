Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı! Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Hacıalioğlu, ABD'nin kendi vatandaşlarının iadesinde belirli zorluklar çıkardığını ifade ederek, "Amerika'da müsteşar yardımcı ile geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'ye konuyla ilgileneceğiz mesajı veriyorlar. Cuma günü de Türkiye tarafından iletilen belgelere olumlu bir dönüş gerçekleşiyor. İade süreci olumlu işliyor. İade talepnamesi hazırlanacak ve bu talepnamenin gönderilmesi sağlanacak. Normalde 2 ay gibi bir süresi oluyor. 10 gün içerisinde hazırlayıp gönderecekler. Amerika'nın kendi vatandaşlarını iadesinde çeşitli zorluklar çıkardığı bir gerçek ancak bakanlık yetkililerine göre söz konusu olayda işlenen suç 'adi suç' kapsamına girdiği için Amerika'nın iş birliği içerisinde hareket edeceği ve şüpheliyi Türkiye'ye iade edeceği belirtiliyor." dedi.
Eylem Tok'un aracının içinde mağdurlardan birisinin telefonunun bulunduğuna söyleyen A Haber muhabiri, gasp suçunun da dosyaya eklendiğini belirtti.
KAMU GÖREVLİLERİ OLAYA KARIŞTI MI?
Eylem Tok'un 3 saat içerisinde nasıl kaçtığının da araştırıldığını söyleyen Hacıalioğlu, Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir araştırma yürüttüğünü paylaştı.
Eylem Tok
İkilinin 3 saat gibi bir sürede kaçmaları akıllarda şüphe bırakmıştı. Bu konuyla ilgili harekete geçen Adalet Bakanlığı'nın yurt dışına kaçış noktası ile alakalı arka planda bir araştırma gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
BAKANLIK TALİMAT VERDİ
Bakanlığın İstanbul Cumhuriyet Başsavıcısı Şaban Yılmaz'a talimat verdiği öğrenildi. Olaya karışan kamu görevlisinin olup olmadığının çıkarılmasına yönelik detaylı araştırmalar devam ediyor.
İşte akıllarda şüphe yaratan 3 saatlik zaman dilimi içinde yaşananlar;
23.00: Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'u aradı ve, "Araba pert oldu. Birilerine çarptım, kurtar beni anne" dedi.
Anne babayı aradı.
23.05: EylemTok, Ceren S.'yi aradı.
Ceren S., araçla Eylem Tok'u aldı ve olay yerine gitti.
Canavar anne oğlunu araca bindirdi, kaza yerinde delilleri yok etmeye çalıştı.
23.20: Canavar anne, oğlunu eve götürürken baba ile irtibat kurdu ve plan yapıldı.
23.45: Anne, baba evde plan yaparken ölümlü kaza yapan oğluna sakinleştirici verildi.
24.00: Aile yurt dışı uçuşlara baktı. 02.30 gibi Mısır uçağına Eylem Tok ile Timur Cihantimur adına bilet alındı.
00.30: Bülent Cihantimur, şoka giren oğlunu arkadaşı olan bir doktora götürdü. Orada da sakinleştirici yapıldı.
01.00: Eylem Tok, kaza yerine gitti ve yaralıların elinden telefonları aldı.
01.30: Baba oğlunu havalimanına götürürken, anne de kaza yerinden havalimanına doğru yola çıktı.
02.00: Mısır uçağına bindiler..