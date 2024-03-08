Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar

'MAĞDURLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Her ifadesinde farklı beyanlarda bulunan Seçil Erzan, 15 Ocak Pazartesi görülen 3'üncü duruşmada, "Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu parayı, gerçek bu. Bir saat önce işten ayrılmış olsaydım, Selçuk İnan o parayı vermezdi bana. Ben arabanın bagajını açtığımda kapışılıyordu. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız. Fonu ben ilk önce Semih Kaya'ya söyledim. Bu para bende değil. Akıl tutulması yaşadım. Çok korkuyordum. Emre Belözoğlu'nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.