CHP'li Özgür Özel'in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas'ı terör örgütü ilan etti Gazze'ye yardıma karşı çıktı | Murat Kurum'dan tepki: "Çapın da yok duruşun da"

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE FİLİSTİNLİLERE TERÖRİST DEMİŞTİ Özel, geçtiğimiz günlerde TBMM kürsüsünden katil İsrail'e karşı mücadele eden Filistinlileri terörist demişti. Terörün siyasi ayağı DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in Müslümanları ilhak girişimine karşı yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KURUM'DAN TEPKİ: GAZZE HASSASİYETİ CHP'LİLERİ RAHATSIZ ETMİŞ



Özel'in skandal açıklamalarına Sultangazi'de AK Parti mitinginde tepki gösteren Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar sıraya girmişler tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı Kur'an kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor." diyerek tepki gösterdi.



ÇAPSIZ ÖZEL



CHP'li Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan ettiğine dikkat çeken Kurum, kendisini en son eleştirecek kişi olduğunu belirterek, "Yahu Özgür Efendi Genel Başkanı'nın adaylığı açıklanınca kameralar timsah gözyaşları sensin sonra Genel Başkanı'nı arkadan hançerleyen yine sensin, koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin, deprem üzerinden kirli siyaseti yapan yine sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan Hamas'a terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin." dedi.