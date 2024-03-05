Turkuvaz Medya’da Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi 6 Mart 2024 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi, sektörün önde gelen kadınlarının açıklamaları ile devam edecek.

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde, Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşa ve Arama Kurtarma Derneği Lideri Azra Zeynep Talakoğlu, kadınların sınırları zorlaması gerektiğini vurgulayacak bir konuşma yapacak. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır'ın teknoloji dünyasında kadınların deneyimlerini paylaşacağı konuşmasının ardından, Veri Bilimci ve Yapay Zekâ Araştırmacısı, Akademisyen, Yazar Şebnem Özdemir, yapay zekâ çağında kadınların rolünü ele alacak. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal cinsiyet eşitliğinde stereotipleri değiştirmenin ve rol modelleri yaratmanın önemini vurgulayacak. Sporda kadın gücünün önemine odaklanacak ve kadınların bu alandaki rollerini vurgulayacak olan Vakıfbank Altyapı Menajeri ve Eski Kaptan Melis Gürkaynak'ın konuşmasının ardından, Vakıfbank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schurmann, sporda yükselen kadın gücünün etkilerini açıklayacak.

Tiyatro Sanatçısı ve Oyuncu Gonca Vuslateri'nin sanat dünyasında kadın olmanın zorluklarını ve başarılarını ve kadın sanatçıların mücadelesini anlatacağı zirvede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise siyaset dünyasında kadın olmanın önemini ele alırken, kadınların siyasetteki rollünü tartışmaya açacak.

Zirve'nin devamında Sinan Akçıl canlı performansı ile katılımcıların karşısına çıkacak.

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde, kapanış konuşmasını ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerçekleştirecek.