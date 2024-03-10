Bakırköy-Kirazlı metro hattı GÜZERGAHI ve DURAKLARI: Bakırköy metro hattı nerelerden geçiyor? M1, M9, Marmaray, İDO...

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin İstanbul'un ulaşım sorununa önemli bir çözüm getireceğini dile getirdi. Ayrıca, hattın ekonomik kazancının 6,1 milyar dolar olacağını belirtti. İşte Bakırköy-Kirazlı metro hattı hakkında tüm detaylar...