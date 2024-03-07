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Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar

Son dakika haberleri... Fatih Terim fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan, dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını mahkemede anlatacak. Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:47 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:03
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar

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Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi 'yüksek getirili fon' vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, yarın 4'üncü kez hâkim karşısına çıkacak.

Müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera, dolandırıldıklarını, ne kadar para kaybettiklerini mahkeme heyetine anlatacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve davanın görüldüğü mahkemede birleşen 3 ayrı iddianamede, Erzan'ın 76 yıldan 249 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıkların ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ
İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2023'de görülen davanın ilk duruşması yaklaşık 14 saat sürdü. İlk duruşmada Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu 7 sanık savunma yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişinin ise müşteki olarak ifadesi alındı.

İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can'ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan'ın kırık telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı. Silinen verilerin yeniden geri getirilmesi sonucu hazırlanan 553 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporun dava dosyasına girmesi ile Erzan'ın yüksek getirili fon vaadiyle kandırdığı iddia edilen insanlarla yazışmaları da gözler önüne serildi.

12 Ocak 2024 Cuma günü görülen 2'inci duruşmada Seçil Erzan'ın yeniden ifadesi alındı. Erzan, 4'üncü kez verdiği ifadesinde kendisini cezaevine götüren süreci bütün detayları ile yeniden anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 saat süren duruşma, bazı müşteki ve tanıkların dinlenememesi nedeniyle 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe ertelendi.

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'MAĞDURLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'
Her ifadesinde farklı beyanlarda bulunan Seçil Erzan, 15 Ocak Pazartesi görülen 3'üncü duruşmada, "Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu parayı, gerçek bu. Bir saat önce işten ayrılmış olsaydım, Selçuk İnan o parayı vermezdi bana. Ben arabanın bagajını açtığımda kapışılıyordu. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız. Fonu ben ilk önce Semih Kaya'ya söyledim. Bu para bende değil. Akıl tutulması yaşadım. Çok korkuyordum. Emre Belözoğlu'nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GELMEZLERSE ZORLA GETİRİLECEKLER
Yarın görülecek 4'üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek.

Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

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Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

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SİM KARTTA YİNE İNCELEME YAPILAMADI
3'üncü duruşmanın ardından dosyaya Erzan'a ait diğer cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor geldi.

Raporda Erzan'ın bazı yazışmaları yer alırken daha önce yanlış şifre bildirilen sim karta ilişkin mahkemeye sunulan 2'inci şifrenin de yanlış olduğu ve sim kartta inceleme yapılamadığı belirtildi.

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