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Proje hırsızı CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan metro yalanını itiraf etti gaf üstüne gaf yaptı: 2027 yılında ben göreve gelmeden önce yapıldı

Yerel seçimlere giderayak ‘kaybedeceğim’ korkusuna kapılan CHP’li Ekrem İmamoğlu her türlü yalana sarılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin yaptığı projelere çökmeye çalışarak 'metro yalanını' söyleyen İmamoğlu'na tepki yağmıştı. Yaşananlar akıllardaki yerini korurken, Pendik’te konuşan İmamoğlu metro yalanını sürdürmeye çalışırken, “Bakın 2027 yılında biz göreve gelmeden iki buçuk sene önce yapıldı. Benden önce" diyerek gafa imza attı. CHP'li İmamoğlu metro yalanını itiraf ederken, söylediği gaf ile sosyal medyada alay konusu oldu. Öte yandan israfı bitirdik demek için bile 175 milyon lirayı hiç eden Ekrem İmamoğlu’nun bir diğer gafı da tasarruf ile ilgili oldu.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 20:47 Güncelleme 09 Mart 2024, 20:47
Proje hırsızı CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan metro yalanını itiraf etti gaf üstüne gaf yaptı: 2027 yılında ben göreve gelmeden önce yapıldı

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Yerel seçimlere giderayak 'kaybedeceğim' korkusuna kapılan CHP'li Ekrem İmamoğlu deyim yerindeyse her tuşa basmaya başladı.


PROJELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI
2019 yılından itibaren İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, köşeye her sıkıştığı anda yeni bir yalan sarılıyor, AK Parti'nin yaptığı projelere çökmeye çalışarak kendine çare arıyor.

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Son olarak ise geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü.



YALANI KISA SÜRDÜ
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürmüştü. Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirilmişti.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem olmuştu.

Tüm yaşananlar sonrası iş bilmez CHP'li Ekrem İmamoğlu metro yalanını itiraf ederek gaf üstüne gaf yaptı.



2027 YILINDA BEN ÖNCE YAPILDI
Pendik'te konuşan İmamoğlu Metro yalanını sürdürmeye çalışırken, "Bakın 2027 yılında biz göreve gelmeden iki buçuk sene önce yapıldı. Benden önce" ifadelerini kullandı"

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"TASARRUFU ENGELLEDİK"
Öte yandan israfı bitirdik demek için bile 175 milyon lirayı hiç eden Ekrem İmamoğlu'nun bir gafı tasarruf ile ilgili oldu.

İmamoğlu konuşmasında, "Peki nasıl oldu sevgili dostlar tasarrufu engelledik" ifadelerini kullandı.

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