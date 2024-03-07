Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi

İstanbul'da önceki gece meydana gelen kaza gündemi salladı.
Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan mühendis Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.
O sırada Porsche marka lüks cip gruba çarptı.
Acı ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Timur Cihantimur çıktı.
Ehliyetsiz çocuğun, Eylem Tok ile estetikçi Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı.
Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden canavar anne Eylem Tok, oğlu ile birlikte saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30 sıralarında Mısır'a kaçtı.
HAVALİMANINA DOKTOR BABANIN ÇALIŞANLARI BIRAKMIŞ
Öte yandan Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok'un çocuğu ile birlikte 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na, ayrıldığı eşi Bülent Cihantümur'un işyerinde çalışan kişilerin getirdiğini açıkladı.
KIRMIZI BÜLTEN INTERPOL'DE
Adalet Bakanlığı, Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu için Kırmızı bülten talebini Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığına iletildi. Kırmızı bülten talebi EGM tarafından Interpol Genel Sekterliğine iletildi.
CANAVAR ANNE VE OĞLUNA TUTUKLAMA KARARI
Adalet Bakanı Tunç, kazayla ilgili soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütültüğünü kaydetti.
Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini hatırlatan Bakan Tunç, "02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir." dedi.
"ABD İSTİKAMETİNE ÇIKIŞ TESPİT EDİLDİ"
Bakan Tunç şunları kaydetti: "Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"
HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACI
TELEFONLARI ALIP GÖTÜRDÜ MÜ?
Cinayet gibi kazada ölen Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz ise son derece önemli iddialarda bulundu. Yılmaz, "Kazadan sonra arkadaşlarımız İbrahim, Hasan ve Tahsin'in cep telefonu hala ortada yok. Telefonlardan birini aradığımızda bir kadın açtı ve oğlunuz iyi deyip kapattı" dedi.