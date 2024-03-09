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CHP bu kez İzmir krizi! Cemil Tugay'dan hem Tunç Soyer'e hem Ekrem İmamoğlu'na salvo

CHP, Afyon'da patlayan "DEM" kriziyle boğuşurken bir de İzmir bombası patladı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e salladı. Cemil Tugay, "Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 14:52 Güncelleme 09 Mart 2024, 15:31
CHP bu kez İzmir krizi! Cemil Tugay’dan hem Tunç Soyer’e hem Ekrem İmamoğlu’na salvo

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Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu durumu kurtarmak için peş peşe açıklamalar yaparken bir bomba da İzmir'de patladı.

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CEMİL TUGAY HEM EKREM'E HEM SOYER'E SALLADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Ekrem İmamoğlu'nun itirazlarına karşı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e salladı.

Özgür Özel ile Tunç SoyerÖzgür Özel ile Tunç Soyer

"BİR DAKİKA YANIMDA DURMADI BAŞKA ŞEHİRDE BAŞKASINA ÇALIŞIYOR"
Cemil Tugay, "Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'na destek verdi Tunç Soyer İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

İzmir'de konuşan Cemil Tugay şunları söyledi:

"İtirazım var. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil CHP adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına. Bunu yapmayın. Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."

Cemil Tugay hem Ekrem'e hem Soyer'e salladı

ADAYLIK SÜRECİNDE KRİZ YAŞANMIŞTI
Aday belirleme sürecinde CHP İzmir'de büyük kriz yaşamıştı. Tunç Soyer'in üzeri çizilmiş 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edilmişti.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALMIŞTI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırmış Özel de "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekmişti.

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