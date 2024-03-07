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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Neden Mısır'a kaçtılar? Eylem Tok ne planladı?

Yazar Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Mısır'a kaçan anne oğul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Acı'nın ortağının iddiaları ise akıllarda soru işareti bıraktı. Diğer yandan anne oğlun ilk önce Amerika’ya gitmek istediği, ancak uçak bulamayınca Mısır’a yöneldikleri iddia edildi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 08:26 Güncelleme 07 Mart 2024, 08:43
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Neden Mısır’a kaçtılar? Eylem Tok ne planladı?

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İstanbul'da önceki gece meydana gelen kaza gündemi salladı.

Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan mühendis Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

O sırada Porsche marka lüks cip gruba çarptı.

Acı ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Timur Cihantimur çıktı.

Ehliyetsiz çocuğun, yazar Eylem Tok ile estetikçi Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı.

Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu ile birlikte saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30 sıralarında Mısır'a kaçtı.

HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACIHAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACI

ANNELİK İÇGÜDÜSÜ İLE KAÇIRDIM

Yazar Tok "Bu işin sorumlusu benim. Annelik iç güdüsü ile oğlumu kaçırdım" dedi.

TELEFONLARI ALIP GÖTÜRDÜ MÜ?
Cinayet gibi kazada ölen Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz ise son derece önemli iddialarda bulundu. Yılmaz, "Kazadan sonra arkadaşlarımız İbrahim, Hasan ve Tahsin'in cep telefonu hala ortada yok. Telefonlardan birini aradığımızda bir kadın açtı ve oğlunuz iyi deyip kapattı" dedi.

Tek çocuğunun babasını kazada kaybeden acılı eş Şükriye Acı, "Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez. Ben çocuğumu sakinleştirmek için kendi acımı dahi yaşamadım. 'Ben anneyim' demiş açıklamasında. Kendisi bir insan olsaydı, eşimi ölüme terk etmezdi. Orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil. Bir insanlık içgüdüsü hiç değil. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'YE Mİ GİTTİLER?
Baba Özer Acı ise "Oğluma çarpan çocuk ABD vatandaşı olduğu için annesi önce Mısır'a ardından ABD'ye götürmüştür" dedi.

Anne ve oğlun havalimanına giriş yaparken görüntüsü.Anne ve oğlun havalimanına giriş yaparken görüntüsü.

BABASI DA KAÇMIŞ
Ayrıca B.' lakaplı Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 18 Haziran 2023'te trafik çevirmesine takıldığı öğrenildi. 1.24 promil
alkollü olduğu belirlenen doktorun tutanak tutulacağı sırada olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

NELER OLMUŞTU?
Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirmişti. Ancak kendi mesleğini seçmek yerine, tutkunu olduğu otomobillerle uğraşmayı seçti. Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde modifiye ve yazılım üzerine bir işyeri açtı. En büyük tutkularından diğeri ise offroad yapmaktı. Bir ATV'si vardı. 1 Mart günü evlerinin de bulunduğu Sarıyer'in Kısırkaya Mahallesi'nden aynı zamanda akrabaları olan Tahsin Arslan, Süleyman Keçeci, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş'le 3 ATV'ye binerek Belgrad Ormanı'na gittiler. Dönüş yolunda, saat 23.00 sıralarında Keçeçi'nin kullandığı ATV bozuldu.

OLDUKÇA SÜRATLİYDİLER
Timur Cihantimur, 'Doctor B.' lakabıyla tanınan ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile iki kitabı bulunan yazar Eylem Tok'un çocuklarıydı. Çift bir süre önce ayrılmıştı. Timur, 1 Mart akşamı annesiyle yaşadığı Kemerburgaz'daki sitenin kafesinde 6 arkadaşıyla buluştu. Bir şeyler içtikten sonra 23.10'da 2 araçla siteden ayrıldılar. Önde Timur'un ehliyetsiz olarak direksiyonunda olduğu babasının şirketine ait lüks araç, arkasında da arkadaşının kullandığı ciple Davutpaşa Caddesi'ne girdiler. Yolda aydınlatma yoktu. İki araç da oldukça süratliydi.

Yazar Eylem TokYazar Eylem Tok

Kemerburgaz'a uzaklıkları yaklaşık 2.5 kilometreydi. Süleyman Keçeci'nin anlattığına göre ATV'nin bozulduğu yer keskin bir virajdı. ATV'ler diğer araçlar tarafından fark edilmek için ışıklarını açmıştı. Ancak işe yaramadı. Kaza olduğunda saat tam olarak 23.20'ydi. Timur Cihantimur ATV'lerin başındaki 5 kişiye birden çarptıktan sonra otomobiliyle su kanalına düştü. Otomobilde bir arkadaşı daha vardı. Arkalarındaki cipteki 4 arkadaşı da aşağı indi. Bu sırada kazayı gören başka sürücüler de durdu. Kazayı görüp duranlardan biri, saat 23.23'te 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine önce itfaiye, sonra polis, son olarak da sağlık ekipleri geldi. Ancak bu sırada gelen biri daha vardı. O da Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'tu. Timur annesini arayarak kaza yaptığını söylemiş, Eylem Tok da kendi otomobiliyle hemen olay yerine gelmişti. Oğlunu alarak doğruca Kemerburgaz'daki evlerine götürdü. Olay yerinde ise büyük bir kargaşa vardı.

Oğuz Murat Acı çarpmanın etkisiyle ağaçlık alana savrulmuştu. Sağlık ekipleri tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ayaktaydı, hayati tehlikeleri yoktu. Tüm bunlar yaşanırken Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok oğlunun valizini toplamakla uğraşıyordu. Saat 02.00'de İstanbul Havalimanı'na vardılar.

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent CihantimurEstetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur

ABD PASAPORTUNU KULLANDI
Online olarak saat 03.50'deki Mısır uçağına bilet almışlardı. Pasaport kontrolü sırasında Timur Cihantimur, ABD pasaportunu kullandı. ABD'de dünyaya geldiği için pasaport almaya hak kazanmıştı. Annesiyle birlikte güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sakin görünüyordu. Sanki kaçmıyor, tatile gidiyorlardı. Anne her şey kontrolündeymiş gibi oğlunu yönlendiriyordu. Uçakları 03.50'de havalandı.

ANNE VE OĞLUNA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında Mısır makamlarıyla iletişime geçtiklerini ve iade talebinde bulunduklarını açıkladı. Tunç, yaptığı açıklamada "Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Mısır'dan iadesini talep ettik" dedi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuyet Başsavcılığı'nca Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten ve iadeleri için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Kırmızı bülten ve iade talebi formları Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kazanın yaşandığı yer tam olarak Kemerburgaz'daki Davutpaşa Caddesi üzerinde, Orman İşletme Şefliği'ne 200 metre mesafede. Göktürk'ün merkezinden ise 2.5 kilometre uzakta. Gece saatlerinde kontrol yapılmayan bir yol. Işıklandırması, emniyet şeridi yok. Kazanın olduğu yerin 70 metre gerisinde keskin bir viraj var. Virajı hızla alan bir sürücü, gece vakti buradaki ATV'leri son anda görebilir. Kaza yerinde halen otomobilin ve ATV'lerin parçaları var. Asfaltta ise araçların sürüklenme izleri mevcut. Otomobilimizi birkaç yüz metre ileride, sağ taraftaki bir boşluğa park ediyoruz. Fotoğraf çekmeye çalışırken, viraj nedeniyle biz de zorlu anlar yaşıyoruz. Araçlar süratli seyrediyor.

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