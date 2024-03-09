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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de ekranlarında

Son dakika haberleri... AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.Yavuz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçmenlerin nasıl oy kullanacağı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Peki 31 Mart'ta 61 milyon aşkın seçmeni nasıl bir pusula bekliyor? Nelere dikkat edilmeli? Hangi durumda oy geçersiz sayılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 21:13 Güncelleme 09 Mart 2024, 22:30
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber’de ekranlarında

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Son dakika haberleri... AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte açıklamalardan satır başları:

Her seçimin ayrı tarafları ve hususiyetleri var. Bir kere seçim partiler için kurulur eğer seçim olmazsa partiler olmaz dolayısıyla seçimler demokrasi için en önemli iş. Seçim günü başlı başına çok önemli. Hazırlıkları da çok önceden başlıyor ki biz çok önceden başladık her dönemden farklı olarak temayül yoklamasını da çift yaptık, her dönemden daha fazla anket yaptık ve illeri taradık. Böyle uzun süreli bir çalışma yaptıktan sonra oturduk masaya.



Sonrasında seçim işleri birimi olarak peş peşe işlerimiz vardı. Birkaç örnek vereyim yaptığımız işin önemi de ortaya çıksın. Düşünebiliyor musunuz bir parti zamanında listelerini verememesi sebebiyle seçime girememiş oluyor var mı böyle örnek evet var. CHP'nin Manisa'da bir ilçesi var yani bir partinin Genel Başkanının da olduğu bir ilçesi zamanında birkaç dakika ile vakti kaçırdığı için giremiyor. Adaylığı düşeni anlayabilirim bilinmeyen bir sabıka kaydı sebebiyle düşebilir bu anlaşılır bir şey ama 15 dakika geç kalmış ve bunun için seçime girememiş. Bakınız saat 17:00 gelmeden değil vermek bütün ilçelerimizin alıntı belgesini topladık online sistem üzerinden hani içimiz çok rahat etsin diye bütün belgeleri tamamladık.. Onun hemen sonrasında 4 gün içerisinde 420 bin kişiyi seçim kurullarına vermeniz gerekmekteydi. Teslim edilemeyen yerler var.



AK Parti bunların tamamını eksiksiz bir şekilde tamamladı. İşimiz çok gerçekten. Bütün mesele o işi hangi nitelikte ve nasıl yaptığınız. Biz işimizi en güzel şekilde yapabilmek adına çok uğraş veriyoruz. 1 milyon aktif bir şekilde seçim görevlisi bulup kontrol etmek gerekiyor. Bu kitleyi bulup, eğitimleri bitirip, seçim gününe ilişkin bilgilendirme işini yapmak zorundasınız. Sonuç olarak eğer bunları çok iyi yapamazsanız seçim günü CHP'nin durumuna düşersiniz. CHP'nin durumuna düşmek ne demek Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarını çağırırsınız onlarda süreci manipüle eder sonrada zor durumda kalırsınız.

Beyaz olan Büyükşehir Belediyesine ait oy pusulası, mavi olan Belediye başkanlarına ait oy pusulası, sarı olan Belediye meclis üyelerine oy pusulası ve dördüncü de muhtarlık olmak üzere dört tane pusula aynı zarfın içine girecek. Tek zarf ilkesi var.


HANGİ DURUMDA OY GEÇERSİZ SAYILIR?
Pusulalarda T.C Yüksek Kurulu filigranı yoksa geçersiz sayılır. Beyaz, mavi ve sarı haricinde ayrıca 51 ile ait birde turuncu olacak il genel meclis üyesi oyu. Dolayısıyla başka renk pusula çıkarsa geçersiz sayılır. Arkasında sandık kurulu mührü yoksa da o pusula geçersiz sayılır.Hiçbir yerinde tercih ve evet mühürü yoksa bu pusula da geçersiz sayılır. Ayrıca mühürün tek bir yere vurulması gerekiyor mühür birkaç yere basılırsa kafadan geçersiz olarak değerlendirilir.


BÖLGE BÖLGE YARIŞI KİM ÖNDE GÖTÜRÜYOR?
Bir buçuk ay içerisinde 81 ili taradık bütün ekip arkadaşlarımızda dahil. Aday belirleme sürecinde isim anketi yaptık ve bir yandan da bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz diye sorduk ve emin olun bu anketlerde minimum 2 puan yükseliş içerisinde AK Parti'nin önde olduğunu gördük. Bugün milletvekili seçimi olsa her ilde en az 2 puan daha koyduğunu gördük.

DETAYLAR GELECEK...

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