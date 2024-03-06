CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi fondaş itiraf etti: Verin Afyonkarahisar’ı İstanbul gidiyor





DEM'Lİ SAKIK'TAN TEPKİ



Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi. Kol kola seçimlere gittiği CHP'ye "faşist, ırkçı" ifadeleriyle sert çıkan Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana "mikro milliyetçi" dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.

TEPKİ GELDİ ÖZGÜR ÖZEL UŞAK'TA KUŞAK DEĞİŞTİRDİ



Afyonkarahisar'da milliyetçilik oyunu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta kuşak değiştirdi. Sakık'ın tepkisi sonrası Burcu Köksal'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek milletin aklıyla alay eden Özel, "Afyon'da konuşurken küçük bir dil sürçmesi yaşandı. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardında kadar tüm siyasi partilere açıktır." dedi.

KÖKSAL'IN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI BEĞENİ YALANI ORTAYA ÇIKARDI



Özel'in açıklamalarına rağmen CHP'li Köksal'ın sosyal medya hesabında açıklamalarını paylaşan bir hesabın paylaşımını beğendiği ortaya çıktı. Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm… pic.twitter.com/q5ITXSrzXC — BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) March 6, 2024



ÖZGÜR ÖZEL'İ CİDDİYE ALAN YOK CHP'de yaşanan DEM krizinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, dil sürçmesi olmadığını itiraf etti. CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürerek parti içinde büyük bir kavganın olduğunu gözler önüne seren Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye rest çekti. Bu durum siyaset kulislerinde, "Partide Özgür Özel'i ciddiye alan yok" değerlendirmelerine neden oldu.