Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını gerçekleştirecek

Binanın en öne çıkan özelliklerinden biri ise 718 deprem izolatörüyle 7-8 büyüklüğünde bir depremde bile en küçük sarsıntı hissetmeden hizmete devam edebilmesi.

İzolatörler binayı dört yana 32'şer santim esneterek sarsıntının etkisini en aza indirgiyor. Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC , 13 röntgen, 3 MR, 3 BT, 3 anjiyo, 1 PET-CT ve 2 SPECT-CT cihazı bulunuyor.

10 bin 357 metrekare acil servis alanı olan hastanede toplam 2 bin 929 araçlık da açık ve kapalı otopark bulunuyor. Cumhur İtifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü Antalya Şehir Hastanesi'nin CHP'li büyükşehir belediyesinin yapmadığı 7 bağlantılı yolunu şu an Kepez belediye başkanı olan ve Cumhur İtifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü açtı.



7 YILDA 24 ŞEHİR HASTANESİ TAMAMLANDI



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı. Sağlık konusunda dünyanın referans aldığı bir ülke konumuna gelen Türkiye bu alanda altın çağını yaşıyor. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.