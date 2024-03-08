AMACIMIZ AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 2. asrına yelken açtık. Her açıdan daha huzurlu, daha aydınlık bir geleceği inşa etmenin çabasındayız. Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz. Amacımız kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendirmektir. Bizim inancımızda aile toplumun temel direğidir. Hz. Adem ve Hz. Havva ile başlayan aile kurumu tarih boyunca insanı insan yapan değerlerin yaşatılmasına imkan sağlamıştır.

GÜÇLÜ AİLE GELECEĞİMİZİN GARANTİSİ Aile, bireyleri ayakta tutmuş, toplumu yozlaşmalara karşı korumuş. Aile ne kadar güçlü ise, bireyler ve toplum da o derece güçlü olmuştur. Ailenin zayıfladığı, aile kurumunun yara aldığı dönemlerde kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin tüm bireyler de kötüye gitmiştir. Güçlü aile sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, geleceğimizin de garantisidir. Güçlü aile için en önemli şart ise güçlü kadındır. Hal böyleyken aile ile kadını ayıran, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz.

SORSANIZ KADIN HAKLARINI SAVUNUYORUZ DERLER

Ülkemizde aile kavramına alerjisi olan bir kesim var. Öyle bozuk bir bakış açısından bahsediyoruz ki, bakanlığımızın adındaki aile kavramından bile rahatsız oluyorlar. Kendi kalıplarına uymayan herkesi ötekileştirenler de yine bunlardır. Sorsanız kadın haklarını savunuyoruz derler. 28 Şubatvari vesayet dönemlerinde kadınların haklarının gasp edilmesine aleni destek verirler. Cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek cümle kurmazlar. Ev kadınlarının hakir görülmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar. Soruyorum sizlere dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranların 7 Ekim'den beri Filistin'de katledilen çoğunluğu kadın ve çocuk 32 bini aşkın masum için seslerini yükselttiklerini hiç duydunuz mu? İsrail'in soykırım politikaları karşısında hareketlere geçtiklerini gördünüz mü? Son raporunda Türkiye'yi eleştiren AB Konseyi'nden bugüne kadar İsrail'e gizli açık destek dışında bir beyan işittiniz mi?

Filistin halkının soykırıma uğramasına ses çıkarmayanların tutarlı, etkili ve tarafsız olabilmesi mümkün mü? Elbette değil.