PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Soykırım gölgesinde Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı! Yüzlerce Filistinlinin girişine engel oldular

Son dakika haberleri... Soykırım gölgesinde Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı. İsrail’in, Gazze’nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Filistinliler teravih namazlarını karanlıkta kılmak zorunda kalırken, bazı bölgelerde soğuk havaya rağmen teravih namazı açık havada eda edildi. Öte yandan katil İsrail Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya sadece kadın ve 40 yaş üstü erkeklerin girişine izin verirken, yüzlerce Filistinlinin girişine de izin vermedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 20:05 Güncelleme 11 Mart 2024, 00:51
Soykırım gölgesinde Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı! Yüzlerce Filistinlinin girişine engel oldular

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in saldırılara devam ettiği ve çok sayıda camiyi yıktığı Gazze Şeridi'nde ilk teravih namazı kılındı.



Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldiği için çoğu bölgede teravih namazı kılınamadı.

Katil İsrail Aksa'ya girmek isteyen Filistinlileri coplarla darbetti!



Camilerin ve meydanların dolup taştığı önceki ramazanların aksine Gazzeliler sınırlı sayıdaki mekanda teravih namazlarını kıldı.



İsrail'in, Gazze'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Filistinliler teravih namazlarını karanlıkta kılmak zorunda kalırken, bazı bölgelerde soğuk havaya rağmen teravih namazı açık havada eda edildi.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sınırlı sayıda da olsa teravih için mekanlar belirlendi. Ancak İsrail'in hedef alması endişesiyle belde sakinleri teravih namazına az sayıda katılım gösterdi.



Teravih namazlarını kılan Gazzeliler, İsrail saldırılarının sona ermesi, yaralıların iyileşmesi, masumların korunması ve Gazze'ye barış ve istikrar gelmesi için dualar etti.



İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.


YÜZLERCE FİLİSTİLİNİN GİRİŞİ DARP EDİLEREK ENGELLENDİ
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya sadece kadın ve 40 yaş üstü erkeklerin girişine izin verirken, yüzlerce Filistinlinin girişine de izin vermedi.



Ramazan ayının ilk teravihini kılmak için gelen çok sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'in Meclis Kapısı'nda toplandığını belirten görgü tanıkları, İsrail polisinin burada çok sayıda Filistinliyi darbederek Mescid-i Aksa'ya girişini engellediğini aktardı.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın bu sabahki haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ramazan ayı boyunca fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme kararını verme sorumluluğunu kendi üzerine aldığı belirtilmişti.



Haberde, İsrail iç istihbarat servisi ŞABAK (Şin-Bet) ile ordunun daha önce, sonucu büyük olaylara yol açabilecek olan fanatik Yahudilerin ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme kararını kendi sorumluluğuna alma çağrısı yaptığı ifade edilmişti.



Öte yandan İsrail hükümeti 5 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, iktidar ortağı aşırı sağcıların talebinin aksine ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadet etmesine kısıtlama getirmeyeceğini ileri sürmüştü.



Filistinliler, Doğu Kudüs'ün müstakbel bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu ancak, İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil Doğu Kudüs'ü Yahudileştirerek kimliğini değiştirmeye çalıştığını vurguluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
İyilik Yolu Derneği
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türk Telekom
Muhalif kimliği ile öne çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Fenerbahçe Kadıköy’den ’Sağlam’ çıktı!
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de CHP’ye ’DEM’li bombardıman... | Özgür Özel’e ’mazlum’ benzetmesi: Bay Kemal’in ahı tutuyor
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler
İstanbul’u karış karış geziyor! Önce Üsküdar sonra Esenyurt! Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Yalancı ve tembel!
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
SON DAKİKA