Son dakika haberleri... AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte açıklamalardan satır başları:



Her seçimin ayrı tarafları ve hususiyetleri var. Bir kere seçim partiler için kurulur eğer seçim olmazsa partiler olmaz dolayısıyla seçimler demokrasi için en önemli iş. Seçim günü başlı başına çok önemli. Hazırlıkları da çok önceden başlıyor ki biz çok önceden başladık her dönemden farklı olarak temayül yoklamasını da çift yaptık, her dönemden daha fazla anket yaptık ve illeri taradık. Böyle uzun süreli bir çalışma yaptıktan sonra oturduk masaya.