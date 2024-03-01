Son dakika: Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıktı! En yakınları bile tehdit etmiş! Mesajlar bilirkişi raporunda

Tanın Yılmaz: Baskı tehdit ben yapmıyorum, sadece artık ben huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum, hepsi bu. Seçil Erzan: Tamam ben de çözmek istiyorum, arasana beni. Tanın Yılmaz: 5 dakika içinde arayacağım. Bu esnada 2 adet cevapsız çağrı oluşuyor.

Seçil Erzan: Tanın günaydın, bugün saat 15.00 da ben ödeme alacağım, lütfen ama lütfen annemin, babamın, teyzemin, eniştemin hatırı için bankaya gelmeyin Merve de gelmesin. Bugün 3'ten sonra ödeme yapacağım yüzde yüz emin olabilirsin. Tanın Yılmaz: Gündaydın, peki Seçil. Seçil Erzan : Merve gelmesin çok stres oluyorum lütfen yardım et bana. Tanım Yılmaz: Tamam, yardımcı olacağım. Seçil Erzan: Tamam, teşekkür ederim. Tanın Yılmaz: Her şey yolunda mı?

Seçil Erzan: Eh işte kötü birşey yok. Tanın Yılmaz: Napıyorsun? Moji beni arıyor ki önce benim işimi halledecek vb. sakinleştirmeye çalışıyorum. Moji'nin işini halledebilecek misin? Tanın Yılmaz bir müddet sonra aradan çekiliyor ve eşi dahil oluyor. Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'la Seçil Erzan arasında geçen yazışmalar da şu şekilde: Merve Özer Yılmaz: 17.00 da noter kapanıyormuş. Gülcan'ı gönderiyorum vekaleti verirsin. Geliyor. 2 vekalet aslini da ona verirsin. Çorlu'da kimde? Yalan söylüyor. Kim ne biliyor onu anlamaya çalışıp algı yapıyor. Tanın söylememiş ne senet ne o kağıdı. Bir cevapsız çağrı oluşuyor. Merve Özer Yılmaz: Köylü kurnazı foncu. Tanın bilmiyor ama öğrenecek hiç merak etme. Sen onu bunu aramaya devam edip algı operasyonu yap sen daha foncu. Seçil Erzan: Ne demek bu?

Merve Özer Yılmaz: O küçük beynin alır onu senin ne demek olduğunu. Yıllardır bizi nasıl kullandığını anladıkça tiksiniyorum senden. Tüm ailemizin hesaplarını dökeceğim. Senin mesajlarını da attachment yapacağım merak eden tüm eş, dostla paylaşacağım sen dur!! Demek biz zaten çok almışız, arsalar almışız!! Seni kaçtığı yere kovalayacağım. Seçil Erzan: Merve beni rahat bırak. Ben bu işleri çözeceğim. Merve Özer Yılmaz: Sakın buraya gelmemezlik gibi bir hata yapma! Banka ayağına gelir. 10 dakikaya pelittesin. Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın şov başlasın o zaman!1 18.30! Şov time o zaman! Yarın ya herro ya merro Seçil Erzan: Sen gel öldür beni kurtul

Merve Özer Yılmaz: ... hırsızı öldünde para etmez senin. Benim paralarım nerede? Seçil Erzan: Ben hırsız değilim. Merve Özer Yılmaz: Tanın ben aç telefonu arıyorum. Seçil Erzan: Gelin alın canımı. Bitsin bu çile. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN