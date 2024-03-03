Yetiş ChatGPT CHP yine krize girdi | Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan bağımsız aday Serdar Türker’e rüşvet teklifi

CHP, adaylarını yapay zekaya sordu. Olmadık isimler buldu! Her yerde krize boğuldu. Kırklareli Bağımsız Adayı Serdar Türker de çekilmesi için yapılan baskıları duyurdu. CHP'nin sorunu, yapay zekayı bile bozdu!
CHP, adaylarını yapay zekaya sordu. Olmadık isimler buldu! Her yerde krize boğuldu. Kırklareli Bağımsız Adayı Serdar Türker de çekilmesi için yapılan baskıları duyurdu. CHP'nin sorunu, yapay zekayı bile bozdu!
CHATGPT ARAMASI!
Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala CHP'de yapay zeka patlaması yaşanıyor. Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, seçime bağımsız girme kararı aldı.
Serdar Türker, "Yola çıktıktan sonra Özgür Özel 3 kez arayarak adaylıktan çekilmemi istedi" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun da kendisine ulaştığını ve rüşvet teklif ettiğini belirten Türker isyan etti: Belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesi kardeşimiz işleriyle, aşlarıyla, evlatlarıyla tehdit edildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım.
Özgür Özel 3 kez aradı. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün aradı ve 'Ekrem başkanım akşam yemeğinde sizinle görüşmek istiyor' dedi. Ardından İmamoğlu'nun teklifini sundu. İBB'de Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif etti. Ben bunu da kabul etmedim. Korkmuyorum.