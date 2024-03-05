Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, CHP’li Mansur Yavaş ile anketlerde arayı açıyor! Canlı yayında duyurdu

"ŞEFFAFLIK DEDİ, SÖZÜNÜ TUTMADI"
ABB yönetimi alımlarının yüzde 72'sini doğrudan teminle almış. Şeffaflık dedi, sözünü tutmadı. Denetlettirmediler. Bir sıkıntılı durum olmadıysa evrak verirsin, denetlettirirsin.
20 yıldır belediye başkanıyım. İhaleleri en düşük fiyat verene veririz. Düşük fiyat vermeyene ihale verdiğimiz 1 tane durum yoktur. Şeffaf olan şirketleri açar, vergisini verir. Hiçbir yeşil alanı binaya dönüştürmedik. Türkiye'de en fazla yeşil alanı olan ilçeyiz. Ne soruşturmam vardır ne bir ithamım vardır. Buna fırsat vermem.
"AİLEM HİÇBİR GÜN MAKAM ARACINA BİNMEMİŞTİR"
"Beytülmale dokunan sağ kolum olsa keserim, sol kolum olsa keserim" diyerek yola çıktım. Ailem hiçbir gün makam aracına binmemiştir. Altınok proje bankasıdır, ilklerin belediyecisidir.
Önceden yapılan birçok proje 5 yıldır tamamlanmıyor. 5 yıldır çivi çakılmadı, milyarlarca para sokağa gitti. Ankara'da yol açılmış asfaltı yapılacak bir sürü bekleyen yol var. Arkadan dolaşılacak çevre yolları olmalı. Bulvarlar yapıldı, öylece kaldı.
"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞU ANDA İFLAS ETMİŞTİR"
Nüfus artıyor. Ulaşım ciddi problem. Ankara'yı metro ağıyla öreceğiz. Ankara'daki ulaşım sorununu çözeceğiz. Ankara'ya bu layık olan bu değil. Çalışmalarımız tamam. Otobüslerimizin tamamı elektrikli olacak.
EGO zarar üstüne zarar ediyor. 5 yılda zararı 17 misli artmış. Para yönetimi, kaynak yönetimi çok önemli. Büyükşehir belediyesi şu anda batmıştır. Kamunun kaynaklarını hiçbir kimse hor kullanmamalı.
Tüm üniversite öğrencilerine sınırsız ve ücretsiz ulaşım imkanı gelecek. Bizim dönemimizde metroların bir kısmı gece de çalışacak. Ankara 24 saat yaşayan bir kent olacak.
"SU FİYATLARINA YÜZDE 50 İNDİRİM OLACAK"
Sosyal desteklerimiz artarak devam edecek. Ankart'larla emeklilere her ay 5 bin tl vereceğiz. Bu kartlar sadece ilçenin esnafında kullanılabilecek. Böylece esnafa da yarayacak. Su fiyatlarına yüzde 50 indirim olacak. Suyun metreküpü de 50 kuruş olacak. Ankara'nın arıtma tesislerini güçlendirmek lazım. Ciddi oranda arsenik var. Ankara'nın temiz su kaynaklarına ihtiyacı var.
Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Çiftçilere köylerde ücretsiz su aboneliği gelecek. Yılda 500 litre mazot desteği verilecek. Yolları delik deşik olan köylerimiz var. Üretimi teşvik etmeliyiz.
100 tane Ankara'ya kreş yapacağız. Verilen vaatlere göre 500 kreş yapılması gerekiyordu ama 20 tane bile yapılmadı. Temelini atıp da açılan şu an 1 kreş görünüyor. Hadi 5 olsun. Ama 500 yapılmadı. Girişimci kadınlara 100 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Projelerin de takipçisi olacağız. Böylece birçok kadının iş sahibi olmasını sağlayacağız.
"İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ"
Ankara kooperatifiyle Ankaralı ne üretiyorsa alacağız. Bu çok net. İstihdamı artıracağız. E-ticaret platformumuz şu anda var. Üretileni burada satacağız. Keçiören'de bunu yapıyoruz. Üretime her şekilde katkı sağlayacağız.
Ankara'ya büyük kütüphaneler kazandıracağız. Çocuklarımız için bilim merkezleri kuracağız. Ankara'da kütüphane sayımızı artıracağız.
CHP tavanı ile tabanı ayrı düştü. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Şehitlerimiz "Vatan sağolsun" dedi. 2-3 belediye kazanacağız diye kirli ittifaklara girdiler. Sonuçta bu bir seçim yarışıdır. Vatan birliği bakidir. En önemlisi de budur. Büyükşehir Belediye Başkanı da bunlara hiçbir tepki göstermiyor. Seçimden seçime milliyetçi oluyor.
Bende çamur siyaset olmaz, iftira siyaset olmaz. Mansur Yavaş ile yan yana program yapmaya hazırım. Ankara sıradan bir kent değildir. Ankara'ya talep olanın projeleri olmalı.