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Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur'un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı! Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağı

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen cinayet gibi kaza sonrası canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan anne ve oğlu için ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Eylem Tok'a kamu görevlililerin yardım edip etmediği araştırılırken ölümlü kazada ilk tutuklama haberi geldi. Savcılığa ifade veren ünlülerin doktoru baba Bülent Cihantimur ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 11:09 Güncelleme 13 Mart 2024, 08:07
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı! Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı

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Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır oradan da ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.

İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T. Cihantimur'un aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı.

Ayşe Ceren S. Ayşe Ceren S.

Hayatını kaybeden Murat Acı'nın avukatı olayda parmağı olduğu düşünülen Plastik Cerrah Bülent Cihantimur'un da ifadesinin alınması için çağrıda bulundu.

BABAYA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Cihantimur'un ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren ünlülerin doktoru baba Bülent Cihantimur, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Diğer yandan Canavar anne Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin yeni detayları gazetecilerle paylaştı.

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Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. 12 Mart itibariyle 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havalimanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. Yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü ile ilgili gözaltı kararı verildi. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Canavar anne ve oğlunun kaçış anlarıCanavar anne ve oğlunun kaçış anları

7-10 GÜN İÇERİSİNDE İLETİLECEK
Öte yandan A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Bakan Tunç'un açıklamasındaki detayları aktardı. Hacıalioğlu, "Eylem Tok ve oğlunun iadesi için iade talepnamesi hazırlanacak. Bu sürecin de hızlı ve ivedi bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar devam ediyor. İade talepnamesi normalde 60 gün bir sürede hazırlanıyor ancak Adalet Bakanlığı bu süreci hızlandırdı. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna dair yeni gelişme

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Hacıalioğlu, ABD'nin kendi vatandaşlarının iadesinde belirli zorluklar çıkardığını ifade ederek, "Amerika'da müsteşar yardımcı ile geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'ye konuyla ilgileneceğiz mesajı veriyorlar. Cuma günü de Türkiye tarafından iletilen belgelere olumlu bir dönüş gerçekleşiyor. İade süreci olumlu işliyor. İade talepnamesi hazırlanacak ve bu talepnamenin gönderilmesi sağlanacak. Normalde 2 ay gibi bir süresi oluyor. 10 gün içerisinde hazırlayıp gönderecekler. Amerika'nın kendi vatandaşlarını iadesinde çeşitli zorluklar çıkardığı bir gerçek ancak bakanlık yetkililerine göre söz konusu olayda işlenen suç 'adi suç' kapsamına girdiği için Amerika'nın iş birliği içerisinde hareket edeceği ve şüpheliyi Türkiye'ye iade edeceği belirtiliyor." dedi.

Eylem Tok'un aracının içinde mağdurlardan birisinin telefonunun bulunduğuna söyleyen A Haber muhabiri, gasp suçunun da dosyaya eklendiğini belirtti.

KAMU GÖREVLİLERİ OLAYA KARIŞTI MI?
Eylem Tok'un 3 saat içerisinde nasıl kaçtığının da araştırıldığını söyleyen Hacıalioğlu, Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir araştırma yürüttüğünü paylaştı.

Eylem TokEylem Tok

İkilinin 3 saat gibi bir sürede kaçmaları akıllarda şüphe bırakmıştı. Bu konuyla ilgili harekete geçen Adalet Bakanlığı'nın yurt dışına kaçış noktası ile alakalı arka planda bir araştırma gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

BAKANLIK TALİMAT VERDİ
Bakanlığın İstanbul Cumhuriyet Başsavıcısı Şaban Yılmaz'a talimat verdiği öğrenildi. Olaya karışan kamu görevlisinin olup olmadığının çıkarılmasına yönelik detaylı araştırmalar devam ediyor.

İşte akıllarda şüphe yaratan 3 saatlik zaman dilimi içinde yaşananlar;

23.00: Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'u aradı ve, "Araba pert oldu. Birilerine çarptım, kurtar beni anne" dedi.

Anne babayı aradı.

23.05: EylemTok, Ceren S.'yi aradı.

Ceren S., araçla Eylem Tok'u aldı ve olay yerine gitti.

Canavar anne oğlunu araca bindirdi, kaza yerinde delilleri yok etmeye çalıştı.

23.20: Canavar anne, oğlunu eve götürürken baba ile irtibat kurdu ve plan yapıldı.

23.45: Anne, baba evde plan yaparken ölümlü kaza yapan oğluna sakinleştirici verildi.

24.00: Aile yurt dışı uçuşlara baktı. 02.30 gibi Mısır uçağına Eylem Tok ile Timur Cihantimur adına bilet alındı.

00.30: Bülent Cihantimur, şoka giren oğlunu arkadaşı olan bir doktora götürdü. Orada da sakinleştirici yapıldı.

01.00: Eylem Tok, kaza yerine gitti ve yaralıların elinden telefonları aldı.

01.30: Baba oğlunu havalimanına götürürken, anne de kaza yerinden havalimanına doğru yola çıktı.

02.00: Mısır uçağına bindiler..

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