SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok'tan açıklama geldi! Kırmızı bülten talebi Interpol'e iletildi

Yazar Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Mısır'a kaçan anne oğul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İkilinin asıl rotasının Mısır olmayacağı iddia edilirken, Acı'nın ortağının sözledikleri ise akıllarda soru işareti bıraktı. Olaydan hemen sonra kaza yerinde olduğunu aktaran bir görgü tanığının ifadeleri de oldukça dikkat çekiciydi. Diğer yandan Eylem Tok'tan yeni bir açıklama geldi. Oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu ifade eden Tok, adil yargılanma talebinde bulunarak, akıllara zarar bir savunma yaptı. Adalet Bakanlığı, Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu için Kırmızı bülten talebini Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığına iletildi. Kırmızı bülten talebi EGM tarafından Interpol Genel Sekterliğine iletildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 08:26 Güncelleme 07 Mart 2024, 17:52
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Kırmızı bülten talebi Interpol’e iletildi

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da önceki gece meydana gelen kaza gündemi salladı.

Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan mühendis Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

O sırada Porsche marka lüks cip gruba çarptı.

Acı ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Timur Cihantimur çıktı.

Ehliyetsiz çocuğun, yazar Eylem Tok ile estetikçi Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı.

Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu ile birlikte saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30 sıralarında Mısır'a kaçtı.

KIRMIZI BÜLTEN INTERPOL'DE

Adalet Bakanlığı, Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu için Kırmızı bülten talebini Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığına iletildi. Kırmızı bülten talebi EGM tarafından Interpol Genel Sekterliğine iletildi.

Firari anne ve oğlu için 'kırmızı bülten' talebi!

HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACIHAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACI

TELEFONLARI ALIP GÖTÜRDÜ MÜ?
Cinayet gibi kazada ölen Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz ise son derece önemli iddialarda bulundu. Yılmaz, "Kazadan sonra arkadaşlarımız İbrahim, Hasan ve Tahsin'in cep telefonu hala ortada yok. Telefonlardan birini aradığımızda bir kadın açtı ve oğlunuz iyi deyip kapattı" dedi.

Tek çocuğunun babasını kazada kaybeden acılı eş Şükriye Acı, "Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez. Ben çocuğumu sakinleştirmek için kendi acımı dahi yaşamadım. 'Ben anneyim' demiş açıklamasında. Kendisi bir insan olsaydı, eşimi ölüme terk etmezdi. Orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil. Bir insanlık içgüdüsü hiç değil. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'YE Mİ GİTTİLER?
Baba Özer Acı ise "Oğluma çarpan çocuk ABD vatandaşı olduğu için annesi önce Mısır'a ardından ABD'ye götürmüştür" dedi.

Star Ana Haber Eylem Tok'a ulaştı. Söz konusu haberde Eylem Tok, oğlunu kaçırmadığını öne sürdü.

Aynı şeyi bugün olsa yine yapacağını söyleyen Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu da iddia etti.

Eylem TokEylem Tok

"BENİM OĞLUM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUK"

Eylem Tok, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." dedi.

Muhabirin "Mısır'a çıkma sebebiniz nedir?' sorusuna Eylem Tok, 'Asla ve asla bir ölü olduğunu çıkarken bilmiyordum. Bilsem çıkar mıyım?" dedi.

"KANA KAN OLMAYACAK"
Eylem Tok son olarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna akıllara durgunluk veren bir yanıt verdi.

1 bebeği babasız bırakan oğlunu Mısır'a kaçıran Tok, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak." şeklinde konuştu.

Anne ve oğlun havalimanına giriş yaparken görüntüsü.Anne ve oğlun havalimanına giriş yaparken görüntüsü.

BABASI DA KAÇMIŞ
Ayrıca B.' lakaplı Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 18 Haziran 2023'te trafik çevirmesine takıldığı öğrenildi. 1.24 promil
alkollü olduğu belirlenen doktorun tutanak tutulacağı sırada olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

"ARACIN ETRAFINDA ÇOK SAYIDA GENÇ VARDI"

Olaydan hemen sonra kaza yerinde olduğunu aktaran bir görgü tanığı, vefat eden Murat Acı'yı kendi elleriyle çıkardığını söyleyerek "Ben eve gidiyordum, araçta çocuklarım vardı kazayı görünce durdum. Ambulans ve itfaiye geldi, yolun hemen aşağısında ağacın dibinde yatıyordu o vefat eden arkadaş. Güçlükle çıkardık. Ben sedyenin altından tuttum. İtfaiye bir halat bağladı onlar yukarı doğru çekti paraları dökülmüştü onları toplayıp cebine koydum. Yolda kadınlar da vardı kalabalıktı. Ama kim kimden o zaman bilemedik tabi. O cipin etrafında da çok gençler vardı. Allah rahmet eylesin biz çıkartırken de çok kendinde değildi. Durumu iyi görünmüyordu" dedi.

Murat AcıMurat Acı

Sabah'ta yer alan habere göre; çevre sakinleri bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, olay yerinin virajlı olması ve yol kenarında bekleme yerlerinin bulunmamasına dikkat çekti.

Kazanın olduğu bölge.Kazanın olduğu bölge.

NELER OLMUŞTU?
Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirmişti. Ancak kendi mesleğini seçmek yerine, tutkunu olduğu otomobillerle uğraşmayı seçti. Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde modifiye ve yazılım üzerine bir işyeri açtı. En büyük tutkularından diğeri ise offroad yapmaktı. Bir ATV'si vardı. 1 Mart günü evlerinin de bulunduğu Sarıyer'in Kısırkaya Mahallesi'nden aynı zamanda akrabaları olan Tahsin Arslan, Süleyman Keçeci, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş'le 3 ATV'ye binerek Belgrad Ormanı'na gittiler. Dönüş yolunda, saat 23.00 sıralarında Keçeçi'nin kullandığı ATV bozuldu.

OLDUKÇA SÜRATLİYDİLER
Timur Cihantimur, 'Doctor B.' lakabıyla tanınan ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile iki kitabı bulunan yazar Eylem Tok'un çocuklarıydı. Çift bir süre önce ayrılmıştı. Timur, 1 Mart akşamı annesiyle yaşadığı Kemerburgaz'daki sitenin kafesinde 6 arkadaşıyla buluştu. Bir şeyler içtikten sonra 23.10'da 2 araçla siteden ayrıldılar. Önde Timur'un ehliyetsiz olarak direksiyonunda olduğu babasının şirketine ait lüks araç, arkasında da arkadaşının kullandığı ciple Davutpaşa Caddesi'ne girdiler. Yolda aydınlatma yoktu. İki araç da oldukça süratliydi.

Yazar Eylem TokYazar Eylem Tok

Kemerburgaz'a uzaklıkları yaklaşık 2.5 kilometreydi. Süleyman Keçeci'nin anlattığına göre ATV'nin bozulduğu yer keskin bir virajdı. ATV'ler diğer araçlar tarafından fark edilmek için ışıklarını açmıştı. Ancak işe yaramadı. Kaza olduğunda saat tam olarak 23.20'ydi. Timur Cihantimur ATV'lerin başındaki 5 kişiye birden çarptıktan sonra otomobiliyle su kanalına düştü. Otomobilde bir arkadaşı daha vardı. Arkalarındaki cipteki 4 arkadaşı da aşağı indi. Bu sırada kazayı gören başka sürücüler de durdu. Kazayı görüp duranlardan biri, saat 23.23'te 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine önce itfaiye, sonra polis, son olarak da sağlık ekipleri geldi. Ancak bu sırada gelen biri daha vardı. O da Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'tu. Timur annesini arayarak kaza yaptığını söylemiş, Eylem Tok da kendi otomobiliyle hemen olay yerine gelmişti. Oğlunu alarak doğruca Kemerburgaz'daki evlerine götürdü. Olay yerinde ise büyük bir kargaşa vardı.

Oğuz Murat Acı çarpmanın etkisiyle ağaçlık alana savrulmuştu. Sağlık ekipleri tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ayaktaydı, hayati tehlikeleri yoktu. Tüm bunlar yaşanırken Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok oğlunun valizini toplamakla uğraşıyordu. Saat 02.00'de İstanbul Havalimanı'na vardılar.

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent CihantimurEstetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur

ABD PASAPORTUNU KULLANDI
Hürriyet'te yer alan habere göre; online olarak saat 03.50'deki Mısır uçağına bilet almışlardı. Pasaport kontrolü sırasında Timur Cihantimur, ABD pasaportunu kullandı. ABD'de dünyaya geldiği için pasaport almaya hak kazanmıştı. Annesiyle birlikte güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sakin görünüyordu.

Sanki kaçmıyor, tatile gidiyorlardı. Anne her şey kontrolündeymiş gibi oğlunu yönlendiriyordu. Uçakları 03.50'de havalandı.

Eyüpsultanda 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısıra kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı! Skandal savunma: Annelik iç güdüsüEyüpsultanda 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısıra kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı! Skandal savunma: Annelik iç güdüsü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal’ı aforoz etti! DEM’e birlik olalım çağrısı: İstanbul’da ve başka kentlerde iş birliği var
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Atatürk istismarcıları, DEM müptelalarının devrini kapatalım
İnsani Yardım Vakfı
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
Meclis’teki emekli yasası ne içeriyor? Refah payı sürecek mi? Emekliye 7 destek geliyor
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
Türk Telekom
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Kırmızı bülten talebi Interpol’e iletildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur’un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa ’pes artık’ derim
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek
SON DAKİKA