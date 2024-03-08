Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Buradan dünyanın tüm emekçi kadınlarını, mazlum kadınlarını, mağdur kadınlarını yürekten selamlıyorum. Ülkemizin tüm yiğit kadınlarını rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin her biri birer metanet abidesi olan anne babalarına, gözü yaşlı eşlerine ve öksüzlerine mevladan sabırlar diliyorum. 8 Mart vesilesiyle vatana, millete, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı evlatlar yetiştirmek için ömürlerini harcayan annelerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum.
SEÇİMLERE KADINLARIN YOĞUN İLGİSİ VAR
Önümüz seçim. Bundan 22 gün sonra sandıklara giderek inşallah yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Her kademede kadın adayların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklemiş, siyasi hayatı boyunca kadınlarla beraber yol yürümüş bir kardeşinizim. Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa katkıları yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir.
NE GEREKİYORSA YAPTIK, YAPACAĞIZ
Kadınlarla buluşmalarımızda şiddetin önlenmesinden kadının güçlenmesine, istihdamdan hak ve özgürlüklere kadar yeni projeler, programlar açıkladık. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkânlardan adil bir şekilde faydalanmaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Destek mekanizmaları ile yenilikçi uygulamalarla kadının ekonomik, sosyal statüsünü güçlendirdik. 2024-2028'i kapsayan strateji belgemiz 5 ana sütunda yükseliyor. Aile Bakanımızın şahsında 5 temel amaç, 20 stratejiden oluşan belgenin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.