Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Neden Mısır’a kaçtılar? Eylem Tok ne planladı?

Tek çocuğunun babasını kazada kaybeden acılı eş Şükriye Acı, "Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez. Ben çocuğumu sakinleştirmek için kendi acımı dahi yaşamadım. 'Ben anneyim' demiş açıklamasında. Kendisi bir insan olsaydı, eşimi ölüme terk etmezdi. Orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil. Bir insanlık içgüdüsü hiç değil. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'YE Mİ GİTTİLER?

Baba Özer Acı ise "Oğluma çarpan çocuk ABD vatandaşı olduğu için annesi önce Mısır'a ardından ABD'ye götürmüştür" dedi.