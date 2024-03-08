Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera ve Emre Belözoğlu ifade verdi: Bankaya Terim ile neden gitti?

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan , Fernando Muslera , Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan davasının dördüncü duruşması başladı.

Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi. İfadesine herkesi selamlayarak başlayan Muslera, " Daha önce de ifade vermiştim. 2011 yılında Seçil Erzan ile tanıştım. Bankadan arayarak bana tekliflerde bulundular. Seçil Erzan aramaya başladı. 1-2 sürecinde yüzde 35'lik teklifte bulundular. Denizbank tarafından yapılan bir şeydi. Seçil hanım fon hesabının idaresinde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu olduğunu söyledi. 700 bin dolar paramı çekerek Musa Mert Çetin'e verdim. Bankanın merkezine kendisi parayı transfer etti. Daha sonra başka bankadaki hesabımdan 500 bin çekerek yine Musa Mert Çetin'e verdim" dedi.



"ARADAKİ BAĞLANTIYI KİM KURDU?"

Seçil Erzan'ın verdiği para karşılığında kendisine imzalı kağıt verdiğini söyleyen Muslera, "Yatırdığım paralara karşı sadece 700 bin dolar geri aldım. Bana verilen para kendime ait olan para, herhangi bir fon kazancı olmadı. Seçil Erzan depremi bahane ederek zaman kazandı" dedi. Mahkeme başkanının, "Seçil Erzan İspanyolca bilmiyor. İkisi arasındaki bağlantıyı kim kurdu?" sorusu üzerine Muslera, "Musa Mert Çetin güvendiğim birisidir. Aramızdaki bağlantıyı o kurdu" dedi.



"BELGE ALMADIM"

Duruşma savcısının "Bankanın teftiş raporunda müştekilerin Seçil Erzan ile çok yakın şahsi ilişkisi olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?" diye dorunca Muslera, "Yakın bir ilişki yok Sadece banka ilişkisi" dedi. Muslera ayrıca bahsedilen fon ile ilgili kendisine, "Ne kadar yatırım yaparsanız yapın yüzde 2 ay içinde yüzde 35 kazanacaksın dediler. Para aldığıma dair bir belge almadım" dedi.



"BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 'ÜNLÜ İSİMLER VAR' DEDİ"

Parayı neden iki ayrı şekilde verdiği sorulan Muslera, "Parayı iki ayrı seferde vermeyi ben tercih ettim. Daha sonra kazançlarımı bana vermedikleri için ben de bir daha para vermedim" dedi. Parayı vermeden önce Seçil Erzan'ın kendisine fonda olan isimlerden bahsetmediğini anlatan Fernando Muslera, "Zamanında parayı bana ödemedikleri için beni sakinleştirmek için fonun içinde benim de tanıdığım ünlü isimlerin olduğunu söyledi" dedi.

"BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ ANLADIM"

İfadesinin ardından soru sorulan Muslera'ya, "Seçil Erzan banka müdürü değil de yakın bir arkadaşı olsa bu parayı teslim eder miydi?" diye soruldu. Bu soruya Muslera, "Asla vermezdim" dedi. Parasını alamayacağını anlayınca Seçil Erzan'a, bankanın üst düzey yetkililerine şikayette bulunacağını söylediğini söyleyen Muslera, "Bir şeylerin yolunda gitmediği için ben artık anaparamı kurtarmaya çalışıyordum" dedi.

Neden şikayette bulunmadığı sorulan Muslera, "Çünkü bunun için bana zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu farkettim" dedi.

Muslera bu sözlerin ardından salondan ayrıldı.