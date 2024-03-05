Kendi seçmenini hedef aldı! CHP’li lideri Özgür Özel’den CHP’lilere ’aklınızı başınıza alın’ ayarı!



BİR GARİP BEHZAT Ç. YORUMU

Öte yandan Behzat Ç.karakteri ile hafızalara kazınan ve CHP'nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu ile ilgili de konuşan Özel, "Onun bizim tarafımızdan adaylaştırılması, kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

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