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Ankara'daki seçim yarışında kim önde? Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok anket sonuçlarını canlı yayında duyurdu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Son anket verilerine ilişkin açıklama yapan Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "Bütün oylar hiçbir adayın cebinde değil, çantada keklik değil. Sokakta ‘CHP’liyim ama sana oy vereceğim diyen bir sürü vatandaşımız var. 10 günde Ankara'da çok şey değişti. Şu an 2 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Mansur Bey belediye meclisinde kimseyi konuşturmuyor. Konuşanları indiriyor aşağı hatta hakaretleri var. Meclis toplantılarına da uzun zamandır gelmiyor. En son bütçe toplantısına geldi büyükşehrin bütçesi bitti kendisi konuştu daha sonra ara verdi ve bir daha meclise gelmedi" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 21:32 Güncelleme 02 Mart 2024, 21:34
Ankara’daki seçim yarışında kim önde? Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok anket sonuçlarını canlı yayında duyurdu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Altınok'un açıklamalarından satırbaşları:



"ANKARA'DA SOKAK ANKETİ ALTINOK DİYOR"
Anketlerde son duruma ilişkin açıklama yapan, "AnketBen her gün sokaklardayım. Bugünde sabahtan başladık uçağa gelene kadar Ankara'nın sokaklarında, toplantılardaydık. Sokak anketi Ankara'da Altınok diyor. " ifadelerini kullandı.

▶️ Altınok "öndeyiz" diyerek son anket sonucunu açıkladı!


"SOKAKTA 'CHP'LİYİM AMA SANA OY VERECEĞİM DİYEN BİR SÜRÜ VATANDAŞIMIZ' VAR"
Bize de gelir Büyükşehir Belediye Başkanına da gider ama İYİ Parti'de de kalır. İYİ Parti kurumsal bir parti sonuçta. Bütün oylar hiçbir adayın cebinde değil, çantada keklik değil. Sokakta 'CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyen bir sürü vatandaşımız var. 10 günde Ankara'da çok şey değişti. Şu an 2 puan öndeyiz.


"MANSUR YAVAŞ'LA ANKARA'DA BİR ŞEY YAPILMADI"
Mansur Yavaş'la Ankara'da bir şey yapılmadı ki. Ulaşım bir problem Ankara'da, trafik bir problem. Saat 7'den sonra Ulus'ta hayat bitiyor. Ulus Ankara'mızın merkezi. Kızılay'da hayat bitiyor. Taşlar kırılmış insanların ayağı takılıp düşüyor.


"KİŞİLER GEÇİCİ, KALICI OLAN ŞEHİRLERİMİZ VE KENTLERİMİZ"
Gerekçe istiyorsanız bulursunuz ama sonuçta biz felaketten önce yapmışız bu planları. 2019'da gelmişiz 1 yıl içerisinde gelmişiz şehrin kentsel dönüşüm planlarını yapmışız. Sonra belediye meclisinde çoğunluğumuz var geçirdik. Daha sonra göreceksiniz bu planlar iptal olacak dedi ve 3 gün sonra dava açıldı bu planlar iptal oldu.


"MANSUR BEY BELEDİYE MECLİSİNDE KİMSEYİ KONUŞTURMUYOR"
Mansur Bey belediye meclisinde kimseyi konuşturmuyor. Konuşanları indiriyor aşağı hatta hakaretleri var. Meclis toplantılarına da uzun zamandır gelmiyor. En son bütçe toplantısına geldi büyükşehrin bütçesi bitti kendisi konuştu daha sonra ara verdi ve bir daha meclise gelmedi.


"5 YILDA 80 KM METRO YAPACAĞIZ"
Mesele şu, vatandaşa söz veriyorsanız, verdiyseniz bu sözü yerine getireceksiniz yoksa da çıkıp özür dileyeceksiniz. İşin ahlakı budur. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıya 'Size 5 yılda 58 km metro yapacağım' diye söz vermişti. 5 yılın sonunda Ankara'nın 5 cm metrosu yok. Toplam 80 km metro yapacağız.


'ANKARA'DA YARDIM BÜTÇESİNİ YÜZDE 4'TEN YÜZDE 10'A ÇIKARACAĞIZ"
Sosyal yardımlarla ilgili Altınok "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yüzde 4'ü yardımlara gidiyor. Daha önce yüzde 8'di. Daha azını veriyor ama daha çok veriyor gibi reklam yapıyor. Yardımların aslında reklamı yapılmaz ayıptır kimse yardım yapmıyor, vatandaşın parasını vatandaşa vereceksiniz. Biz bunu yüzde 10'a çıkaracağız. Doğalgaz desteği şu an 500 TL 3 ay veriyor Büyükşehir Belediyesi onu 1000 TL'ye çıkartıp 3 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Suyu yüzde 50 ucuzlatacağız" dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA 197 METRE ATATÜRK VE CUMHURİYET KULESİNİ YAPTIK"
197 metre yüksekliğinde tamamen belediye imkanlarıyla yaptık. Türkiye'de tek başına kendi imkânlarıyla kula yapan belediye Keçiören Belediyemiz.



"ANKAPARK'I AÇACAĞIZ"
Ankapark'ı da açacağız. Birçok makine çürüdü orada daha doğrusu çürütüldü, yazık oldu. Sonuçta yapılmış olan bir eser, hizmet. Keçiören'in girişinde lunaparkımız var günde 8 bin çocuğumuz geliyor ücrette almıyoruz. Ankapark bunun çok büyüğü keşke çürütmeselerdi orayı bizlere verselerdi

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"BİZİM BİLLBOARDLARIMIZIN ÖNÜNÜ KENDİ SEYYAR BİLLBOARDLARIYLA KAPATTILAR"
Adil bir yarış yok. Bizim Altındağ Belediyemizin billboardları var, bizim resimler oraya asıldı önüne bir seyyar getirdiler ve kapattılar.

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