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Bakırköy-Kirazlı metro hattı GÜZERGAHI ve DURAKLARI: Bakırköy metro hattı nerelerden geçiyor? M1, M9, Marmaray, İDO...

İstanbul'un raylı sistem ağına bir yenisi daha ekleniyor. Günde 1 milyon yolcuya hizmet verecek olan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bakırköy-Kirazlı metro hattı ile ilgili detayları paylaştı. İşte Bakırköy-Kirazlı metro hattı durakları ve güzergahı...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 17:44 Güncelleme 10 Mart 2024, 17:44
Bakırköy-Kirazlı metro hattı GÜZERGAHI ve DURAKLARI: Bakırköy metro hattı nerelerden geçiyor? M1, M9, Marmaray, İDO...

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Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin İstanbul'un ulaşım sorununa önemli bir çözüm getireceğini dile getirdi. Ayrıca, hattın ekonomik kazancının 6,1 milyar dolar olacağını belirtti. İşte Bakırköy-Kirazlı metro hattı hakkında tüm detaylar...

Bakırköy-Kirazlı metro hattı bilgileriBakırköy-Kirazlı metro hattı bilgileri

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI AÇILDI!

Günde 1 milyon yolcuya hizmet verecek olan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

HAT UZUNLUĞU: 9

BAĞLANTI YAPTIĞI İLÇELER: Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı

ENTEGRASYON NOKTALARI:

M3 Kirazlı – Olimpiyat – Metrokent - Kayaşehir Metro Hattı: Kirazlı İstasyonu 🚉
Halkalı – Gebze Marmaray Metro Hattı: Bakırköy Özgürlük Meydanı İstasyonu 🚉
M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı: İncirli İstasyonu 🚉
M1B Yenikapı – Kirazlı Metro Hattı: Kirazlı İstasyonu 🚉
M9 İkitelli – Ataköy Metro Hattı: İkitelli Sanayi İstasyonu 🚉
Metrobüs Hattı: İncirli İstasyonu 🚍
Üç Katlı İstanbul Tüneli (Yapımı Planlanan): İncirli İstasyonu 🚧
Sefaköy – Yenikapı Metro Hattı (Yapımı Planlanan): İncirli İstasyonu 🚧

Bakırköy-Kirazlı metro hattı duraklarıBakırköy-Kirazlı metro hattı durakları

YOLCULUK SÜRELERİ:

Bakırköy - Kirazlı: 13,5 dakika ⏱️
Bakırköy - Etiler: 31,5 dakika ⏱️
Bakırköy - Maltepe: 47,5 dakika ⏱️
Bakırköy İDO - Başakşehir: 25,5 dakika ⏱️

Açılan metro hattından ilk görüntülerAçılan metro hattından ilk görüntüler

Başakşehir - Bakırköy İDO: 26,5 dakika ⏱️
Bakırköy Meydan - Atatürk Havalimanı: 11 dakika ⏱️
Kirazlı - Halkalı Marmaray: 14 dakika ⏱️
Kirazlı - İncirli: 7,5 dakika ⏱️

Duraklar arasındaki mesafeDuraklar arasındaki mesafe

BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI DURAKLARI

  1. Bakırköy İDO
  2. Özgürlük Meydanı
  3. İncirli
  4. Haznedar
  5. İlkyuva
  6. Yıldıztepe
  7. Molla Gürani
  8. Kirazlı

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