Kendi seçmenini hedef aldı! CHP’li lideri Özgür Özel’den CHP’lilere ’aklınızı başınıza alın’ ayarı!

CHP'de sona eren 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sonrası koltuğa Özgür Özel oturmuştu. Geldiği ilk günden itibaren terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çaktı, Kandil uzantısı DEM Parti ile yerel seçimlerde kirli işbirliğine imza attı.
BİTMEK BİLMEYEN SKANDALLAR
Koltuğa oturduğu günden itibaren CHP lideri Özgür Özel bitmek bilmeyen skandallar silsilelerine imza attı. Özel son olarak ise CHP seçmenini hedef alarak, "Aklınızı başınıza alın" ayarı çekti.
Bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarının ardından seçmenin tepkisini toplayan Özgür Özel bu sefer de Ankara Eryaman'daki açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı!
HERKES AKLINI BAŞINA ALACAK!"
Aday belirleme sürecini torpil ve kavgalarla tamamlanan partideki oy tedirginliğini adeta gözler önüne seren Özel, bu kez de CHP seçmenini hedef aldı. "Herkes aklını başına alacak bütün CHP'liler bütün sosyal demokratlar" diyerek seçim otobüsünden seçmene parmak salladı! Kılıçdaroğlu da seçim döneminde İzmir'deki seçmene "Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.