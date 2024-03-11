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Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un 'tanınmış yazar' maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu

İstanbul Eyüpsultan’da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok'un tanınmış yazar maskesi düştü. Ünlü yazar olarak kamuoyuna tanıtılan Tok'un Cihantimur'un ardından bir süre ilişki yaşadığı yayınevi sahibinin 'çok satanlara' girme yöntemiyle edebiyat dünyasına adım attığı iddia edildi. Peki, 'tanınmış yazar' olarak kamuoyuna tanıtılan Eylem Tok, bu noktaya nasıl geldi? Kitapları çok satanlar listesine nasıl girdi? Takvim.com.tr olarak canavar anne Tok'un sahtekarlıklar dolu geçmişini deşifre ediyoruz.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 15:47 Güncelleme 11 Mart 2024, 17:09
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un ’tanınmış yazar’ maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un tanınmış maskesi düştü.

TANINMIŞ YAZAR DEĞİL DOLANDIRICI

Kazada yeni detaylar ortaya çıkarken 'tanınmış yazar' olduğu iddia edilen Tok'la ilgili dolandırıcılık iddiaları da gündeme geldi. Tok'un internet sitelerinde yer alan biyografilerinde eğitimiyle ilgili hiçbir bilginin yer almadığı ortaya çıktı.




Birçok sitede, "Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi." ifadeleriyle tanıtılan Tok'un kitaplarını da kendisinin yazmadığı iddia edildi.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kendini masalcı olarak tanımlayan Eylem Tok'un çocuklar ve gençle için de kitaplar kaleme aldığı iddia edilen ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere'de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlanırken Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıkmıştı.


'Tanınmış yazar' olarak kamuoyuna tanıtılan Eylem Tok'un oğlunu ABD'ye kaçırmasının ardından yazın dünyasında nasıl yer edindiğini takvim.com.tr olarak satır satır deşifre ediyoruz.



17-18 YAŞLARINDA SEKRETER EYLEM

Bir aile babasının ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçırırken gözünü kırpmadan hareket eden ve vicdansızlığıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tok'un 17 veya 18 yaşında estetik cerrah Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak çalışmaya başladığı iddia edildi.

Kısa zamanda Cihantimur'la aşka yelken açarak dünyaevine giren Tok'un oğlu Timur da bu evlilikte dünyaya geliyor. İddialara göre, doktor eşinin sayesinde canavar anne, birçok estetik operasyon geçirerek kendine yeni bir yüz de elde ediyor. Bir süre sonra bu ilişkiden sıkılan Tok, yazar olma arzusuyla Cihantimur'dan boşanıyor.

ÇOK SATANLAR ARKASINDA KİRLİ TEZGAH

Tam bu noktada 'tanınmış yazar' maskesini yüzüne geçiren Tok, 2013'te yayımlanan ve uzun süre çok satanlar listesinde kalan Mihr adlı psikolojik romanıyla çok satanlar listesine giriyor. Ancak, iddia edildiği gibi iki hafta içerisinde çok satanlar listesine giren bu kitabın hikayesi ve Tok'un 'tanınmış yazar' palavrasının perde arkasında kirli bir tezgah yatıyor.


YAYINEVİNİN SAHİBİ BAYSAL SAYESİNDE TANINMIŞ YAZAR OLDU

"Mihr" isimli romanın yayınlandığı Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde Kovid-16'dan vefat eden Rauf Baysal'ın Eylem' Tok'un sevgilisi olduğu iddia edildi.

Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde vefat eden Rauf BaysalHayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde vefat eden Rauf Baysal

Baysal'ın Tok'un neredeyse bütün kitaplarını kitapçılardan aldırarak 'çok satanlar' listesinde yer almasını sağladığı da iddialar arasında yer alıyor. Süleymancı cemaatine mensup olduğu iddia edilen Rauf Bey, Eylem Tok'a o dönem lüks bir araç da hediye ediyor.



Bu sayede tanınmış yazar statüsünü kazanan Tok, Belgrad tatilinde kavga ettiği Rauf Bey'le de ayrılıyor ve tabiri caizse ona da bir tekme vuruyor.

KİMSE KİTAPLARINI BASMAYINCA YAYINEVİ KURDU

Baysal'dan ayrıldıktan sonra kitaplarını basacak yayınevi bulamayan Tok'un kendi yayınevini kurduğu biliniyor. 2020 yılında kitaplarını kendisi çıkarmak ve sözde yazarlık tezgahını büyütmek için Sintiyapera adlı yayınevini kuran Tok, bir dergiye verdiği röportajda, "Bildiğiniz üzere birçok farklı alanda çalışıyoruz. Sintiyapera, sadece yayınevi olarak düşünülmemeli. Aynı zamanda film yapımcısıyız, B Art Space sanat galerimiz var, çocuklarla ilgili çok özel projelerimiz var. Üzerinde çalıştığımız projelerden yeni planlar yapmaya zaman bile yok aslında ama her düşüncemizden de yeni bir plan doğuyor." diyerek sahtekarlığına çocukların dünyasına alet ettiğini adeta itiraf ediyor.

Edebiyat ve sanat dünyasında tanındıktan sonra kendisi için üretilen sahte imajı kullanarak çeşitli projelere atılan Tok, eski kocası doktor Bülent ile yeniden görüşmeye başlıyor.

Dergideki röportajında Cihantimur ile yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Tok, "Sintiyapera Design olarak Bülent Cihantimur'un sahibi olduğu Doctor B Clinic ve Estetik International'ın iç mekan tasarımlarını bitirdik. Şimdi de Bodrum'da B Hotel mekân tasarımları için çalışmamalarımıza başladık." ifadelerini kullanıyor.

CANAVAR ANNE TANINMIŞ YAZARIN MASKESİ DÜŞTÜ

Geldiğimiz noktada Tok'un böylece yıllardır binbir tezgahla ördüğü yazarlık imajı 16 yaşındaki oğlunu katil olduğu kaza yerle bir oldu. Canavar annenin yazarlık makyajı aktı ve gerçek karakteri ortaya çıktı.

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