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CHP'yi 'dipten' saran korku! "Öndeyiz" algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı

CHP'yi 'dip dalga' korkusu sardı. Kurultay hesaplaşmasına dönen aday belirleme süreci, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da listelere çöküp Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin birer birer tasfiye edilmesi sonrası kendisini 'mağdur' hisseden birçok partilinin olduğundan söz ediliyor. Bu durum İmamoğlu ve Yavaş'ı endişelendirirken 'mağdur' CHP'lilerin alternatif adaylara yöneleceği konuşuluyor. CHP'nin son günlerde artan "Önde götürüyoruz" anketlerinin mevcuttaki 'dip dalga' korkusundan kaynakladığını belirtilirken; Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen yoğun ilgi de bu dip dalganın tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Kılıçdaroğlu da 1 Nisan hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 06:43 Güncelleme 03 Mart 2024, 06:43
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı. Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerleyip 'hizmet belediyeciliği' vurgusu yaparken CHP'de kan gövdeyi götürüyor.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' odaklı hamleleriyle rotasını 1 Nisan'a kırdı.

Bay Bay Kemal, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek geri dönüş sinyali verdi.
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Bir yandan da CHP'nin "İstanbul'u kaybedeceğiz" korkusuyla DEM'le yaptığı kirli ittifak toplum vicdanını yaralıyor. Durum öyle bir vaziyet aldı ki İstanbul'da Esenyurt Mersin'de Akdeniz ilçesi ittifakın diyeti olarak DEM'e peşkeş çekildi.
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CHP'Yİ 'DİP DALGA' KORKUSU SARDI

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu üçgenindeki çekişme, DEM'le yapılan bölücü ittifakın gölgesinde CHP'yi 'dip dalga' korkusu sarmış vaziyette.

CHP'de kurultay hesaplaşmasına dönen aday belirleme süreci, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da listelere çöküp Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin birer birer tasfiye edilmesi sonrası kendisini 'mağdur' hisseden birçok partilinin olduğundan söz ediliyor.
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İMAMOĞLU VE YAVAŞ ENDİŞELİ

Tam da bu noktada İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da Mansur Yavaş'ı endişelendiği, CHP'deki söz konusu 'dip dalga'nın İmamoğlu ve Yavaş yerine alternatif adaylara yöneleceği konuşuluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte paralel genel merkez niteliğindeki ofisleriyle 1 Nisan hazırlıklarını yürütüyor.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğluMansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu


Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'yi saran 'dip dalga' korkusunu bugünkü köşesinde kaleme aldı.

Övür, CHP'nin son günlerde artan "Önde götürüyoruz" anketlerinin mevcuttaki 'dip dalga' korkusundan kaynakladığını belirterek "14 Mayıs seçimleri öncesi "Kılıçdaroğlu yüzde 60'la geliyor" diyen anketçiler yine görev başında. Hiç ders almamışlar ki hem İmamoğlu, hem Yavaş hem de foncu medyacıları bu anketleri ballandıra ballandıra açıklıyor. İki siyasi aktörü de korkutan bu dip dalganın bir işareti de Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen yoğun ilgi. Sırtından hançerleyenlerin bile "Gel sahaya çık" demeleri de bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.


İşte Övür'ün "CHP'de öngörülemeyen dip dalga" başlıklı köşe yazısından öne çıkanlar;

Ankara'da yerel gündemden çok CHP'nin geleceği konuşuluyor.

CHP, İstanbul korkusuyla DEM'le yaptığı ittifakı ve peşkeş çektiği Esenyurt ve Akdeniz ilçelerini inkâr etse de artık saklanmıyor.
Bu gerçeği genel seçmen de CHP'li seçmen de görüyor ve ciddi tepki veriyor.
Birileri bunu bilinçli bir biçimde Aleviliğe bağlamak istese de bu doğru değil.
Çünkü tepki duyan CHP'liler sadece Alevilerden oluşmuyor. Özel-İmamoğlu ekibinin içinde de çok Alevi var. Onlara "hariciler" dense de tepkinin asıl nedeni dışlanmak ve mağdur edilmek. Bu açıdan CHP'de kendisini "mağdur" hisseden çok geniş bir kitleden söz ediliyor.
Bir iki istisna dışında yüzlerce il, ilçe, büyükşehir belediye başkanı tasfiye edildiği gibi onlara destek veren partililer ve seçmenler de aynı dışlanmışlık ruh hâli içinde.

Bunların tasfiye edilmelerinin tek nedeni de yerlerine Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin getirilmesi. Bu bir operasyondu ve ölçü de sadece Alevilik değil Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlık veya klasik CHP'lilikti.

Bu hamleden de "kaybetmek veya kazanmak ihtimali" üzerine planını yapan İmamoğlu sorumluydu. Bu yüzden de CHP Genel Başkanı Özel veya delegenin üçte bir oyuyla seçilen parti meclisi üyeleriyle değil, İmamoğlu'yla hesaplaşılması gerekiyordu.
İşte CHP sosyolojisinde bu arzu içinde olan güçlü bir dip dalga var. Anketlere ne kadarı yansır bilemem ama büyük oranda bu CHP kitlesi ya sandığa gitmeyecek ya da giderse alternatif başkanlara oy verecek. Bu dip dalga korkusu şimdiden İmamoğlu'nu da Mansur Yavaş'ı da sarmış durumda.
Son günlerde artan "Önde görünüyoruz" anketlerinin sırrı tam da bu korkuda saklı. Tıpkı 14 Mayıs seçimleri öncesi "Kılıçdaroğlu yüzde 60'la geliyor" diyen anketçiler yine görev başında. Hiç ders almamışlar ki hem İmamoğlu, hem Yavaş hem de foncu medyacıları bu anketleri ballandıra ballandıra açıklıyor.
Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu


İki siyasi aktörü de korkutan bu dip dalganın bir işareti de Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen yoğun ilgi. Sırtından hançerleyenlerin bile "Gel sahaya çık" demeleri de bunu gösteriyor. CHP'deki üç merkezden biri haline gelen Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki bürosu siyasetçisinden akademisyenine onlarca insanı ağırlıyor.

Sanıyorum Kılıçdaroğlu burada, CHP'de yapmadığı kadar siyasi sorunu masaya yatırıp tartışılmasını sağlıyor. Bu buluşmalardan "Türkiye için yeni bir siyaset çıkar mı?" derseniz pek umudum yok ama CHP için yeni bir yol haritası çıkacağı çok açık.
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