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CHP'li Özgür Özel'in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas'ı terör örgütü ilan etti Gazze'ye yardıma karşı çıktı | Murat Kurum'dan tepki: "Çapın da yok duruşun da"

Terörün siyasi ayağı DEM parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in Müslümanları ilhak girişimine karşı yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Özel'in skandal açıklamalarına Sultangazi'de AK Parti mitinginde tepki gösteren Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Şehit cenazesinde kahkaha atan Hamas'a terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin." diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 15:11 Güncelleme 02 Mart 2024, 15:23
CHP’li Özgür Özel’in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas’ı terör örgütü ilan etti Gazze’ye yardıma karşı çıktı | Murat Kurum’dan tepki: Çapın da yok duruşun da

Terörün siyasi ayağı DEM parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas'ı terör örgütü ilan etmesine rağmen Gazze'de yaşanan soykırım üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

CHP'li Özgür Özel'in ikiyüzlü Filistin siyaseti


KURUM: GAZZE'YE YARDIM EDECEĞİZ

Özel, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un "Gazze'ye yardım edeceğiz" açıklamasının ardından skandal sözlerle saldırıya geçmişti.

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Müslüman kesimin oyunu almak için adeta takla atan Özel'in sahte Gazze ve Filistin duyarlılığına karşı sosyal medyada yeniden gündem olan görüntüler ikiyüzlü siyaseti gözler önüne serdi.

Kandil'den gelen talimatlar hareket eden CHP Lideri geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabu edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısında son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda terörün siyasi ayağı DEM'i ziyaret etmişti. (13 Aralık 2023)CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda terörün siyasi ayağı DEM'i ziyaret etmişti. (13 Aralık 2023)

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE FİLİSTİNLİLERE TERÖRİST DEMİŞTİ

Özel, geçtiğimiz günlerde TBMM kürsüsünden katil İsrail'e karşı mücadele eden Filistinlileri terörist demişti. Terörün siyasi ayağı DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in Müslümanları ilhak girişimine karşı yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özel, "Hamas'ın yaptığı terörist saldırılara İsrail orantısız cevap verdi" diyerek terör devleti İsrail'in saldırılarını adeta meşrulaştırdı.

KURUM'DAN TEPKİ: GAZZE HASSASİYETİ CHP'LİLERİ RAHATSIZ ETMİŞ

Özel'in skandal açıklamalarına Sultangazi'de AK Parti mitinginde tepki gösteren Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar sıraya girmişler tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı Kur'an kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor." diyerek tepki gösterdi.

ÇAPSIZ ÖZEL

CHP'li Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan ettiğine dikkat çeken Kurum, kendisini en son eleştirecek kişi olduğunu belirterek, "Yahu Özgür Efendi Genel Başkanı'nın adaylığı açıklanınca kameralar timsah gözyaşları sensin sonra Genel Başkanı'nı arkadan hançerleyen yine sensin, koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin, deprem üzerinden kirli siyaseti yapan yine sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan Hamas'a terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin." dedi.

CHP'li Özel, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpmüştü. CHP'li Özel, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpmüştü. 

Bilindiği gibi Özel, DEM ile ittifak yapmaya çalışan Özel, HDPKK'lı Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de düzenlenen "bir opera gecesi" dinletisine katılmış, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

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