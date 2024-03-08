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Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera ve Emre Belözoğlu ifade verdi: Bankaya Terim ile neden gitti?

Son dakika haberleri... Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi. Neden şikayette bulunmadığı sorulan Muslera, “Çünkü bunun için bana zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu farkettim" dedi. Muslera'dan sonra ifade veren Emre Belözoğlu ise bankaya Fatih Terim ile neden gittiğini açıkladı. Belözoğlu 4 milyon doları Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettiğini ve hiç para almadığını söyledi. Belözoğlu'ndan sonra ifade vermeye başlayan Arda Turan, "Ben biraz safım saf olmasam, verir miyim bu kadar parayı? Paramı alırsam hiç yatmasın" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:47 Güncelleme 08 Mart 2024, 13:46
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera ve Emre Belözoğlu ifade verdi: Bankaya Terim ile neden gitti?

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Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan davasının dördüncü duruşması başladı.

Fernando Muslera.Fernando Muslera.

Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi.

İfadesine herkesi selamlayarak başlayan Muslera, "Daha önce de ifade vermiştim. 2011 yılında Seçil Erzan ile tanıştım. Bankadan arayarak bana tekliflerde bulundular. Seçil Erzan aramaya başladı. 1-2 sürecinde yüzde 35'lik teklifte bulundular. Denizbank tarafından yapılan bir şeydi. Seçil hanım fon hesabının idaresinde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu olduğunu söyledi. 700 bin dolar paramı çekerek Musa Mert Çetin'e verdim. Bankanın merkezine kendisi parayı transfer etti. Daha sonra başka bankadaki hesabımdan 500 bin çekerek yine Musa Mert Çetin'e verdim" dedi.


"ARADAKİ BAĞLANTIYI KİM KURDU?"
Seçil Erzan'ın verdiği para karşılığında kendisine imzalı kağıt verdiğini söyleyen Muslera, "Yatırdığım paralara karşı sadece 700 bin dolar geri aldım. Bana verilen para kendime ait olan para, herhangi bir fon kazancı olmadı. Seçil Erzan depremi bahane ederek zaman kazandı" dedi. Mahkeme başkanının, "Seçil Erzan İspanyolca bilmiyor. İkisi arasındaki bağlantıyı kim kurdu?" sorusu üzerine Muslera, "Musa Mert Çetin güvendiğim birisidir. Aramızdaki bağlantıyı o kurdu" dedi.

"BELGE ALMADIM"
Duruşma savcısının "Bankanın teftiş raporunda müştekilerin Seçil Erzan ile çok yakın şahsi ilişkisi olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?" diye dorunca Muslera, "Yakın bir ilişki yok Sadece banka ilişkisi" dedi. Muslera ayrıca bahsedilen fon ile ilgili kendisine, "Ne kadar yatırım yaparsanız yapın yüzde 2 ay içinde yüzde 35 kazanacaksın dediler. Para aldığıma dair bir belge almadım" dedi.

"BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 'ÜNLÜ İSİMLER VAR' DEDİ"
Parayı neden iki ayrı şekilde verdiği sorulan Muslera, "Parayı iki ayrı seferde vermeyi ben tercih ettim. Daha sonra kazançlarımı bana vermedikleri için ben de bir daha para vermedim" dedi. Parayı vermeden önce Seçil Erzan'ın kendisine fonda olan isimlerden bahsetmediğini anlatan Fernando Muslera, "Zamanında parayı bana ödemedikleri için beni sakinleştirmek için fonun içinde benim de tanıdığım ünlü isimlerin olduğunu söyledi" dedi.

"BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ ANLADIM"

İfadesinin ardından soru sorulan Muslera'ya, "Seçil Erzan banka müdürü değil de yakın bir arkadaşı olsa bu parayı teslim eder miydi?" diye soruldu. Bu soruya Muslera, "Asla vermezdim" dedi. Parasını alamayacağını anlayınca Seçil Erzan'a, bankanın üst düzey yetkililerine şikayette bulunacağını söylediğini söyleyen Muslera, "Bir şeylerin yolunda gitmediği için ben artık anaparamı kurtarmaya çalışıyordum" dedi.

Neden şikayette bulunmadığı sorulan Muslera, "Çünkü bunun için bana zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu farkettim" dedi.

Muslera bu sözlerin ardından salondan ayrıldı.

"4 MİLYON DOLARI ONA TESLİM ETTİM"
Duruşmada şikayetçi Emre Belözoğlu, Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak ifadesine başladı.

Belözoğlu, "4 milyon 200 bin doları Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettim. O dönem teknik direktörlük yaptığım için banka ve elden para teslim ettim Volkan'a. O da Seçil Erzan'a teslim etti. Kendisi bana parayı vermeden önce telefonla ulaşarak fonla alakalı bilgilendirme yaptı. Fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini, yüksek faiz getirisi olduğunu söyledi. Farklı yerlerde olan paraları toplayarak parça parça teslim ettim. Bana daha fazla olursa daha çok kar olacağını söylemişti. Arkadaşlarımdan aldığım borca binaen paralar vardı. Ne kadar verirsek o kadar kazanacağımı söyledi. Bir kere yüzyüze görüştük. Paraların tamamını teslim ettikten sonra bankaya gidip görüştüm. Seçil'e ulaşamayınca bana verilen kağıtlarla bankaya gittim. Seçil'in odasına gittim çalışanlar ve müfettişler geldi. 4 milyon 290 bin dolar para verdim. Hiç para almadım. Şikayetçiyim. Bu işte kimlerin ismi geçiyorsa hepsinden şikayetçiyim" dedi.

BANKAYA FATİH TERİM İLE NEDEN GİTTİ?
Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'ya ulaşıp ulaşmadığı sorulan Belözoğlu, "İstediğim herkese ulaşabilirim ama ulaşmadım" dedi. Soru üzerine Belözoğlu, "Bankaya Fatih Terim ile gitmemizin sebebi bize hamilik yapması içindi. Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık" dedi.

ARDA TURAN: NEFSİME YENİK DÜŞTÜM
Emre Belözoğlu'nun ifadesinin ardından Arda Turan'ın ifadesi alındı. İfadesine, "Hem kendi adıma hem de arkamdaki Seçil adına üzgünüm" diyerek başlayan Turan, "Kendisi bankanın yetkilileri ile birlikte tesise gelirdi. Tesise girip çıkan güven veren, hayatının baharında bir hanımefendiydi" dedi. Hem sinirli hem de üzgün olduğunu söyleyen Arda Turan, "Hayatım boyunca hiç faiz almamış biriyim. O da bana mevduat yerine fona koyalım bu faiz değil diyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düştüm. Bana yüksek getirisi var demedi. 10 milyon dolar getirirsem fondan faydalanabileceğimi söyledi. Ama o dönem veremedim" dedi.

"33 MİLYONLUK KREDİYİ TEK TELEFONLA ÇEKTİRDİ"
Seçil Erzan'a toplamda 13 milyon 800 bin dolar para verdiğini 6 milyon 400 bin dolar aldığını söyleyen Turan, "7 milyon 500 bin dolar kaybettim. İleriki dönemde bana depremle ilgili sıkıntı olduğunu söyleyince kendisini baskı altına almadım. Ben ilk parayı verdiğimde bana imzalı kağıt verdi. Şubesine gittiğimde ekranını gösterdi. 33 milyonluk krediyi kendi bankasından bir telefonla çektirdi. Kimi zaman evimi sattım, kimi zaman arkadaşlarımdan borç aldım. Bir şekilde parça halinde toplamda 12-13 parça halinde Seçil Erzan'a düzenli olarak para yatırdım" dedi.

"BEN TÜRK EVLADIYIM, ÖRFÜME ADETİME BAĞLIYIM"
Parasını almak için Seçil Erzan'ı aradığında annesinin hasta olduğunu söylediğini anlatan Arda Turan, "Ben Türk evladıyım. Örf ve adetlerine bağlıyım. Para istemek için aradığımda annem hasta dediğinde tamam geçmiş olsun deyip kapattım" dedi. Tamamen bankaya güvenerek parayı verdiğini anlatan Turan, "Ben Seçil'e değil, bankanın şube müdürüne güvendim. Ben 7 milyon kaybetmeme rağmen kendisini tehdit etmedim. Hakaret etmedim" dedi.

"CUMHURBAŞKANINA DA ULAŞABİLİYORUZ AMA ARIYOR MUYUZ?"
Seçil Erzan ile aralarında geçen mesajlaşmalarda fona para sokmaya çalışması sorulan Arda Turan, "Seçil bana, arada para sokalım ki sistem çalışsın yüklü çıkaralım dedi" dedi. Arda Turan, "Fonda adı geçen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu aradınız mı?" diye sorulması üzerine, "Hayır" dedi. "Neden aramadınız ulaşabilirdiniz?" diye sorulması üzerine Arda Turan, "Cumhurbaşkanına da ulaşabiliyoruz ama arıyor muyuz?" dedi.

"BEN BİRAZ SAFIM"
Parasını kaybettiğini çok geç anladığını söyleyen Turan, "Ben bu konularda biraz safım. Saf olmasam bu kadar parayı verir miyim?" dedi. Arda Turan'ın bu ifadesi salonda gülüşmelere neden oldu. Şikayetçi olup olmadığı sorulan Arda Turan, "Maalesef şikayetçiyim" dedi. Sanık hakkında hükmün açıklanması kararını rızası olup olmadığı sorulan Arda Turan, "Ben paramı aldıktan sonra hiç yatmasın umurumda değil. Paramı alırsam yatmasın" dedi. Arda Turan avukatının uyarısı üzerine, "Bu soruya daha sonra yazılı şekilde cevap vereceğim" dedi.

İLK ONLAR GELDİ
Dava ile ilgili İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen ilk isimler Arda Turan ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera oldu. Muslera'ya avukatı Rezan Epözdemir eşlik etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda Turan'ın yüzünün güldüğü görüldü.

Öte yandan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük katıldı. tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Arda TuranArda Turan

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ
İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2023'de görülen davanın ilk duruşması yaklaşık 14 saat sürdü. İlk duruşmada Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu 7 sanık savunma yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişinin ise müşteki olarak ifadesi alındı.

İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can'ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan'ın kırık telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı. Silinen verilerin yeniden geri getirilmesi sonucu hazırlanan 553 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporun dava dosyasına girmesi ile Erzan'ın yüksek getirili fon vaadiyle kandırdığı iddia edilen insanlarla yazışmaları da gözler önüne serildi.

12 Ocak 2024 Cuma günü görülen 2'inci duruşmada Seçil Erzan'ın yeniden ifadesi alındı. Erzan, 4'üncü kez verdiği ifadesinde kendisini cezaevine götüren süreci bütün detayları ile yeniden anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 saat süren duruşma, bazı müşteki ve tanıkların dinlenememesi nedeniyle 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe ertelendi.

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'MAĞDURLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'
Her ifadesinde farklı beyanlarda bulunan Seçil Erzan, 15 Ocak Pazartesi görülen 3'üncü duruşmada, "Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu parayı, gerçek bu. Bir saat önce işten ayrılmış olsaydım, Selçuk İnan o parayı vermezdi bana. Ben arabanın bagajını açtığımda kapışılıyordu. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız. Fonu ben ilk önce Semih Kaya'ya söyledim. Bu para bende değil. Akıl tutulması yaşadım. Çok korkuyordum. Emre Belözoğlu'nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GELMEZLERSE ZORLA GETİRİLECEKLER
Bugün görülecek 4'üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek.

Muslera Adliyede!

Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

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Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

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SİM KARTTA YİNE İNCELEME YAPILAMADI
3'üncü duruşmanın ardından dosyaya Erzan'a ait diğer cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor geldi.

Raporda Erzan'ın bazı yazışmaları yer alırken daha önce yanlış şifre bildirilen sim karta ilişkin mahkemeye sunulan 2'inci şifrenin de yanlış olduğu ve sim kartta inceleme yapılamadığı belirtildi.

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