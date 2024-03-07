Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Neden Mısır’a kaçtılar? Eylem Tok ne planladı?

İstanbul'da önceki gece meydana gelen kaza gündemi salladı.
Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan mühendis Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.
O sırada Porsche marka lüks cip gruba çarptı.
Acı ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Timur Cihantimur çıktı.
Ehliyetsiz çocuğun, yazar Eylem Tok ile estetikçi Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı.
Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu ile birlikte saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30 sıralarında Mısır'a kaçtı.
HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACI
ANNELİK İÇGÜDÜSÜ İLE KAÇIRDIM
Yazar Tok "Bu işin sorumlusu benim. Annelik iç güdüsü ile oğlumu kaçırdım" dedi.
TELEFONLARI ALIP GÖTÜRDÜ MÜ?
Cinayet gibi kazada ölen Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz ise son derece önemli iddialarda bulundu. Yılmaz, "Kazadan sonra arkadaşlarımız İbrahim, Hasan ve Tahsin'in cep telefonu hala ortada yok. Telefonlardan birini aradığımızda bir kadın açtı ve oğlunuz iyi deyip kapattı" dedi.