7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı! Hamza Turhan Ayberk’ten itiraf: Victoria’dan sonra 3 ajan daha

HAMZA TURHAN AYBERK'İN 63 AKTİF, 35 KAPATILMIŞ BANKA HESABI OLDUĞU BELİRLENDİ
Şüpheli Hamza Turhan Ayberk. hakkında detaylı tespitlere yer verilen yazıda, şüphelinin yurt dışı seyahatlerinde genellikle MOSSAD ajanlarıyla görüştüğünün tespit edildiği, MASAK araştırma ve tespit raporuna göre ise 63'ü aktif 35'i kapatılmış toplam 98 banka hesabının bulunduğu kaydedildi.
Hamza Turhan Ayberk'in çok sayıda banka hesabıyla ajanlık faaliyetleri kapsamında elde ettiği menfaatleri gizlemeyi amaçladığı aktarılan yazıda, dosya şüphelileri ile aralarındaki para transferlerinin casusluk faaliyeti kapsamında olduğunun değerlendirildiği anlatıldı.
Şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda el yazısı not kağıdı ve doküman tespit edildiği, cep telefonuyla MOSSAD tarafından kullanıldığı belirlenen yurt dışı numaralarıyla çok sayıda görüşme yaptığının belirlendiği, "belgeler" kısmında ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki mitinge ilişkin emniyet tedbirleri kapsamında hazırlanmış kroki bilgisinin yer aldığı, bu bilginin de illegal yollarla temin edildiği kaydedildi.
Yazıda, Hamza Turhan Ayberk'in telefonunda Suriyeli bir kişiye ait pasaport bilgilerinin yer aldığı, fotoğraflar bölümünde İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen eyleme ait görüntülerin bulunduğu, bu görüntülerin de İsrail istihbarat servisiyle paylaşıldığının değerlendirildiği anlatıldı.
Şüpheli Hamza Turhan Ayberk'in "Victoria Z", "Andrea Tours" ve "Demet Kes" isimli kullanıcılarla casusluk faaliyetleri kapsamında sohbet kayıtları bulunduğuna, bu kişilerin de MOSSAD'a çalıştığının tespit edildiğine vurgu yapılan yazıda, şüphelinin konuşmalarında ise bilgi toplama, fotoğraflama ve koordinat bilgilerinin yer aldığı, bu konuşma içeriklerinden de şüphelinin eylemleri karşılığında menfaat temin ettiğinin belirlendiği aktarıldı.
ŞÜPHELİ HAMZA TURHAN AYBERK, HAKKINDAKİ TESPİTLERİ DOĞRULADI
Yazıda, şüpheliden ele geçirilen sim kartta 14 kişinin kayıtlı olduğu, kartın gizliliğe riayet edilmek üzere kullanıldığı ve diğer şüpheliler Mehmet Y, Özkan Ş, Ercan K, Hakan K, Ömer Burak G. ve İsmail K ile çok sayıda ortak baz bilgisinin tespit edildiği, Hamza Turhan Ayberk'in de bunu doğrulayarak kabul ettiği belirtildi.
Şüphelinin alınan ifadesinde de birçok konuyu doğruladığına, özellikle dosyanın diğer şüphelileri ve "Victoria" ile "Robert" isimli ajanlarla birlikte hareket ederek casusluk faaliyetlerini gerçekleştirdiğine işaret edilen yazıda, şüphelinin üzerine atılı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçunun vasfı dikkate alındığında kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğu ifade edildi.
Yazıda, şüpheli Funda K'nin satış elemanı olarak sigorta kaydı olduğu, Hamza Turhan Ayberk ile gönül ilişkisi bulunduğu ve birlikte hareket ederek casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği, özellikle İran uyruklu kişilerin takip edildiği illerde Hamza Turhan Ayberk ile aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları aktarıldı.
Şüpheli Mehmet Y'nin ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında memur olarak görev yaptığı, özellikle şirket bazında bazı bilgilere kolay erişiminin bulunduğu bildirilen yazıda, memur olan şüphelinin 24 aktif, 12 de kapatılmış banka hesabı bulunmasının olağan akışa aykırı olduğu tespitine yer verildi.
Yazıda, Mehmet Y'nin hesabına Hamza Turhan Ayberk'ten farklı tarihlerde toplam 59 bin 501 lira para transferi gerçekleştirildiği aktarıldı.
POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİ DE CASUSLUK YAPTIĞINI KABUL ETTİ
Meslekten ihraç edilen eski polis memuru şüpheli Özkan Ş. hakkında birçok suçtan adli kayıt bulunduğu, 35'i aktif 70 banka hesabı tespit edildiği, diğer şüphelilerle çok sayıda para transferine rastlandığı bildirilen yazıda, "Şüphelinin swift alma bilgilerine bakıldığında, hesabına 74.047,15 değerinde dolar ve avro girişi olduğu, telefonunda yapılan incelemede Mustafa Modoğlu başlıklı not dökümüne rastlandığı, dökümde 'TC'si bulunup oteline de bakılacak.' şeklinde içeriğin yer aldığı, dolayısıyla bunun casusluk faaliyeti kapsamında bir not olduğu" bilgisi yer aldı.
Yazıda, şüphelinin ifadesinde Hamza Turhan Ayberk ile takip ve bilgi toplama eylemlerini kabul ettiği, otel kayıtlarının da bu eylemler sırasında gerçekleştirildiği, takip sürecinde şüpheli Ercan K'nin de kendilerine katıldığını söylediği aktarıldı.
Şüpheli Ömer Burak G'nin polis memuruyken istifa ettiği, birçok suçtan kaydı bulunduğu, çok sayıda kamu görevlisiyle para transferlerinin tespit edildiği, bu transferlerin de İsrail istihbarat servisi tarafından talep edilen veya Hamza Turhan Ayberk tarafından iletilen bilgilerin temin edilmesi sebebiyle gerçekleştiğinin değerlendirildiği anlatıldı.
Yazıda, şüpheliye ait hesaplar arasındaki transferlerde 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi olduğu ve 9 milyon 685 bin 174 dolar para transferi gerçekleştiğine vurgu yapılarak, söz konusu rakamların hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.
TELEVİZYONLARA SIZAN AYBERK DE ENSELENMİŞTİ
Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.
TAKVİM Hamza Turhan Ayberk'in "Filistin" paylaşımlarını deşifre ederek girdiği kılıkları ortaya çıkardı.
MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.
Hamza Turhan Ayberk
Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'ta 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan Ayberk'in İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.
Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.
MOSAAD ajanı Ayberk'in ʺFilistinʺ paylaşımları dikkat çekti
Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.
FETÖ'DEN İHRAÇ POLİS!
Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıkmıştı.
Ayrıca İsmail K'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmişti.
Yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.