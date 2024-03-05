Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak

Türkiye, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hem Filistin yönetimi hem Hamas hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas sürüyor.
Türkiye, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hem Filistin yönetimi hem Hamas hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas sürüyor.
Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunacak.
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı 7 aylık bir aranın ardından Beştepe'de konuk edecek.
GAZZE'YE YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR KONUŞULACAK
Ankara'nın önceliği, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması. Bu hedefe Ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.
HEDEF 1967 SINIRLARINDA BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ
Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak. Adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulanacak.
GAZZE'YE YARDIM
Erdoğan - Mahmud Abbas görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşulacak.