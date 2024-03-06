Türkiye- ABD ilişkilerinde yeni aşama! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirecek! Gündemde neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'de Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmelerinin ardından verdikleri talimatla kurulan Türkiye-ABD stratejik mekanizmasının bir sonraki toplantısı Washington'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken

BAKAN FİDAN, ABD'YE GİDECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine 7-8 Mart'ta ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir" denildi.

Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından çıkarılma talebi, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, savunma sanayii alanında atılması gereken adımlar ve ortak savunma sanayii projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması da masada olacak.