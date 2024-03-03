Yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca Murat Kurum’u anlattı: Benim oğlum İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ" Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul 'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.





"BENİM OĞLUM İSTANBUL'U BİR BAŞKA YAPAR"

Öte yandan Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangınında evi hasar alan İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı. "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar. Her bayram arar, ihmal etmez. Kendi menfaati için çalışmıyor, millet için çalışıyor" ifadelerini kullandı.



"İSTANBULLULARIN HER ANINDA YANINDA OLACAĞIM"

Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.