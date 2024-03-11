Son dakika: CHP’nin DEM’i vatandaşa fazla geldi! Ali Mahir Başarır’a Mersin’de yumurtalı protesto

BİZE KÜFREDEN ADAMLARIN YANINDA OLMAYIZ Başarır, geçtiğimiz günlerde de yine Mersin 'de büyük tepkiyle karşılanmıştı. Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu yerine değişimcilerin yanında saf tutan Ali Mahir Başarır 'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" sözleriyle protesto etmişti.

ALEVİ DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Başarır'ın bu hareketleri sonrası Alevi dernekleri, "Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'troll' olarak lanse etti. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi" açıklamasında bulunmuştu.