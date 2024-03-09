Proje hırsızı CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan metro yalanını itiraf etti gaf üstüne gaf yaptı: 2027 yılında ben göreve gelmeden önce yapıldı



PROJELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI

2019 yılından itibaren İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, köşeye her sıkıştığı anda yeni bir yalan sarılıyor, AK Parti'nin yaptığı projelere çökmeye çalışarak kendine çare arıyor.

Son olarak ise geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü.