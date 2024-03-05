Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, CHP’li Mansur Yavaş ile anketlerde arayı açıyor! Canlı yayında duyurdu







Turgut Altınok anket sonuçlarını "öndeyiz" diyerek duyurdu!

İşte Altınok'un açıklamalarından satır başları: Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "4 PUAN ÖNDEYİZ"

Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz. Atatürk Cumhuriyet Kulemizi 19 Mart'ta Keçiören'imize ve Ankara'mıza kazandıracağız. 1000 metrekare kütüphane var, minik bir alışveriş merkezi, kafe, nikah salonu var. ABB yönetimi 100. yıla özel 100 proje yapacağız dedi, yapmadı. 1 tanesi gerçekleştiyse bize göstersinler. Görseller vardır, animasyonlar vardır ama maalesef bunlar gerçekleştirilmedi.



"ANKARA'DA CİDDİ BİR ULAŞIM SORUNU VAR"

Geçtiğimiz 5 yılda yaptığı şu an 5 santimetre metro yoktur, temel yoktur. Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. 75 tane kavşak yapacağız. 80 kilometre metro yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. TRT Genel Müdürlüğü önündeki çalışma 2 yıl sürdü. "Yol yapsaydım da trafik mi olsaydı" diyen başkan mı olur? Havalimanı metrosu yapılacak. Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar vatandaşlarımız metromuzu kullanacak. Mamak, Gölbaşı ve Dikmen'e de metro gidecek. Ankara'yı metro ağıyla öreceğiz. 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 99 milyar yani 100 milyar Ankara'nın büyük bir bütçesi var önemli olan bu bütçeyi iyi yönetmek. Ankara'mıza çok büyük hizmet yapacağız. Biz bu parayı düzgün kullanarak bütçeyi 125 milyara çıkaracağız.