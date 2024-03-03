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Yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak

Manavgatlı İbrahim Deniz, büyük yangın felaketi sonrası "oğlum" dediği dönemin bakanı Murat Kurum'un bölgeye gelip nasıl yardım eli uzattığını anlattı. İbrahim Amca, "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum ise, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 11:37 Güncelleme 03 Mart 2024, 12:15
Yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca Murat Kurum’u anlattı: Benim oğlum İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

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"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı.

5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.



"BENİM OĞLUM İSTANBUL'U BİR BAŞKA YAPAR"
Öte yandan Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangınında evi hasar alan İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı. "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar. Her bayram arar, ihmal etmez. Kendi menfaati için çalışmıyor, millet için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yangın sonrası evi 15 günde teslim edilen yaşlı adam Murat Kurum'u anlattı


"İSTANBULLULARIN HER ANINDA YANINDA OLACAĞIM"
Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?
Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangını sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yanan evde çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, "Sizi başka bir yere yerleştirelim" teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti.



Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istemişti. Çiftin evi 15 gün içerisinde teslim edilmişti.

Çiftin evi, 15 günde teslim edildi.

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