SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile olan görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.Dolmabahçe'de başlayan kritik görüşmede, Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra, Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 22:21 Güncelleme 08 Mart 2024, 20:17
Başkan Erdoğan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile olan görüşmesi başladı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya ve Ukraya arasındaki savaş devam ederken Türkiye'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşiyor.

ZELENSKİY TÜRKİYE'DE
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Türkiye'ye geldi.

Ukrayna Lideri Zelenski İstanbul'da!

İSTANBUL'A İNDİ
Zelenskiy ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve beraberinde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da bulunduğu heyeti, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 1. Ordu Harekat Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut karşıladı.

GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile olan görüşmesi başladı.

İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy zirvesi!

KALICI BARIŞ ARAYIŞLARI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.

"BARIŞIN İNŞASI İÇİN HAZIRIZ"
Başkan Erdoğan 28 Şubat'ta Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda "Arabuluculuk" mesajı vermişti.

Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğandan Avrupaya barış mesajı: Müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırızBaşkan Erdoğandan Avrupaya barış mesajı: Müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya barış mesajı: "Müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız"

İSTANBUL'DA MÜZAKERE MASASI KURULMUŞTU
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarını ilk kez 10 Mart'ta Antalya'da bir araya getiren Türkiye, Belarus'ta 3 tur süren görüşmelerin ardından her iki tarafın heyetlerini 29 Mart 2023'te 4. kez İstanbul'da yüz yüze buluşturdu.

ZELENSKIY 7 TEMMUZ 2023'TE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Zelenskiy, düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Karadeniz tahıl girişimine olan desteği için minnettar olduğunu ifade etmişti.

Başkan Erdoğanın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbulda atıldıBaşkan Erdoğanın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbulda atıldı
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbul'da atıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile olan görüşmesi başladı
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
Tarım Kredi Grubu
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu
Galatasaray-Rizespor | CANLI ANLATIM
Başkan Erdoğan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programında konuştu | Ekrem İmamoğlu’nun kadınları hedef alan sözlerine tepki
İnsani Yardım Vakfı
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’de ’Köksal’an ’DEM’li krizde Kılıçdaroğlu’nun son hamlesinin şifreleri TAKVİM’de! İmamoğlu’na öyle bir mesaj verdi ki... Alçak ve şahsiyetsiz
İmamoğlu’nun yalanı belgelerle patladı! AK Parti’nin temelini attığı CHP grubunun ’hayır’ dediği metrolara Sıfırdan yaptık diyerek çöktü
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi: Bankaya Terim ile neden gitti?
5 ilde kentsel dönüşüme düşük faizli kredi fırsatı! Aylık taksitler ne olacak? Kimler yararlanabilir? Hangi illere verilecek?
ABD ve İngiliz Büyükelçilikleri alarma geçti: Adres Moskova süre 48 saat! Batı Rusya’ya tuzak mı kuruyor?
Özgür Özel Eskişehir’de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan kadın girişimcilere destek sözü: 100 bin lira hibe verilecek
SON DAKİKA