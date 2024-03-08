SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera'dan ilk sözler: Beni sakinleştirmek için 'ünlü isimler var' dedi

Son dakika haberleri... Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:47 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:33
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera’dan ilk sözler: Beni sakinleştirmek için ’ünlü isimler var’ dedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan davasının dördüncü duruşması başladı.

Fernando Muslera.Fernando Muslera.

Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi.

İfadesine herkesi selamlayarak başlayan Muslera, "Daha önce de ifade vermiştim. 2011 yılında Seçil Erzan ile tanıştım. Bankadan arayarak bana tekliflerde bulundular. Seçil Erzan aramaya başladı. 1-2 sürecinde yüzde 35'lik teklifte bulundular. Denizbank tarafından yapılan bir şeydi. Seçil hanım fon hesabının idaresinde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu olduğunu söyledi. 700 bin dolar paramı çekerek Musa Mert Çetin'e verdim. Bankanın merkezine kendisi parayı transfer etti. Daha sonra başka bankadaki hesabımdan 500 bin çekerek yine Musa Mert Çetin'e verdim" dedi.

"ARADAKİ BAĞLANTIYI KİM KURDU?"
Seçil Erzan'ın verdiği para karşılığında kendisine imzalı kağıt verdiğini söyleyen Muslera, "Yatırdığım paralara karşı sadece 700 bin dolar geri aldım. Bana verilen para kendime ait olan para, herhangi bir fon kazancı olmadı. Seçil Erzan depremi bahane ederek zaman kazandı" dedi. Mahkeme başkanının, "Seçil Erzan İspanyolca bilmiyor. İkisi arasındaki bağlantıyı kim kurdu?" sorusu üzerine Muslera, "Musa Mert Çetin güvendiğim birisidir. Aramızdaki bağlantıyı o kurdu" dedi.

"BELGE ALMADIM"
Duruşma savcısının "Bankanın teftiş raporunda müştekilerin Seçil Erzan ile çok yakın şahsi ilişkisi olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?" diye dorunca Muslera, "Yakın bir ilişki yok Sadece banka ilişkisi" dedi. Muslera ayrıca bahsedilen fon ile ilgili kendisine, "Ne kadar yatırım yaparsanız yapın yüzde 2 ay içinde yüzde 35 kazanacaksın dediler. Para aldığıma dair bir belge almadım" dedi.

"BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 'ÜNLÜ İSİMLER VAR' DEDİ"
Parayı neden iki ayrı şekilde verdiği sorulan Muslera, "Parayı iki ayrı seferde vermeyi ben tercih ettim. Daha sonra kazançlarımı bana vermedikleri için ben de bir daha para vermedim" dedi. Parayı vermeden önce Seçil Erzan'ın kendisine fonda olan isimlerden bahsetmediğini anlatan Fernando Muslera, "Zamanında parayı bana ödemedikleri için beni sakinleştirmek için fonun içinde benim de tanıdığım ünlü isimlerin olduğunu söyledi" dedi.

İLK ONLAR GELDİ
Dava ile ilgili İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen ilk isimler Arda Turan ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera oldu. Muslera'ya avukatı Rezan Epözdemir eşlik etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda Turan'ın yüzünün güldüğü görüldü.

Öte yandan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük katıldı. tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Arda TuranArda Turan

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ
İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2023'de görülen davanın ilk duruşması yaklaşık 14 saat sürdü. İlk duruşmada Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu 7 sanık savunma yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişinin ise müşteki olarak ifadesi alındı.

İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can'ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan'ın kırık telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı. Silinen verilerin yeniden geri getirilmesi sonucu hazırlanan 553 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporun dava dosyasına girmesi ile Erzan'ın yüksek getirili fon vaadiyle kandırdığı iddia edilen insanlarla yazışmaları da gözler önüne serildi.

12 Ocak 2024 Cuma günü görülen 2'inci duruşmada Seçil Erzan'ın yeniden ifadesi alındı. Erzan, 4'üncü kez verdiği ifadesinde kendisini cezaevine götüren süreci bütün detayları ile yeniden anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 saat süren duruşma, bazı müşteki ve tanıkların dinlenememesi nedeniyle 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe ertelendi.

Son dakika: Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıktı! En yakınları bile tehdit etmiş! Mesajlar bilirkişi raporundaSon dakika: Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıktı! En yakınları bile tehdit etmiş! Mesajlar bilirkişi raporunda

'MAĞDURLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'
Her ifadesinde farklı beyanlarda bulunan Seçil Erzan, 15 Ocak Pazartesi görülen 3'üncü duruşmada, "Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu parayı, gerçek bu. Bir saat önce işten ayrılmış olsaydım, Selçuk İnan o parayı vermezdi bana. Ben arabanın bagajını açtığımda kapışılıyordu. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız. Fonu ben ilk önce Semih Kaya'ya söyledim. Bu para bende değil. Akıl tutulması yaşadım. Çok korkuyordum. Emre Belözoğlu'nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GELMEZLERSE ZORLA GETİRİLECEKLER
Bugün görülecek 4'üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek.

Muslera Adliyede!

Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

Fon vurgununda gerilim dolu duruşma | Seçil Erzanın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Sesler yükseldi: YalancıFon vurgununda gerilim dolu duruşma | Seçil Erzanın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Sesler yükseldi: Yalancı

Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

Seçil Erzanın kara kutu telefonu ortaya çıktı | Fatih Teriminde bulunduğu 181 bin 538 bin mesaj incelendi! Arama kayıtlarında Gürcistan detayı: 2.177 bin TL fona aktardıkSeçil Erzanın kara kutu telefonu ortaya çıktı | Fatih Teriminde bulunduğu 181 bin 538 bin mesaj incelendi! Arama kayıtlarında Gürcistan detayı: 2.177 bin TL fona aktardık

SİM KARTTA YİNE İNCELEME YAPILAMADI
3'üncü duruşmanın ardından dosyaya Erzan'a ait diğer cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor geldi.

Raporda Erzan'ın bazı yazışmaları yer alırken daha önce yanlış şifre bildirilen sim karta ilişkin mahkemeye sunulan 2'inci şifrenin de yanlış olduğu ve sim kartta inceleme yapılamadığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Köksal’an ’DEM’ krizinde intikam izi! Kılıçdaroğlu 1 Nisan öncesi somut adım attı... Ekrem İmamoğlu savaş açtı
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera’dan ilk sözler: Beni sakinleştirmek için ’ünlü isimler var’ dedi
Tarım Kredi Grubu
Özgür Özel Eskişehir’de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! Sıfırdan yaptık dediği metroların temelini 2017’de AK Parti attı
İnsani Yardım Vakfı
Son dakika: Karadeniz’e hızlı tren müjdesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
CHP’de Burcu Köksal krizi! DEM’e kapı kapalı dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiği
Katil Netanyahu kanlı Refah planı için gün sayıyor: Ramazan’da soykırım yapacağını dünyanın gözü önünde ilan etti! Ateşkes vaatleri boşa düşen Biden resmen Gazze ile dalga geçti
Okan Buruk’tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Mart 2024 hava durumu
SON DAKİKA