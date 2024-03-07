Rusya ve Ukraya arasındaki savaş devam ederken Türkiye'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşiyor. ZELENSKİY TÜRKİYE'DE Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 'nin bugün Türkiye'ye geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı…

KALICI BARIŞ ARAYIŞLARI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve beraberinde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da bulunduğu heyeti, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun , Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 1. Ordu Harekat Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut karşıladı. GÖRÜŞME BAŞLADI Başkan Erdoğan 'ın Dolmabahçe'deki Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile olan görüşmesi başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.

"BARIŞIN İNŞASI İÇİN HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan 28 Şubat'ta Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda "Arabuluculuk" mesajı vermişti.

Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA MÜZAKERE MASASI KURULMUŞTU

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarını ilk kez 10 Mart'ta Antalya'da bir araya getiren Türkiye, Belarus'ta 3 tur süren görüşmelerin ardından her iki tarafın heyetlerini 29 Mart 2023'te 4. kez İstanbul'da yüz yüze buluşturdu.