Son dakika: CHP’nin DEM’i vatandaşa fazla geldi! Ali Mahir Başarır’a Mersin’de yumurtalı protesto

CHP ve DEM, 31 Mart yerel seçimlerine 'Kent uzlaşısı' adı altında gidiyor.
Söz konusu kent uzlaşısı ile başta Esenyurt olmak üzere Mersin ve Akdeniz'de ortak aday çıkartıldı.
CHP ve DEM, 31 Mart yerel seçimlerine 'Kent uzlaşısı' adı altında gidiyor.
Söz konusu kent uzlaşısı ile başta Esenyurt olmak üzere Mersin ve Akdeniz'de ortak aday çıkartıldı.
Kandil'in talimatı ile ilerleyerek DEM'lenen CHP, hemen hemen tüm ziyaretlerinde büyük tepkiyle karşılanıyor.
BAŞARIR'A MEMLEKETİ MERSİN'DE YUMURTALI PROTESTO
Bunlardan birisi de Mersin'de gerçekleşti.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de yumurtalı protesto edildi.
EYLEM YAPANLARA SALDIRI
Başarır'ı Mersin'de protesto edenlere ise yine Başarır'ın adamları saldırdı.
Programı sürdürme çabaları da yetersiz kaldı.
Başarır, protestolar arasında bölgeden ayrıldı.
BİZE KÜFREDEN ADAMLARIN YANINDA OLMAYIZ
Başarır, geçtiğimiz günlerde de yine Mersin'de büyük tepkiyle karşılanmıştı. Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu yerine değişimcilerin yanında saf tutan Ali Mahir Başarır'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" sözleriyle protesto etmişti.
Başarır ise kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan attırmış, üstüne tepki gösterenleri trol ilan etmişti.
ALEVİ DERNEKLERİNDEN TEPKİ
Başarır'ın bu hareketleri sonrası Alevi dernekleri, "Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'troll' olarak lanse etti. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi" açıklamasında bulunmuştu.