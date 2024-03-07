Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Görgü tanığı her şeyi anlattı: Ellerimle çıkardım

Tek çocuğunun babasını kazada kaybeden acılı eş Şükriye Acı, "Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez. Ben çocuğumu sakinleştirmek için kendi acımı dahi yaşamadım. 'Ben anneyim' demiş açıklamasında. Kendisi bir insan olsaydı, eşimi ölüme terk etmezdi. Orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil. Bir insanlık içgüdüsü hiç değil. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı. ABD'YE Mİ GİTTİLER?

Baba Özer Acı ise "Oğluma çarpan çocuk ABD vatandaşı olduğu için annesi önce Mısır'a ardından ABD'ye götürmüştür" dedi. Star Ana Haber Eylem Tok'a ulaştı. Söz konusu haberde Eylem Tok, oğlunu kaçırmadığını öne sürdü. Aynı şeyi bugün olsa yine yapacağını söyleyen Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu da iddia etti.

Eylem Tok "BENİM OĞLUM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUK" Eylem Tok, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." dedi. Muhabirin "Mısır'a çıkma sebebiniz nedir?' sorusuna Eylem Tok, 'Asla ve asla bir ölü olduğunu çıkarken bilmiyordum. Bilsem çıkar mıyım?" dedi. "KANA KAN OLMAYACAK"

Eylem Tok son olarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna akıllara durgunluk veren bir yanıt verdi. 1 bebeği babasız bırakan oğlunu Mısır'a kaçıran Tok, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak." şeklinde konuştu.

Anne ve oğlun havalimanına giriş yaparken görüntüsü. BABASI DA KAÇMIŞ

Ayrıca B.' lakaplı Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 18 Haziran 2023'te trafik çevirmesine takıldığı öğrenildi. 1.24 promil

alkollü olduğu belirlenen doktorun tutanak tutulacağı sırada olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

"ARACIN ETRAFINDA ÇOK SAYIDA GENÇ VARDI" Olaydan hemen sonra kaza yerinde olduğunu aktaran bir görgü tanığı, vefat eden Murat Acı'yı kendi elleriyle çıkardığını söyleyerek "Ben eve gidiyordum, araçta çocuklarım vardı kazayı görünce durdum. Ambulans ve itfaiye geldi, yolun hemen aşağısında ağacın dibinde yatıyordu o vefat eden arkadaş. Güçlükle çıkardık. Ben sedyenin altından tuttum. İtfaiye bir halat bağladı onlar yukarı doğru çekti paraları dökülmüştü onları toplayıp cebine koydum. Yolda kadınlar da vardı kalabalıktı. Ama kim kimden o zaman bilemedik tabi. O cipin etrafında da çok gençler vardı. Allah rahmet eylesin biz çıkartırken de çok kendinde değildi. Durumu iyi görünmüyordu" dedi.