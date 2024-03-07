Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi

Aynı şeyi bugün olsa yine yapacağını söyleyen Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu da iddia etti.

Tek çocuğunun babasını kazada kaybeden acılı eş Şükriye Acı, "Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez. Ben çocuğumu sakinleştirmek için kendi acımı dahi yaşamadım. 'Ben anneyim' demiş açıklamasında. Kendisi bir insan olsaydı, eşimi ölüme terk etmezdi. Orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil. Bir insanlık içgüdüsü hiç değil. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eylem Tok

"BENİM OĞLUM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUK"

Eylem Tok, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." dedi.

Muhabirin "Mısır'a çıkma sebebiniz nedir?' sorusuna Eylem Tok, 'Asla ve asla bir ölü olduğunu çıkarken bilmiyordum. Bilsem çıkar mıyım?" dedi.

"KANA KAN OLMAYACAK"

Eylem Tok son olarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna akıllara durgunluk veren bir yanıt verdi.

1 bebeği babasız bırakan oğlunu Mısır'a kaçıran Tok, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak." şeklinde konuştu.