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Soykırım gölgesinde Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı

Son dakika haberleri... Soykırım gölgesinde Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı. Mescid-i Aksa'da her yaştan binlerce Müslüman ilk teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 20:05 Güncelleme 10 Mart 2024, 21:47
Soykırım gölgesinde Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı

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Son dakika haberleri... Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Harem-i Şerif'e çıkan dar sokakları, caddeleri ve çarşıları ramazan için rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Mescid-i Aksa'da her yaştan binlerce Müslüman ilk teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Mescid-i Aksa'da teravih namazı!

AKSA, İSLAM DÜNYASININ İLK KIBLESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında bulunuyor. Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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