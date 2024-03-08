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Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! "15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim"

Son dakika haberleri... Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması yine gerilimliydi. Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi. Neden şikayette bulunmadığı sorulan Muslera, “Çünkü bunun için bana zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu farkettim" dedi. Muslera'dan sonra ifade veren Emre Belözoğlu ise bankaya Fatih Terim ile neden gittiğini açıkladı. Belözoğlu 4 milyon doları Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettiğini ve hiç para almadığını söyledi. Belözoğlu'ndan sonra ifade vermeye başlayan Arda Turan, "Ben biraz safım saf olmasam, verir miyim bu kadar parayı? Paramı alırsam hiç yatmasın" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:47 Güncelleme 09 Mart 2024, 00:27
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim

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Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan davasının dördüncü duruşması gerçekleşti.

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında!

"BANA 'MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIP BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIN, ŞİMDİ BUNU VERMİYOR MUSUN' DEDİLER"
Duruşmada savunma yapan Seçil Erzan, kimden ne kadar para alındığını, ne kadar para verildiğini tek tek anlattı. Sonrasında savunmasında, "Ben o gün ölmeyi beceremedim. Bana o zaman milyar dolar yaz deselerdi de yazacak durumdaydım. Kapıda bekleyen 10 tane tefeciye para vermek zorunda kalıyordum. Semih Kaya 4 milyon 275 bin dolar fazla aldı benden. Semih Kaya bana 'Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?' demişti. Ben kimsem neden 2 defa benim odamdan muhasebecisi gelip çuval çuval paralarla çıkıyor? Bana 'milli piyango bileti alıp büyük ikramiyeyi kazandın, şimdi bunu vermiyor musun' dediler. Ben bir çözüm noktasıyım ve şube müdürüyüm. Bir hata yapmışım insanlar, beni borç batağına sürüklediler. Benden para istediklerinde dediklerini itiraz etmeden yapıyordum çünkü türlü türlü şantajlarla karşılaşıyordum. Bana 'bankayı da bu işin içine katacağız' diyorlardı. Bir açık var, farkındayım, ilerliyor ve toparlanmasını bekliyordum. Hep vakit kazanmaya çalışıyordum" dedi.

"ARDA TURAN BANA TOPLAM 10 MİLYON 736 GETİRİP 7 MİLYON 920 GERİ ALDI"
Arda Turan'ın beyanlarına karşı söz alan Erzan, "Arda Turan bana toplam 10 milyon 736 getirip 7 milyon 920 geri aldı. 2 milyon 816 bin alacağı kaldı. Bunun dışında benim hatırlamadığım rakamlar varsa konuşuruz. Arda çıkarsın getirsin bakalım, yok öyle bir şey aklımı oynatacağım yok" diye konuştu.

Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı!



"Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları, bu zaman aralığındaki tüm parayı Fatih Terim'e ben verdim"
Bir şube müdürünün paraya dokunamayacağını, hatta kasaya girmesinin bile yasak olduğunu belirten Erzan, "Ben ciddi borç batağına girmiştim. Ödeme yapıyorlardı onunla diğerini kapatıyordum. Bana tefecilerin parasını getiriyorlarmış bunu bilmiyordum. En büyük korkum işten atılmaktı. Saydığım tüm isimlerin hesap hareketlerinin 2023 Nisan ayına kadar tek tek çıkarılmasını istiyorum. Bu arada Fatih Terim ile ilgili bir şeyler söylemediğim konuşuluyor. Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti, bankayı değiştirmek de istiyordu. Bana 300 bin dolar elden teslim etti ve 'ne istersen yap, sen yaparsın, değerlendir bu parayı' dedi. Sonra da 1 milyon dolar verdi. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları, bu zaman aralığındaki tüm parayı Fatih Terim'e ben verdim" şeklinde konuştu.

"HOCA EKSİDE OLDUĞUNU BİLİYORDU"
Özellikle Aralık ayından sonra Muslera ile başlayan ve devam eden süreçte her şeyin birbirine girdiğini belirten Erzan, "Arabam yolun ortasında durduruluyordu, bagajım açılıyordu ve paralar içinden alınıyordu. Ben hocaya şunu da söyledim, 'hocam yüklü harcamalar yaptınız, mevduatlar aldınız, eksideyiz, lütfen bu konuda para getirmeniz gerekiyor' diyordum. Hoca ekside olduğunu biliyordu, daha önceden fazla aldığı için, ilkinde getirisini az bulup fazla harcadığını biliyordu, bunun için 1 milyon doları da gönderdi. Yani 300 bin doları verdi ve 'değerlendir' dedi, beklediği kadarı olmadı ama her istediğimde bütün ödemeleri yaptı. 300 bin dolarla o an ne yaptığımı tam hatırlamıyorum, bir yatırım yapmadım. Muhtemelen bir kısmını değerlendirip diğer kısmını başkasına vermişimdir" diye konuştu.



"BU ARADAKİ KAYNAK BENDİM"
Erzan savunmasının devamında, "Ben kimsenin parasını alıp 30 kişiye isteyerek dağıtmadım. Şuna inanıyordum, insanlar bana yardımcı olur diyordum. İnsanlar kendi gelirlerini resmi olarak belgeleyebiliyorsa, giderlerini de yapabilir ama bunu yapamıyorlarsa bu aradaki kaynak bendim. Babamın kefen parasını bile aldılar. Mesela Semih Kaya 10 Nisan'da bankaya gidiyor ama hiç para almadım diyor. Benden aldıklarını söylemeyip şu kadar alacağım var, şu kadar alacağım var diyor. Zaten herkes söylese fazla aldıkları parayı her şey açığa çıkacak. Şubeye teftiş gelmeliydi. Ben bankanın bildiğini düşünüyordum, bilmeliydi" dedi.

"ÖTELENEN KREDİ HOCANIN KREDİSİYDİ"
Önemli ve büyük bir müşterinin kredilerini şubeden ötelettirdiğini belirten Erzan, "Arka arkaya ötelettiriyorum, banka o dönem şubeye teftişe gelebilirdi. Yetki tamamen bendeydi, sonradan 'nasıl böyle bir hayata düşmüşüz' dediler" dedi. Kendisine bu kişinin kim olduğu sorulduğunda ise "Ötelenen kredi hocanın kredisiydi" diye yanıtladı.

"BEN HOCAYA BİR FON KURACAKTIM, ÖYLE BİR PLANIM VARDI AMA KURULAMADI"
Kimseye fon vadetmediğini ve fon olayının herkesin birbiriyle konuşmasıyla ortaya çıktığını belirten Erzan, "Fatih Terim fonu demedim, asla kabul etmiyorum. Bu Fatih Terim fonu kendilerinden çıkan bir şey oldu. Birkaç kişiye söylediğim oldu sadece zor dönemdeyken. Hatta 'Fatih Terim fonzedeleri' diye gruplar kurulmuş. Ben hocaya bir fon kuracaktım, öyle bir planım vardı ama kurulamadı. Hoca zaten parasının türediğini biliyordu" şeklinde konuştu.

"BENİM ODAMA VALİZ VALİZ PARALAR GİRİP ÇIKIYOR BANKA BUNU BİLMELİYDİ"
Savunmasına devam eden Erzan, "Bence banka benimle durum tespitine ilişkin yaptığı toplantıdan sonra bu parayı ödeme konusunda iyi niyetliydi fakat önüne gelen 'aldım, almadım' dedi. Sonuçta banka personelinin hatası, ödeme konusunda kanaatleri bence o yöndeydi. Bir şube müdürünün odasında, paraya dokunulması yasakken benim odama valiz valiz paralar girip çıkıyor. Banka bunu bilmeliydi" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera.Fernando Muslera.

Dosyaya gelen evrakların okunduğu duruşmada, Denizbank'ın katılma talebi değerlendirildi. Mahkeme heyetinin bu talebi reddetmesinin ardından müştekilerin beyanının alınmasına geçildi.

MUSLERA: "ERZAN'DAN PARANIN GERİ ÖDENECEĞİNE DAİR RESMİ DEKONT ALDIM"

İspanyolca tercüman aracılığıyla konuşan Fernando Muslera, sanık Seçil Erzan'ı 2011'de banka çalışanı olarak tanıdığını belirterek, Aralık 2022'de bankada finans işleri müdürü olarak bildiği kişiler tarafından arandığını, bu kişilerin yatırım teklifinde bulunduğunu, Erzan'ın da yatırımına karşılık yüzde 35 kar vadettiğini söyledi.

Erzan dördüncü kez hakim karşısında!

Seçil Erzan'ın, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'dan "fonu idare eden kişiler" olarak bahsettiğini anlatan Muslera, "Denizbank'ın Florya şubesinden 700 bin dolar para çektim. Ve çektikten sonra menajerim Musa Mert Çetin'e verdim. Denizbank'ın Levent şubesine bu parayı Çetin götürdü. Şubat 2023'te Ziraat Bankası'ndaki hesabımdan 500 bin dolar alıp tekrar Musa Mert'e verdim. Kendisi bu parayı Denizbank'ın içine girmeden kapıda verdi." dedi.

Erzan'ın kendisine paranın geri ödeneceğine dair resmi dekont verdiği ve bu süreçte 700 bin dolarını da Erzan'dan geri aldığını kaydeden Muslera, sanığın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri sebep göstererek kendisini oyaladığını da öne sürdü.

"BUNUN BİR YOLSUZLUK OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM"

Sanıkla iletişimi menajeri Musa Mert Çetin'in sağladığını aktaran Muslera, şöyle devam etti:

"Bana, 'Biraz daha fonda yerimiz var, yatırım yapabilirsin.' dedi. Zamanında almam gereken karı alamadığım için beni ikna etmek ve rahat olmam için bana, 'fonda ünlü isimlerin olduğunu' söyledi. Ben yatırım yapmadan önce bunları söylemedi, paramı alamadığım için söyledi. Seçil Hanım ailemle yaşadığım evime geldi; 'Bu fon Hakan Ateş yönetiminde, deprem olduğu için ödemeler aksadı.' dedi. Seçil Erzan banka yöneticisi olmasaydı normal arkadaşım olsaydı, bu paraları teslim etmezdim. Ben bankaya güvendim. Ayrıca Seçil Hanım'ın oranın müdürü oluşu da para vermemde etkili oldu. Ben sadece Musa Mert Çetin'e, 'parayı geri alamazsak bankanın üst düzey yetkililerine şikayette bulunacağımı' söyledim."

Sanık Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi'nin, "Neden üst düzey banka yöneticilerini aramadınız?" sorusunu yanıtlayan Muslera, "Çünkü bunun için zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu anlamıştım." diye konuştu.

Muslera, sanık Erzan hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızası olup olmadığının sorulmasın üzerine de, "İstemiyorum." yanıtını verdi.

BELÖZOĞLU: "SÜREÇ KUZENİM BAHÇEKAPILI'NIN ARAMASIYLA BAŞLADI"

Beyanda bulunan diğer müşteki Emre Belözoğlu da kendi adına sürecin, kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın araması ve Denizbank'ın bir fonunun olduğunu söylemesiyle başladığına dikkati çekti.

Belözoğlu, "Parça parça olmak üzere toplamda 4 milyon 290 bin dolar verdim. Bankadaki paraların ve evdeki altınların bazılarını ben teslim ettim, bazılarını Volkan'a ve şoföre teslim ettim. İlk parayı teslim etmeden önce Seçil Erzan'la telefonda görüştüm. Bana fonu anlattı. 'Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yürüttüğü yüksek kar getirili bir fon olduğunu, ne kadar çok para getirirsek o kadar çok getirisi olacağını' söyledi." ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan'ın önce 10 milyon dolar istediğini daha sonra miktarı 5 milyon dolara düşürdüğünü aktaran Belözoğlu, "Bir süre sonra, elimde bana verdiğim paralar için düzenlenen evraklarla Seçil Erzan'ın odasına gittim. Banka çalışanları odaya geldi, sonra da müfettişler geldi." şeklinde konuştu.

FATİH TERİM FONU' İFADESİNİ SONRADAN DUYDUM"

Belözoğlu, kara ilişkin hiç para alamadığını, birçok sporcunun bu fona dahil olduğunu bankaya gittikten sonra öğrendiğini, öncesinde sadece Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu, Fatih Terim ve Buse Terim'in fonda olduğunu duyduğunu anlattı. Belözoğlu, bir soru üzerine, Erzan'ın hep fonda kazanmayı taahhüt ettiğini, hiçbir zaman paranın batabileceğinden bahsetmediğini de öne sürdü.

Emre Belözoğlu, "Şikayetçiyim, kimseye güvenerek bu yatırımı yapmadım. Bankaya ve banka tarafından atanan Seçil Erzan'a güvendim. Fatih Terim ile bu konuyla alakalı hiç görüşmemiştim. Tamamen bankadaki fona binaen bu işlere giriştik. 'Fatih Terim fonu' ifadesini sonradan duydum." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN: NEFSİME YENİK DÜŞTÜM
Emre Belözoğlu'nun ifadesinin ardından Arda Turan'ın ifadesi alındı. Erzan hakkında, "Kendisi, Denizbank yetkilileriyle Florya tesislerine gelen, hayatının baharında bankanın gücünü arkasına almış, güven teşkil eden bir hanımefendiydi. Tesise gelerek futbolcuların işlemlerini orada yapardı. Bankası tarafından efsaneleştirilmiş, bankanın sitesinde 15 yıllık başarı öyküsü anlatılan bir hanımefendiydi." diyen Turan, sanığı bankada bir kez ziyaret ettiğini belirtti.

Arda Turan, Erzan tarafından birçok kez mevduat getirmesi amacıyla arandığını anlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde hayatım boyunca hiç faiz almamış biriyim. Seçil Erzan bana, 'Arda, mevduat yerine paranı fona koyalım, böyle imkanlar var. Bu faiz değil.' dedi ve beni ikna etti. Nefsime yenik düştüm. Bana çok yüksek getiriler vadetmemişti, 10 milyon dolar istedi." diye konuştu.

Taşınmazlarını satarak bazen de borç alarak Erzan'a Ekim 2022'den itibaren toplam 13 milyon 900 bin dolara yakın para verdiğini kaydeden Turan, bu paranın 6 milyon 400 bin dolarını kendi isteğiyle aralıklarla aldığını dile getirdi.

Yaklaşık 4 milyon dolar kar vadeden Erzan'ın devam eden süreçte annesinin hastalığı ve depremleri bahane ederek kendisini oyaladığını ileri süren Turan, bankaya güvenerek parasını teslim ettiği yöneticiler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu suçlamadığını ancak mağdur olduğunu beyan etti.

"DENİZBANK ŞUBE MÜDÜRÜNE SAHİP ÇIKMALIDIR"

Turan, şöyle devam etti:

"Denizbank şube müdürüne sahip çıkmalıdır. Hayatım boyunca Seçil Erzan'ı tehdit etmedim, hakaret etmedim. Kardeşim ve şoförüm Erzan'a bu paraları 12-13 parça halinde verdi. Denizbank'ın şube müdürünün böyle bir durum içinde olabileceğini düşünmedim. Ben Ocak 2023 sonuna doğru bazı futbolcuların da fonda olduğunu öğrendim."

"BEN BİRAZ SAFIM"
Emre Çolak'ın fona girmesi için Seçil Erzan'a telkinde bulunup bulunmadığı sorulan Turan, "Erzan bana, 'Emre Çolak'a gideceğini' söylemişti. 'Arda fona para sokmamız lazım ki, çalışsın.' diyordu. Emre abi beni arayınca olayı anladım. Hala bile inanmak istemiyorum. Ben bu konularda biraz safım." dedi.

"KONUŞABİLECEK BİRİ OLDUĞU İÇİN FATİH TERİM'LE GİTTİK"
Erzan hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasına rızasının olup olmadığı sorulan Turan, "Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir." ifadesini kullandı.

Arda Turan, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile banka şubesine gitmesi olayını ise "Fatih hoca bizim büyüğümüzdür. Hakan Ateşi de tanır. Bu konuda konuşabilecek biri olduğu için onunla gittik." sözleriyle açıkladı.

Duruşmaya diğer müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla devam ediliyor.

İLK ONLAR GELDİ
Dava ile ilgili İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen ilk isimler Arda Turan ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera oldu. Muslera'ya avukatı Rezan Epözdemir eşlik etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda Turan'ın yüzünün güldüğü görüldü.

Öte yandan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük katıldı. Tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Arda TuranArda Turan

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ
İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2023'de görülen davanın ilk duruşması yaklaşık 14 saat sürdü. İlk duruşmada Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu 7 sanık savunma yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişinin ise müşteki olarak ifadesi alındı.

İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can'ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan'ın kırık telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı. Silinen verilerin yeniden geri getirilmesi sonucu hazırlanan 553 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporun dava dosyasına girmesi ile Erzan'ın yüksek getirili fon vaadiyle kandırdığı iddia edilen insanlarla yazışmaları da gözler önüne serildi.

12 Ocak 2024 Cuma günü görülen 2'inci duruşmada Seçil Erzan'ın yeniden ifadesi alındı. Erzan, 4'üncü kez verdiği ifadesinde kendisini cezaevine götüren süreci bütün detayları ile yeniden anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 saat süren duruşma, bazı müşteki ve tanıkların dinlenememesi nedeniyle 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe ertelendi.

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'MAĞDURLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'
Her ifadesinde farklı beyanlarda bulunan Seçil Erzan, 15 Ocak Pazartesi görülen 3'üncü duruşmada, "Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu parayı, gerçek bu. Bir saat önce işten ayrılmış olsaydım, Selçuk İnan o parayı vermezdi bana. Ben arabanın bagajını açtığımda kapışılıyordu. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız. Fonu ben ilk önce Semih Kaya'ya söyledim. Bu para bende değil. Akıl tutulması yaşadım. Çok korkuyordum. Emre Belözoğlu'nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GELMEZLERSE ZORLA GETİRİLECEKLER
Bugün görülecek 4'üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek.

Muslera Adliyede!

Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

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Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

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SİM KARTTA YİNE İNCELEME YAPILAMADI
3'üncü duruşmanın ardından dosyaya Erzan'a ait diğer cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor geldi.

Raporda Erzan'ın bazı yazışmaları yer alırken daha önce yanlış şifre bildirilen sim karta ilişkin mahkemeye sunulan 2'inci şifrenin de yanlış olduğu ve sim kartta inceleme yapılamadığı belirtildi.

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