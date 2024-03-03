Yetiş ChatGPT CHP yine krize girdi | Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan bağımsız aday Serdar Türker’e rüşvet teklifi

Özgür Özel 3 kez aradı. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün aradı ve 'Ekrem başkanım akşam yemeğinde sizinle görüşmek istiyor' dedi. Ardından İmamoğlu'nun teklifini sundu. İBB'de Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif etti. Ben bunu da kabul etmedim. Korkmuyorum.

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