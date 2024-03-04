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Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor. Masadaki konuların başında enflasyonla mücadele adımları ve genel ekonomik görünüm olması beklenirken, seçim güvenliği ve öğretmen atamaları da yer alacak. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 21:23 Güncelleme 04 Mart 2024, 10:04
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede ekonomi sıcak başlık olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor!

Özellikle ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak.




Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

31 Mart'taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.



Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.

A Haber Muhabiri Merve Pekmez Kabine Toplantısı öncesi son gelişmeleri aktararak şu ifadeleri kullandı:

İÇ VE DIŞ SİYASET ELE ALINACAK
Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.



TERÖRLE MÜCADELE MASADA
Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.



31 MART SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.



FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.



ÖĞRETMEN ATAMALARI
Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.



F-16 MESELESİ
F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

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