CHP bu kez İzmir krizi! Cemil Tugay’dan hem Tunç Soyer’e hem Ekrem İmamoğlu’na salvo

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu durumu kurtarmak için peş peşe açıklamalar yaparken bir bomba da İzmir'de patladı.

CEMİL TUGAY HEM EKREM'E HEM SOYER'E SALLADI CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Ekrem İmamoğlu 'nun itirazlarına karşı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay , İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'e salladı.

"BİR DAKİKA YANIMDA DURMADI BAŞKA ŞEHİRDE BAŞKASINA ÇALIŞIYOR"

Cemil Tugay, "Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

İzmir'de konuşan Cemil Tugay şunları söyledi:

"İtirazım var. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil CHP adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına. Bunu yapmayın. Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."