"Kaybedeceğim" endişesi İmamoğlu'nun diline vurdu! AK Parti'ye oy veren ev kadınlarını 'kadından' saymadı | İtiraf: İSKİ tam bir rezalet

2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınan, hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği benimseyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.
İMAMOĞLU GERGİN! DÖRT BİR YANINI İSTANBUL'U KAYBETME KORKUSU SARDI
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.
ÖNCE KÜRSÜDEN KADIN AZARLADI SONRA DA EV KADINLARINI 'KADINDAN' SAYMADI
Geride bıraktığımız günlerde Eyüpsultan'da yüzlerce kişi içerisinde bir kadın azarlayan İmamoğlu bugün, kendi güdümündeki Halk TV'de ev kadınlarını hakir görmeye yeltendi.
Fondaş İsmail Küçükkaya'nın "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" şeklinde skandal bir beyanat verdi.
AK PARTİ'YE OY VEREN KADINLARI KRİMİNALİZE ÇABASI
Ev kadınlarını 'kadından' saymayan İmamoğlu'nun AK Parti'ye gönülden bağlı olan kadınları 'kriminalize etme' çabası büyük tepki çekti.
İTİRAF: İSKİ TAM BİR REZALET
Öte yandan Ekrem İmamoğlu aynı yayında CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini de kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. İmamoğlu, "İSKİ tam bir rezalet" dedi.
İSKİ'DE SKANDALLAR SİLSİLESİ
Bilindiği üzere İSKİ, sürekli patlayan isale hatları, dönem dönem musluklardan akan çamurlu su, denize akan kanalizasyon ve kurum içi usulsüzlüklerle gündemdeki yerini koruyor.
"SU ÜCRETSİZ OLACAK" DEDİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI
İmamoğlu, "Ekmek, su ve süt ücretsiz olacak" vaadine rağmen suya peşi sıra yaptığı fahiş zamlarla ön plana çıkıyor.